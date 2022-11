BLACK FRIDAY SALE: Get Discounted Reignmakers Football Holiday Side Set Packs

Flannel Player Cards from the Reignmakers Football Holiday Side Set gave holders a chance at winning big on Thursday. Even with the Reignmakers Football Holiday Millionaire behind us, DraftKings is still providing players more ways to enjoy Holiday Set Packs — starting on Black Friday

Along with a discount on Holiday Packs, DraftKings is running a Holiday Collector’s challenge.

What to Know About the Challenge

Collect a unique player from each Flannel team (six unique players total) to earn 1K bonus Franchise Score points. Collect a unique player from each Flannel and Sweater team (12 unique players) to earn 2K Franchise Score points and an even split of the $25K DK cash prize. Max one full challenge completion prizing per user. ($25K Cash Split example: If 500 users complete the full collector’s challenge, then each of those 500 users would receive $50 DK dollars.)

Here’s the full list of Flannel teams with the Holiday Side Set, along with the Sweater teams:

Holiday Collector’s Challenge Flannel & Sweater Teams Flannel Teams Collecting a player from each Flannel Team earns 1K Bonus Franchise Score Points Sweater Teams Collecting a player from each Flannel + Sweater Team earns 2K Bonus Franchise Score Points AND $25K DK Cash Split Flannel Teams Collecting a player from each Flannel Team earns 1K Bonus Franchise Score Points Sweater Teams Collecting a player from each Flannel + Sweater Team earns 2K Bonus Franchise Score Points AND $25K DK Cash Split BUF X GB X DET X MIA X NE X DEN X MIN X LA X NYG X TB X DAL X ARI X

What to Know about the Discount

Starting on November 25 at 12:01 a.m. ET, Holiday Packs will be available 25% off at the discounted price of $149.99 while supplies last.

Here’s the full checklist of Holiday Cards:

Reignmakers Holiday Cards Collectible Name Pack Allocated Quantity Athlete Name Edition Tier Holiday Position Rarity Tier Rookie Status Set Name SuperStar Status Team Collectible Name Pack Allocated Quantity Athlete Name Edition Tier Holiday Position Rarity Tier Rookie Status Set Name SuperStar Status Team Aaron Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Aaron Jones Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Core No Holiday No GB Aaron Jones: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Aaron Jones Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Elite No Holiday No GB Aaron Jones: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Aaron Jones Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Legendary No Holiday No GB Aaron Jones: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Aaron Jones Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Rare No Holiday No GB Aaron Jones: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Aaron Jones Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Reignmaker No Holiday No GB Aaron Rodgers: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Aaron Rodgers QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No GB Aaron Rodgers: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Aaron Rodgers QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No GB Aaron Rodgers: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Aaron Rodgers QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No GB Aaron Rodgers: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Aaron Rodgers QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No GB Aaron Rodgers: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Aaron Rodgers QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No GB Adam Thielen: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Adam Thielen Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No MIN Adam Thielen: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Adam Thielen Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No MIN Adam Thielen: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Adam Thielen Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No MIN Adam Thielen: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Adam Thielen Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No MIN Adam Thielen: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Adam Thielen Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No MIN Aidan Hutchinson: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Aidan Hutchinson Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No DET A.J. Brown: 2022 Holiday Set (CORE) 800 A.J. Brown Skill Starters Standard WR Core No Holiday No PHI A.J. Brown: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 A.J. Brown Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No PHI A.J. Brown: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 A.J. Brown Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No PHI A.J. Brown: 2022 Holiday Set (RARE) 160 A.J. Brown Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No PHI A.J. Brown: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 A.J. Brown Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No PHI Albert Okwuegbunam: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Albert Okwuegbunam Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No DEN Albert Okwuegbunam: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Albert Okwuegbunam Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No DEN Albert Okwuegbunam: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Albert Okwuegbunam Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No DEN Albert Okwuegbunam: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Albert Okwuegbunam Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No DEN Albert Okwuegbunam: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Albert Okwuegbunam Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No DEN Alec Pierce: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Alec Pierce Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No IND Alec Pierce: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Alec Pierce Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No IND Alec Pierce: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Alec Pierce Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No IND Alec Pierce: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Alec Pierce Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No IND Alec Pierce: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Alec Pierce Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No IND Alexander Mattison: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Alexander Mattison Role Players Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No MIN Allen Lazard: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Allen Lazard Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No GB Allen Lazard: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Allen Lazard Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No GB Allen Lazard: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Allen Lazard Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No GB Allen Lazard: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Allen Lazard Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No GB Allen Lazard: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Allen Lazard Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No GB Allen Robinson II: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Allen Robinson II Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No LAR Allen Robinson II: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Allen Robinson II Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No LAR Allen Robinson II: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Allen Robinson II Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No LAR Allen Robinson II: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Allen Robinson II Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No LAR Allen Robinson II: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Allen Robinson II Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No LAR Alvin Kamara: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Alvin Kamara Skill Starters Standard RB Core No Holiday No NO Alvin Kamara: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Alvin Kamara Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No NO Alvin Kamara: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Alvin Kamara Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No NO Alvin Kamara: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Alvin Kamara Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No NO Alvin Kamara: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Alvin Kamara Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No NO Amari Cooper: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Amari Cooper Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CLE Amari Cooper: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Amari Cooper Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CLE Amari Cooper: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Amari Cooper Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CLE Amari Cooper: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Amari Cooper Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CLE Amari Cooper: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Amari Cooper Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CLE Amon-Ra St. Brown: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Amon-Ra St. Brown Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No DET Amon-Ra St. Brown: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Amon-Ra St. Brown Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No DET Amon-Ra St. Brown: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Amon-Ra St. Brown Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No DET Amon-Ra St. Brown: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Amon-Ra St. Brown Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No DET Amon-Ra St. Brown: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Amon-Ra St. Brown Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No DET Antonio Gibson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Antonio Gibson Skill Starters Standard RB Core No Holiday No WAS Antonio Gibson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Antonio Gibson Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No WAS Antonio Gibson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Antonio Gibson Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No WAS Antonio Gibson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Antonio Gibson Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No WAS Antonio Gibson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Antonio Gibson Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No WAS Austin Ekeler: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Austin Ekeler Skill Starters Standard RB Core No Holiday Yes LAC Austin Ekeler: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Austin Ekeler Skill Starters Standard RB Elite No Holiday Yes LAC Austin Ekeler: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Austin Ekeler Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday Yes LAC Austin Ekeler: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Austin Ekeler Skill Starters Standard RB Rare No Holiday Yes LAC Austin Ekeler: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Austin Ekeler Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday Yes LAC Baker Mayfield: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Baker Mayfield QB1 Standard QB Core No Holiday No CAR Baker Mayfield: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Baker Mayfield QB1 Standard QB Elite No Holiday No CAR Baker Mayfield: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Baker Mayfield QB1 Standard QB Legendary No Holiday No CAR Baker Mayfield: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Baker Mayfield QB1 Standard QB Rare No Holiday No CAR Baker Mayfield: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Baker Mayfield QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No CAR Brandin Cooks: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Brandin Cooks Skill Starters Standard WR Core No Holiday No HOU Brandin Cooks: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Brandin Cooks Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No HOU Brandin Cooks: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Brandin Cooks Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No HOU Brandin Cooks: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Brandin Cooks Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No HOU Brandin Cooks: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Brandin Cooks Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No HOU Brandon Aiyuk: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Brandon Aiyuk Skill Starters Standard WR Core No Holiday No SF Brandon Aiyuk: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Brandon Aiyuk Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No SF Brandon Aiyuk: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Brandon Aiyuk Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No SF Brandon Aiyuk: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Brandon Aiyuk Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No SF Brandon Aiyuk: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Brandon Aiyuk Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No SF Brian Robinson Jr.: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Brian Robinson Jr. Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No WAS Brian Robinson Jr.: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Brian Robinson Jr. Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No WAS Brian Robinson Jr.: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Brian Robinson Jr. Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No WAS Brian Robinson Jr.: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Brian Robinson Jr. Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No WAS Brian Robinson Jr.: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Brian Robinson Jr. Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No WAS Cade York: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Cade York Rookies - Offense Standard K Core Yes Holiday No CLE Cade York: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Cade York Rookies - Offense Standard K Elite Yes Holiday No CLE Cade York: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Cade York Rookies - Offense Standard K Legendary Yes Holiday No CLE Cade York: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Cade York Rookies - Offense Standard K Rare Yes Holiday No CLE Cade York: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Cade York Rookies - Offense Standard K Reignmaker Yes Holiday No CLE Cameron Brate: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Cameron Brate Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No TB Cameron Brate: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Cameron Brate Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No TB Cameron Brate: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Cameron Brate Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No TB Cameron Brate: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Cameron Brate Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No TB Cameron Brate: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Cameron Brate Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No TB CeeDee Lamb: 2022 Holiday Set (CORE) 800 CeeDee Lamb Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No DAL CeeDee Lamb: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 CeeDee Lamb Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No DAL CeeDee Lamb: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 CeeDee Lamb Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No DAL CeeDee Lamb: 2022 Holiday Set (RARE) 160 CeeDee Lamb Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No DAL CeeDee Lamb: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 CeeDee Lamb Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No DAL Chris Godwin: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Chris Godwin Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No TB Chris Godwin: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Chris Godwin Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No TB Chris Godwin: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Chris Godwin Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No TB Chris Godwin: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Chris Godwin Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No TB Chris Godwin: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Chris Godwin Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No TB Chris Olave: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Chris Olave Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No NO Chris Olave: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Chris Olave Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No NO Chris Olave: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Chris Olave Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No NO Chris Olave: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Chris Olave Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No NO Chris Olave: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Chris Olave Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No NO Christian Kirk: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Christian Kirk Skill Starters Standard WR Core No Holiday No JAX Christian Kirk: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Christian Kirk Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No JAX Christian Kirk: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Christian Kirk Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No JAX Christian Kirk: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Christian Kirk Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No JAX Christian Kirk: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Christian Kirk Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No JAX Christian McCaffrey: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Christian McCaffrey Skill Starters Standard RB Core No Holiday Yes SF Christian McCaffrey: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Christian McCaffrey Skill Starters Standard RB Elite No Holiday Yes SF Christian McCaffrey: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Christian McCaffrey Skill Starters Standard RB Rare No Holiday Yes SF Christian McCaffrey: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Christian McCaffrey Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday Yes SF Christian Watson: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Christian Watson Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Core Yes Holiday No GB Christian Watson: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Christian Watson Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Elite Yes Holiday No GB Christian Watson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Christian Watson Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Legendary Yes Holiday No GB Christian Watson: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Christian Watson Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Rare Yes Holiday No GB Christian Watson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Christian Watson Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Reignmaker Yes Holiday No GB C.J. Uzomah: 2022 Holiday Set (CORE) 800 C.J. Uzomah Skill Starters Standard TE Core No Holiday No NYJ C.J. Uzomah: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 C.J. Uzomah Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No NYJ C.J. Uzomah: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 C.J. Uzomah Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No NYJ C.J. Uzomah: 2022 Holiday Set (RARE) 160 C.J. Uzomah Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No NYJ C.J. Uzomah: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 C.J. Uzomah Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No NYJ Clyde Edwards-Helaire: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Clyde Edwards-Helaire Skill Starters Standard RB Core No Holiday No KC Clyde Edwards-Helaire: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Clyde Edwards-Helaire Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No KC Clyde Edwards-Helaire: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Clyde Edwards-Helaire Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No KC Clyde Edwards-Helaire: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Clyde Edwards-Helaire Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No KC Clyde Edwards-Helaire: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Clyde Edwards-Helaire Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No KC Cole Kmet: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Cole Kmet Skill Starters Standard TE Core No Holiday No CHI Cole Kmet: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Cole Kmet Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No CHI Cole Kmet: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Cole Kmet Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No CHI Cole Kmet: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Cole Kmet Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No CHI Cole Kmet: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Cole Kmet Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No CHI Cooper Kupp: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Cooper Kupp Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday Yes LAR Cooper Kupp: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Cooper Kupp Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday Yes LAR Cooper Kupp: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Cooper Kupp Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday Yes LAR Cooper Kupp: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Cooper Kupp Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday Yes LAR Cor'Dale Flott: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Cor'Dale Flott Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No NYG Corey Davis: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Corey Davis Skill Starters Standard WR Core No Holiday No NYJ Corey Davis: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Corey Davis Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No NYJ Corey Davis: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Corey Davis Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No NYJ Corey Davis: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Corey Davis Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No NYJ Corey Davis: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Corey Davis Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No NYJ Courtland Sutton: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Courtland Sutton Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No DEN Courtland Sutton: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Courtland Sutton Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No DEN Courtland Sutton: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Courtland Sutton Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No DEN Courtland Sutton: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Courtland Sutton Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No DEN Courtland Sutton: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Courtland Sutton Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No DEN Curtis Samuel: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Curtis Samuel Skill Starters Standard WR Core No Holiday No WAS Curtis Samuel: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Curtis Samuel Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No WAS Curtis Samuel: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Curtis Samuel Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No WAS Curtis Samuel: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Curtis Samuel Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No WAS Curtis Samuel: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Curtis Samuel Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No WAS Dak Prescott: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Dak Prescott QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday No DAL Dak Prescott: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Dak Prescott QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday No DAL Dak Prescott: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Dak Prescott QB1 Flannel - NOV 24 QB Legendary No Holiday No DAL Dak Prescott: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Dak Prescott QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday No DAL Dak Prescott: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dak Prescott QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday No DAL Dallas Goedert: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Dallas Goedert Skill Starters Standard TE Core No Holiday No PHI Dallas Goedert: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Dallas Goedert Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No PHI Dallas Goedert: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Dallas Goedert Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No PHI Dallas Goedert: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Dallas Goedert Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No PHI Dallas Goedert: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dallas Goedert Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No PHI Dalton Schultz: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Dalton Schultz Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Core No Holiday No DAL Dalton Schultz: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Dalton Schultz Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Elite No Holiday No DAL Dalton Schultz: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Dalton Schultz Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Legendary No Holiday No DAL Dalton Schultz: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Dalton Schultz Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Rare No Holiday No DAL Dalton Schultz: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dalton Schultz Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Reignmaker No Holiday No DAL Dalvin Cook: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Dalvin Cook Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No MIN Dalvin Cook: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Dalvin Cook Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No MIN Dalvin Cook: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Dalvin Cook Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No MIN Dalvin Cook: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dalvin Cook Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No MIN Dameon Pierce: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Dameon Pierce Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No HOU Dameon Pierce: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Dameon Pierce Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No HOU Dameon Pierce: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Dameon Pierce Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No HOU Dameon Pierce: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Dameon Pierce Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No HOU Dameon Pierce: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dameon Pierce Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No HOU Damien Harris: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Damien Harris Role Players Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No NE D'Andre Swift: 2022 Holiday Set (CORE) 800 D'Andre Swift Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No DET D'Andre Swift: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 D'Andre Swift Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No DET D'Andre Swift: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 D'Andre Swift Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday No DET D'Andre Swift: 2022 Holiday Set (RARE) 160 D'Andre Swift Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No DET D'Andre Swift: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 D'Andre Swift Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No DET Daniel Bellinger: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Daniel Bellinger Rookies - Offense Flannel - NOV 24 TE Core Yes Holiday No NYG Daniel Bellinger: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Daniel Bellinger Rookies - Offense Flannel - NOV 24 TE Elite Yes Holiday No NYG Daniel Bellinger: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Daniel Bellinger Rookies - Offense Flannel - NOV 24 TE Legendary Yes Holiday No NYG Daniel Bellinger: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Daniel Bellinger Rookies - Offense Flannel - NOV 24 TE Rare Yes Holiday No NYG Daniel Bellinger: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Daniel Bellinger Rookies - Offense Flannel - NOV 24 TE Reignmaker Yes Holiday No NYG Daniel Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Daniel Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday No NYG Daniel Jones: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Daniel Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday No NYG Daniel Jones: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Daniel Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Legendary No Holiday No NYG Daniel Jones: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Daniel Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday No NYG Daniel Jones: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Daniel Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday No NYG Darnell Mooney: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Darnell Mooney Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CHI Darnell Mooney: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Darnell Mooney Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CHI Darnell Mooney: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Darnell Mooney Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CHI Darnell Mooney: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Darnell Mooney Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CHI Darnell Mooney: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Darnell Mooney Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CHI Davante Adams: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Davante Adams Skill Starters Standard WR Core No Holiday Yes LV Davante Adams: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Davante Adams Skill Starters Standard WR Elite No Holiday Yes LV Davante Adams: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Davante Adams Skill Starters Standard WR Rare No Holiday Yes LV Davante Adams: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Davante Adams Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday Yes LV David Bell: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 David Bell Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No CLE David Bell: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 David Bell Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No CLE David Bell: 2022 Holiday Set (RARE) 200 David Bell Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No CLE David Bell: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 David Bell Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No CLE David Montgomery: 2022 Holiday Set (CORE) 800 David Montgomery Skill Starters Standard RB Core No Holiday No CHI David Montgomery: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 David Montgomery Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No CHI David Montgomery: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 David Montgomery Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No CHI David Montgomery: 2022 Holiday Set (RARE) 160 David Montgomery Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No CHI David Montgomery: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 David Montgomery Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No CHI David Njoku: 2022 Holiday Set (CORE) 800 David Njoku Skill Starters Standard TE Core No Holiday No CLE David Njoku: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 David Njoku Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No CLE David Njoku: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 David Njoku Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No CLE David Njoku: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 David Njoku Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No CLE Davis Mills: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Davis Mills QB1 Standard QB Core No Holiday No HOU Davis Mills: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Davis Mills QB1 Standard QB Elite No Holiday No HOU Davis Mills: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Davis Mills QB1 Standard QB Legendary No Holiday No HOU Davis Mills: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Davis Mills QB1 Standard QB Rare No Holiday No HOU Davis Mills: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Davis Mills QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No HOU Dawson Knox: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Dawson Knox Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Core No Holiday No BUF Dawson Knox: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Dawson Knox Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Elite No Holiday No BUF Dawson Knox: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Dawson Knox Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Legendary No Holiday No BUF Dawson Knox: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Dawson Knox Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Rare No Holiday No BUF Dawson Knox: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Dawson Knox Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Reignmaker No Holiday No BUF DeAndre Hopkins: 2022 Holiday Set (CORE) 800 DeAndre Hopkins Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No ARI DeAndre Hopkins: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 DeAndre Hopkins Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No ARI DeAndre Hopkins: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 DeAndre Hopkins Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No ARI DeAndre Hopkins: 2022 Holiday Set (RARE) 160 DeAndre Hopkins Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No ARI DeAndre Hopkins: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 DeAndre Hopkins Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No ARI Deebo Samuel: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Deebo Samuel Skill Starters Standard WR Core No Holiday No SF Deebo Samuel: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Deebo Samuel Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No SF Deebo Samuel: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Deebo Samuel Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No SF Deebo Samuel: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Deebo Samuel Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No SF Deebo Samuel: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Deebo Samuel Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No SF Derek Carr: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Derek Carr QB1 Standard QB Core No Holiday No LV Derek Carr: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Derek Carr QB1 Standard QB Elite No Holiday No LV Derek Carr: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Derek Carr QB1 Standard QB Legendary No Holiday No LV Derek Carr: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Derek Carr QB1 Standard QB Rare No Holiday No LV Derek Carr: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Derek Carr QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No LV Derrick Henry: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Derrick Henry Skill Starters Standard RB Core No Holiday Yes TEN Derrick Henry: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Derrick Henry Skill Starters Standard RB Elite No Holiday Yes TEN Derrick Henry: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Derrick Henry Skill Starters Standard RB Rare No Holiday Yes TEN Derrick Henry: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Derrick Henry Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday Yes TEN Deshaun Watson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Deshaun Watson QB1 Standard QB Core No Holiday No CLE Deshaun Watson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Deshaun Watson QB1 Standard QB Elite No Holiday No CLE Deshaun Watson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Deshaun Watson QB1 Standard QB Legendary No Holiday No CLE Deshaun Watson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Deshaun Watson QB1 Standard QB Rare No Holiday No CLE Deshaun Watson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Deshaun Watson QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No CLE Desmond Ridder: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Desmond Ridder Rookies - Offense Standard QB Elite Yes Holiday No ATL Desmond Ridder: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Desmond Ridder Rookies - Offense Standard QB Legendary Yes Holiday No ATL Desmond Ridder: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Desmond Ridder Rookies - Offense Standard QB Rare Yes Holiday No ATL Desmond Ridder: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Desmond Ridder Rookies - Offense Standard QB Reignmaker Yes Holiday No ATL DeVante Parker: 2022 Holiday Set (CORE) 800 DeVante Parker Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No NE DeVante Parker: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 DeVante Parker Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No NE DeVante Parker: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 DeVante Parker Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No NE DeVante Parker: 2022 Holiday Set (RARE) 160 DeVante Parker Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No NE DeVante Parker: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 DeVante Parker Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No NE Devin Duvernay: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Devin Duvernay Skill Starters Standard WR Core No Holiday No BAL Devin Duvernay: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Devin Duvernay Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No BAL Devin Duvernay: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Devin Duvernay Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No BAL Devin Duvernay: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Devin Duvernay Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No BAL Devin Duvernay: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Devin Duvernay Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No BAL Devin Singletary: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Devin Singletary Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No BUF Devin Singletary: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Devin Singletary Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No BUF Devin Singletary: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Devin Singletary Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday No BUF Devin Singletary: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Devin Singletary Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No BUF Devin Singletary: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Devin Singletary Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No BUF DeVonta Smith: 2022 Holiday Set (CORE) 800 DeVonta Smith Skill Starters Standard WR Core No Holiday No PHI DeVonta Smith: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 DeVonta Smith Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No PHI DeVonta Smith: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 DeVonta Smith Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No PHI DeVonta Smith: 2022 Holiday Set (RARE) 160 DeVonta Smith Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No PHI DeVonta Smith: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 DeVonta Smith Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No PHI Diontae Johnson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Diontae Johnson Skill Starters Standard WR Core No Holiday No PIT Diontae Johnson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Diontae Johnson Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No PIT Diontae Johnson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Diontae Johnson Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No PIT Diontae Johnson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Diontae Johnson Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No PIT Diontae Johnson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Diontae Johnson Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No PIT DJ Moore: 2022 Holiday Set (CORE) 800 DJ Moore Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CAR DJ Moore: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 DJ Moore Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CAR DJ Moore: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 DJ Moore Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CAR DJ Moore: 2022 Holiday Set (RARE) 160 DJ Moore Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CAR DJ Moore: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 DJ Moore Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CAR DK Metcalf: 2022 Holiday Set (CORE) 800 DK Metcalf Skill Starters Standard WR Core No Holiday No SEA DK Metcalf: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 DK Metcalf Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No SEA DK Metcalf: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 DK Metcalf Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No SEA DK Metcalf: 2022 Holiday Set (RARE) 160 DK Metcalf Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No SEA DK Metcalf: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 DK Metcalf Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No SEA Donovan Peoples-Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Donovan Peoples-Jones Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CLE Donovan Peoples-Jones: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Donovan Peoples-Jones Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CLE Donovan Peoples-Jones: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Donovan Peoples-Jones Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CLE Donovan Peoples-Jones: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Donovan Peoples-Jones Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CLE Donovan Peoples-Jones: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Donovan Peoples-Jones Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CLE D'Onta Foreman: 2022 Holiday Set (CORE) 800 D'Onta Foreman Skill Starters Standard RB Core No Holiday No CAR D'Onta Foreman: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 D'Onta Foreman Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No CAR D'Onta Foreman: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 D'Onta Foreman Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No CAR D'Onta Foreman: 2022 Holiday Set (RARE) 160 D'Onta Foreman Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No CAR D'Onta Foreman: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 D'Onta Foreman Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No CAR Drake London: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Drake London Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No ATL Drake London: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Drake London Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No ATL Drake London: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Drake London Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No ATL Drake London: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Drake London Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No ATL Drake London: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Drake London Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No ATL Elijah Moore: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Elijah Moore Skill Starters Standard WR Core No Holiday No NYJ Elijah Moore: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Elijah Moore Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No NYJ Elijah Moore: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Elijah Moore Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No NYJ Elijah Moore: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Elijah Moore Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No NYJ Elijah Moore: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Elijah Moore Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No NYJ Equanimeous St. Brown: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Equanimeous St. Brown Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CHI Equanimeous St. Brown: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Equanimeous St. Brown Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CHI Equanimeous St. Brown: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Equanimeous St. Brown Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CHI Equanimeous St. Brown: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Equanimeous St. Brown Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CHI Equanimeous St. Brown: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Equanimeous St. Brown Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CHI Evan Engram: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Evan Engram Skill Starters Standard TE Core No Holiday No JAX Evan Engram: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Evan Engram Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No JAX Evan Engram: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Evan Engram Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No JAX Evan Engram: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Evan Engram Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No JAX Evan Engram: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Evan Engram Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No JAX Ezekiel Elliott: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Ezekiel Elliott Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No DAL Ezekiel Elliott: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Ezekiel Elliott Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No DAL Ezekiel Elliott: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Ezekiel Elliott Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday No DAL Ezekiel Elliott: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Ezekiel Elliott Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No DAL Ezekiel Elliott: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Ezekiel Elliott Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No DAL Gabriel Davis: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Gabriel Davis Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No BUF Gabriel Davis: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Gabriel Davis Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No BUF Gabriel Davis: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Gabriel Davis Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No BUF Gabriel Davis: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Gabriel Davis Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No BUF Gabriel Davis: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Gabriel Davis Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No BUF Garrett Wilson: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Garrett Wilson Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No NYJ Garrett Wilson: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Garrett Wilson Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No NYJ Garrett Wilson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Garrett Wilson Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No NYJ Garrett Wilson: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Garrett Wilson Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No NYJ Garrett Wilson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Garrett Wilson Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No NYJ Geno Smith: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Geno Smith QB1 Standard QB Core No Holiday No SEA Geno Smith: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Geno Smith QB1 Standard QB Elite No Holiday No SEA Geno Smith: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Geno Smith QB1 Standard QB Legendary No Holiday No SEA Geno Smith: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Geno Smith QB1 Standard QB Rare No Holiday No SEA Geno Smith: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Geno Smith QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No SEA George Kittle: 2022 Holiday Set (CORE) 800 George Kittle Skill Starters Standard TE Core No Holiday No SF George Kittle: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 George Kittle Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No SF George Kittle: 2022 Holiday Set (RARE) 160 George Kittle Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No SF George Kittle: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 George Kittle Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No SF George Pickens: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 George Pickens Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No PIT George Pickens: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 George Pickens Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No PIT George Pickens: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 George Pickens Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No PIT George Pickens: 2022 Holiday Set (RARE) 200 George Pickens Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No PIT George Pickens: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 George Pickens Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No PIT Gerald Everett: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Gerald Everett Skill Starters Standard TE Core No Holiday No LAC Gerald Everett: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Gerald Everett Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No LAC Gerald Everett: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Gerald Everett Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No LAC Gerald Everett: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Gerald Everett Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No LAC Gerald Everett: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Gerald Everett Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No LAC Graham Gano: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Graham Gano Kickers Flannel - NOV 24 K Core No Holiday No NYG Greg Dulcich: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Greg Dulcich Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Core Yes Holiday No DEN Greg Dulcich: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Greg Dulcich Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Elite Yes Holiday No DEN Greg Dulcich: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Greg Dulcich Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Legendary Yes Holiday No DEN Greg Dulcich: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Greg Dulcich Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Rare Yes Holiday No DEN Greg Dulcich: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Greg Dulcich Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Reignmaker Yes Holiday No DEN Greg Joseph: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Greg Joseph Kickers Flannel - NOV 24 K Core No Holiday No MIN Gus Edwards: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Gus Edwards Skill Starters Standard RB Core No Holiday No BAL Gus Edwards: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Gus Edwards Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No BAL Gus Edwards: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Gus Edwards Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No BAL Gus Edwards: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Gus Edwards Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No BAL Gus Edwards: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Gus Edwards Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No BAL Hayden Hurst: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Hayden Hurst Skill Starters Standard TE Core No Holiday No CIN Hayden Hurst: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Hayden Hurst Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No CIN Hayden Hurst: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Hayden Hurst Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No CIN Hayden Hurst: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Hayden Hurst Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No CIN Hayden Hurst: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Hayden Hurst Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No CIN Hunter Henry: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Hunter Henry Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Core No Holiday No NE Hunter Henry: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Hunter Henry Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Elite No Holiday No NE Hunter Henry: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Hunter Henry Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Legendary No Holiday No NE Hunter Henry: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Hunter Henry Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Rare No Holiday No NE Hunter Henry: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Hunter Henry Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Reignmaker No Holiday No NE Ian Thomas: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Ian Thomas Skill Starters Standard TE Core No Holiday No CAR Ian Thomas: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Ian Thomas Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No CAR Ian Thomas: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Ian Thomas Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No CAR Ian Thomas: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Ian Thomas Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No CAR Ian Thomas: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Ian Thomas Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No CAR Isaiah McKenzie: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Isaiah McKenzie Role Players Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No BUF Isaiah Spiller: 2022 Holiday Set (CORE) 116 Isaiah Spiller Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No LAC Isaiah Spiller: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Isaiah Spiller Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No LAC Isaiah Spiller: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Isaiah Spiller Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No LAC Isaiah Spiller: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Isaiah Spiller Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No LAC Isaiah Spiller: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Isaiah Spiller Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No LAC Jahan Dotson: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Jahan Dotson Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No WAS Jahan Dotson: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Jahan Dotson Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No WAS Jahan Dotson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Jahan Dotson Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No WAS Jahan Dotson: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Jahan Dotson Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No WAS Jahan Dotson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jahan Dotson Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No WAS Jakobi Meyers: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jakobi Meyers Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No NE Jakobi Meyers: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jakobi Meyers Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No NE Jakobi Meyers: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Jakobi Meyers Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No NE Jakobi Meyers: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jakobi Meyers Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No NE Jakobi Meyers: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jakobi Meyers Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No NE Jalen Hurts: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jalen Hurts QB1 Standard QB Core No Holiday Yes PHI Jalen Hurts: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jalen Hurts QB1 Standard QB Elite No Holiday Yes PHI Jalen Hurts: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Jalen Hurts QB1 Standard QB Legendary No Holiday Yes PHI Jalen Hurts: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jalen Hurts QB1 Standard QB Rare No Holiday Yes PHI Jalen Hurts: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jalen Hurts QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday Yes PHI Jalen Tolbert: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Jalen Tolbert Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Core Yes Holiday No DAL Jalen Tolbert: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Jalen Tolbert Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Elite Yes Holiday No DAL Jalen Tolbert: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Jalen Tolbert Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Legendary Yes Holiday No DAL Jalen Tolbert: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Jalen Tolbert Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Rare Yes Holiday No DAL Jalen Tolbert: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jalen Tolbert Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Reignmaker Yes Holiday No DAL Jamaal Williams: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jamaal Williams Role Players Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No DET Ja'Marr Chase: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Ja'Marr Chase Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CIN Ja'Marr Chase: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Ja'Marr Chase Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CIN Ja'Marr Chase: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Ja'Marr Chase Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CIN Ja'Marr Chase: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Ja'Marr Chase Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CIN James Conner: 2022 Holiday Set (CORE) 800 James Conner Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Core No Holiday No ARI James Conner: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 James Conner Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Elite No Holiday No ARI James Conner: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 James Conner Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Legendary No Holiday No ARI James Conner: 2022 Holiday Set (RARE) 160 James Conner Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Rare No Holiday No ARI James Conner: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 James Conner Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Reignmaker No Holiday No ARI James Cook: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 James Cook Rookies - Offense Flannel - NOV 24 RB Core Yes Holiday No BUF James Cook: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 James Cook Rookies - Offense Flannel - NOV 24 RB Elite Yes Holiday No BUF James Cook: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 James Cook Rookies - Offense Flannel - NOV 24 RB Legendary Yes Holiday No BUF James Cook: 2022 Holiday Set (RARE) 200 James Cook Rookies - Offense Flannel - NOV 24 RB Rare Yes Holiday No BUF James Cook: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 James Cook Rookies - Offense Flannel - NOV 24 RB Reignmaker Yes Holiday No BUF James Robinson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 James Robinson Skill Starters Standard RB Core No Holiday No NYJ James Robinson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 James Robinson Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No NYJ James Robinson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 James Robinson Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No NYJ James Robinson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 James Robinson Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No NYJ James Robinson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 James Robinson Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No NYJ Jameson Williams: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Jameson Williams Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Core Yes Holiday No DET Jameson Williams: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Jameson Williams Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Elite Yes Holiday No DET Jameson Williams: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Jameson Williams Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Legendary Yes Holiday No DET Jameson Williams: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Jameson Williams Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Rare Yes Holiday No DET Jameson Williams: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jameson Williams Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Reignmaker Yes Holiday No DET Jared Goff: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jared Goff QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday No DET Jared Goff: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jared Goff QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday No DET Jared Goff: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Jared Goff QB1 Flannel - NOV 24 QB Legendary No Holiday No DET Jared Goff: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jared Goff QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday No DET Jared Goff: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jared Goff QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday No DET Jaylen Waddle: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jaylen Waddle Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No MIA Jaylen Waddle: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jaylen Waddle Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No MIA Jaylen Waddle: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Jaylen Waddle Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No MIA Jaylen Waddle: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jaylen Waddle Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No MIA Jaylen Waddle: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jaylen Waddle Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No MIA Jeremy Ruckert: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Jeremy Ruckert Rookies - Offense Standard TE Elite Yes Holiday No NYJ Jeremy Ruckert: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Jeremy Ruckert Rookies - Offense Standard TE Legendary Yes Holiday No NYJ Jeremy Ruckert: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Jeremy Ruckert Rookies - Offense Standard TE Rare Yes Holiday No NYJ Jeremy Ruckert: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jeremy Ruckert Rookies - Offense Standard TE Reignmaker Yes Holiday No NYJ Jerry Jeudy: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jerry Jeudy Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No DEN Jerry Jeudy: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jerry Jeudy Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No DEN Jerry Jeudy: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Jerry Jeudy Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No DEN Jerry Jeudy: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jerry Jeudy Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No DEN Jerry Jeudy: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jerry Jeudy Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No DEN Joe Burrow: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Joe Burrow QB1 Standard QB Core No Holiday Yes CIN Joe Burrow: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Joe Burrow QB1 Standard QB Elite No Holiday Yes CIN Joe Burrow: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Joe Burrow QB1 Standard QB Rare No Holiday Yes CIN Joe Burrow: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Joe Burrow QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday Yes CIN Joe Mixon: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Joe Mixon Skill Starters Standard RB Core No Holiday No CIN Joe Mixon: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Joe Mixon Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No CIN Joe Mixon: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Joe Mixon Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No CIN Joe Mixon: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Joe Mixon Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No CIN Joe Mixon: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Joe Mixon Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No CIN Jonathan Taylor: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Jonathan Taylor Skill Starters Standard RB Core No Holiday No IND Jonathan Taylor: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Jonathan Taylor Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No IND Jonathan Taylor: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Jonathan Taylor Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No IND Jonathan Taylor: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Jonathan Taylor Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No IND Josh Allen: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Josh Allen QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday Yes BUF Josh Allen: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Josh Allen QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday Yes BUF Josh Allen: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Josh Allen QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday Yes BUF Josh Allen: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Josh Allen QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday Yes BUF Josh Jacobs: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Josh Jacobs Skill Starters Standard RB Core No Holiday No LV Josh Jacobs: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Josh Jacobs Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No LV Josh Jacobs: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Josh Jacobs Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No LV Josh Jacobs: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Josh Jacobs Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No LV Josh Jacobs: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Josh Jacobs Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No LV Josh Paschal: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Josh Paschal Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No DET Josh Reynolds: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Josh Reynolds Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No DET Josh Reynolds: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Josh Reynolds Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No DET Josh Reynolds: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Josh Reynolds Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No DET Josh Reynolds: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Josh Reynolds Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No DET Josh Reynolds: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Josh Reynolds Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No DET JuJu Smith-Schuster: 2022 Holiday Set (CORE) 800 JuJu Smith-Schuster Skill Starters Standard WR Core No Holiday No KC JuJu Smith-Schuster: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 JuJu Smith-Schuster Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No KC JuJu Smith-Schuster: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 JuJu Smith-Schuster Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No KC JuJu Smith-Schuster: 2022 Holiday Set (RARE) 160 JuJu Smith-Schuster Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No KC JuJu Smith-Schuster: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 JuJu Smith-Schuster Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No KC Justin Fields: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Justin Fields QB1 Standard QB Core No Holiday No CHI Justin Fields: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Justin Fields QB1 Standard QB Elite No Holiday No CHI Justin Fields: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Justin Fields QB1 Standard QB Legendary No Holiday No CHI Justin Fields: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Justin Fields QB1 Standard QB Rare No Holiday No CHI Justin Fields: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Justin Fields QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No CHI Justin Herbert: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Justin Herbert QB1 Standard QB Core No Holiday Yes LAC Justin Herbert: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Justin Herbert QB1 Standard QB Elite No Holiday Yes LAC Justin Herbert: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Justin Herbert QB1 Standard QB Rare No Holiday Yes LAC Justin Herbert: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Justin Herbert QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday Yes LAC Justin Jefferson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Justin Jefferson Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday Yes MIN Justin Jefferson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Justin Jefferson Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday Yes MIN Justin Jefferson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Justin Jefferson Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday Yes MIN Justin Jefferson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Justin Jefferson Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday Yes MIN Kaiir Elam: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Kaiir Elam Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No BUF Kayvon Thibodeaux: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Kayvon Thibodeaux Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No NYG Keenan Allen: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Keenan Allen Skill Starters Standard WR Core No Holiday No LAC Keenan Allen: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Keenan Allen Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No LAC Keenan Allen: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Keenan Allen Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No LAC Keenan Allen: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Keenan Allen Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No LAC Keenan Allen: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Keenan Allen Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No LAC Kenneth Walker III: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Kenneth Walker III Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No SEA Kenneth Walker III: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Kenneth Walker III Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No SEA Kenneth Walker III: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Kenneth Walker III Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No SEA Kenneth Walker III: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Kenneth Walker III Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No SEA Kenneth Walker III: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Kenneth Walker III Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No SEA Kenny Golladay: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Kenny Golladay Role Players Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No NYG Kenny Pickett: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Kenny Pickett Rookies - Offense Standard QB Core Yes Holiday No PIT Kenny Pickett: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Kenny Pickett Rookies - Offense Standard QB Elite Yes Holiday No PIT Kenny Pickett: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Kenny Pickett Rookies - Offense Standard QB Legendary Yes Holiday No PIT Kenny Pickett: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Kenny Pickett Rookies - Offense Standard QB Rare Yes Holiday No PIT Kenny Pickett: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Kenny Pickett Rookies - Offense Standard QB Reignmaker Yes Holiday No PIT Khalil Shakir: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Khalil Shakir Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Core Yes Holiday No BUF Khalil Shakir: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Khalil Shakir Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Elite Yes Holiday No BUF Khalil Shakir: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Khalil Shakir Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Legendary Yes Holiday No BUF Khalil Shakir: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Khalil Shakir Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Rare Yes Holiday No BUF Khalil Shakir: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Khalil Shakir Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Reignmaker Yes Holiday No BUF Kirk Cousins: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Kirk Cousins QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday No MIN Kirk Cousins: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Kirk Cousins QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday No MIN Kirk Cousins: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Kirk Cousins QB1 Flannel - NOV 24 QB Legendary No Holiday No MIN Kirk Cousins: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Kirk Cousins QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday No MIN Kirk Cousins: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Kirk Cousins QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday No MIN K.J. Osborn: 2022 Holiday Set (CORE) 800 K.J. Osborn Role Players Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No MIN Kyle Pitts: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Kyle Pitts Skill Starters Standard TE Core No Holiday No ATL Kyle Pitts: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Kyle Pitts Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No ATL Kyle Pitts: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Kyle Pitts Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No ATL Kyle Pitts: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Kyle Pitts Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No ATL Kyler Murray: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Kyler Murray QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No ARI Kyler Murray: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Kyler Murray QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No ARI Kyler Murray: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Kyler Murray QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No ARI Kyler Murray: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Kyler Murray QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No ARI Kyler Murray: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Kyler Murray QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No ARI Lamar Jackson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Lamar Jackson QB1 Standard QB Core No Holiday Yes BAL Lamar Jackson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Lamar Jackson QB1 Standard QB Elite No Holiday Yes BAL Lamar Jackson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Lamar Jackson QB1 Standard QB Rare No Holiday Yes BAL Lamar Jackson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Lamar Jackson QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday Yes BAL Leonard Fournette: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Leonard Fournette Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Core No Holiday No TB Leonard Fournette: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Leonard Fournette Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Elite No Holiday No TB Leonard Fournette: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Leonard Fournette Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Legendary No Holiday No TB Leonard Fournette: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Leonard Fournette Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Rare No Holiday No TB Leonard Fournette: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Leonard Fournette Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Reignmaker No Holiday No TB Logan Thomas: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Logan Thomas Skill Starters Standard TE Core No Holiday No WAS Logan Thomas: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Logan Thomas Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No WAS Logan Thomas: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Logan Thomas Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No WAS Logan Thomas: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Logan Thomas Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No WAS Logan Thomas: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Logan Thomas Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No WAS Mac Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mac Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Core No Holiday No NE Mac Jones: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mac Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Elite No Holiday No NE Mac Jones: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mac Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Legendary No Holiday No NE Mac Jones: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mac Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Rare No Holiday No NE Mac Jones: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mac Jones QB1 Flannel - NOV 24 QB Reignmaker No Holiday No NE Malik Willis: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Malik Willis Rookies - Offense Standard QB Elite Yes Holiday No TEN Malik Willis: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Malik Willis Rookies - Offense Standard QB Legendary Yes Holiday No TEN Malik Willis: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Malik Willis Rookies - Offense Standard QB Rare Yes Holiday No TEN Malik Willis: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Malik Willis Rookies - Offense Standard QB Reignmaker Yes Holiday No TEN Marcus Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Marcus Jones Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No NE Marcus Mariota: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Marcus Mariota QB1 Standard QB Core No Holiday No ATL Marcus Mariota: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Marcus Mariota QB1 Standard QB Elite No Holiday No ATL Marcus Mariota: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Marcus Mariota QB1 Standard QB Legendary No Holiday No ATL Marcus Mariota: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Marcus Mariota QB1 Standard QB Rare No Holiday No ATL Marcus Mariota: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Marcus Mariota QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No ATL Mark Andrews: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mark Andrews Skill Starters Standard TE Core No Holiday No BAL Mark Andrews: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mark Andrews Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No BAL Mark Andrews: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mark Andrews Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No BAL Mark Andrews: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mark Andrews Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No BAL Matthew Stafford: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Matthew Stafford QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No LAR Matthew Stafford: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Matthew Stafford QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No LAR Matthew Stafford: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Matthew Stafford QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No LAR Matthew Stafford: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Matthew Stafford QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No LAR Matthew Stafford: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Matthew Stafford QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No LAR Mecole Hardman: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mecole Hardman Skill Starters Standard WR Core No Holiday No KC Mecole Hardman: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mecole Hardman Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No KC Mecole Hardman: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mecole Hardman Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No KC Mecole Hardman: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mecole Hardman Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No KC Mecole Hardman: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mecole Hardman Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No KC Melvin Gordon III: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Melvin Gordon III Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Core No Holiday No DEN Melvin Gordon III: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Melvin Gordon III Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Elite No Holiday No DEN Melvin Gordon III: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Melvin Gordon III Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Legendary No Holiday No DEN Melvin Gordon III: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Melvin Gordon III Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Rare No Holiday No DEN Melvin Gordon III: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Melvin Gordon III Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Reignmaker No Holiday No DEN Michael Gallup: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Michael Gallup Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No DAL Michael Gallup: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Michael Gallup Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No DAL Michael Gallup: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Michael Gallup Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Legendary No Holiday No DAL Michael Gallup: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Michael Gallup Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No DAL Michael Gallup: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Michael Gallup Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No DAL Michael Pittman Jr.: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Michael Pittman Jr. Skill Starters Standard WR Core No Holiday No IND Michael Pittman Jr.: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Michael Pittman Jr. Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No IND Michael Pittman Jr.: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Michael Pittman Jr. Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No IND Michael Pittman Jr.: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Michael Pittman Jr. Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No IND Michael Pittman Jr.: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Michael Pittman Jr. Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No IND Mike Evans: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mike Evans Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No TB Mike Evans: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mike Evans Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No TB Mike Evans: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mike Evans Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No TB Mike Evans: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mike Evans Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No TB Mike Evans: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mike Evans Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No TB Mike Gesicki: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mike Gesicki Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No MIA Mike Gesicki: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mike Gesicki Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No MIA Mike Gesicki: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mike Gesicki Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No MIA Mike Gesicki: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mike Gesicki Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No MIA Mike Gesicki: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mike Gesicki Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No MIA Mike Williams: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mike Williams Skill Starters Standard WR Core No Holiday No LAC Mike Williams: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mike Williams Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No LAC Mike Williams: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mike Williams Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No LAC Mike Williams: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mike Williams Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No LAC Mike Williams: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mike Williams Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No LAC Miles Sanders: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Miles Sanders Skill Starters Standard RB Core No Holiday No PHI Miles Sanders: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Miles Sanders Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No PHI Miles Sanders: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Miles Sanders Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No PHI Miles Sanders: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Miles Sanders Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No PHI Miles Sanders: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Miles Sanders Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No PHI Mo Alie-Cox: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Mo Alie-Cox Skill Starters Standard TE Core No Holiday No IND Mo Alie-Cox: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Mo Alie-Cox Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No IND Mo Alie-Cox: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Mo Alie-Cox Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No IND Mo Alie-Cox: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Mo Alie-Cox Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No IND Najee Harris: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Najee Harris Skill Starters Standard RB Core No Holiday No PIT Najee Harris: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Najee Harris Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No PIT Najee Harris: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Najee Harris Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No PIT Najee Harris: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Najee Harris Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No PIT Nick Chubb: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Nick Chubb Skill Starters Standard RB Core No Holiday Yes CLE Nick Chubb: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Nick Chubb Skill Starters Standard RB Elite No Holiday Yes CLE Nick Chubb: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Nick Chubb Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday Yes CLE Nick Chubb: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Nick Chubb Skill Starters Standard RB Rare No Holiday Yes CLE Nick Chubb: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Nick Chubb Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday Yes CLE Nick Folk: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Nick Folk Kickers Flannel - NOV 24 K Core No Holiday No NE Nico Collins: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Nico Collins Skill Starters Standard WR Core No Holiday No HOU Nico Collins: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Nico Collins Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No HOU Nico Collins: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Nico Collins Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No HOU Nico Collins: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Nico Collins Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No HOU Nico Collins: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Nico Collins Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No HOU Nyheim Hines: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Nyheim Hines Role Players Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No BUF Olamide Zaccheaus: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Olamide Zaccheaus Skill Starters Standard WR Core No Holiday No ATL Olamide Zaccheaus: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Olamide Zaccheaus Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No ATL Olamide Zaccheaus: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Olamide Zaccheaus Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No ATL Olamide Zaccheaus: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Olamide Zaccheaus Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No ATL Olamide Zaccheaus: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Olamide Zaccheaus Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No ATL Pat Freiermuth: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Pat Freiermuth Skill Starters Standard TE Core No Holiday No PIT Pat Freiermuth: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Pat Freiermuth Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No PIT Pat Freiermuth: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Pat Freiermuth Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No PIT Pat Freiermuth: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Pat Freiermuth Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No PIT Pat Freiermuth: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Pat Freiermuth Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No PIT Patrick Mahomes II: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Patrick Mahomes II QB1 Standard QB Core No Holiday Yes KC Patrick Mahomes II: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Patrick Mahomes II QB1 Standard QB Elite No Holiday Yes KC Patrick Mahomes II: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Patrick Mahomes II QB1 Standard QB Rare No Holiday Yes KC Patrick Mahomes II: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Patrick Mahomes II QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday Yes KC Raheem Mostert: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Raheem Mostert Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Core No Holiday No MIA Raheem Mostert: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Raheem Mostert Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Elite No Holiday No MIA Raheem Mostert: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Raheem Mostert Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Legendary No Holiday No MIA Raheem Mostert: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Raheem Mostert Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Rare No Holiday No MIA Raheem Mostert: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Raheem Mostert Skill Starters Sweater - DEC 25 RB Reignmaker No Holiday No MIA Rhamondre Stevenson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Rhamondre Stevenson Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No NE Rhamondre Stevenson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Rhamondre Stevenson Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No NE Rhamondre Stevenson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Rhamondre Stevenson Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday No NE Rhamondre Stevenson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Rhamondre Stevenson Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No NE Rhamondre Stevenson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Rhamondre Stevenson Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No NE Robbie Anderson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Robbie Anderson Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday No ARI Robbie Anderson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Robbie Anderson Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday No ARI Robbie Anderson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Robbie Anderson Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday No ARI Robbie Anderson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Robbie Anderson Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday No ARI Robbie Anderson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Robbie Anderson Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday No ARI Robert Tonyan: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Robert Tonyan Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No GB Robert Tonyan: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Robert Tonyan Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No GB Robert Tonyan: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Robert Tonyan Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No GB Robert Tonyan: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Robert Tonyan Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No GB Robert Tonyan: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Robert Tonyan Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No GB Robert Woods: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Robert Woods Skill Starters Standard WR Core No Holiday No TEN Robert Woods: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Robert Woods Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No TEN Robert Woods: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Robert Woods Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No TEN Robert Woods: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Robert Woods Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No TEN Robert Woods: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Robert Woods Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No TEN Romeo Doubs: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Romeo Doubs Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Core Yes Holiday No GB Romeo Doubs: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Romeo Doubs Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Elite Yes Holiday No GB Romeo Doubs: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Romeo Doubs Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Legendary Yes Holiday No GB Romeo Doubs: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Romeo Doubs Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Rare Yes Holiday No GB Romeo Doubs: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Romeo Doubs Rookies - Offense Sweater - DEC 25 WR Reignmaker Yes Holiday No GB Russell Wilson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Russell Wilson QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No DEN Russell Wilson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Russell Wilson QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No DEN Russell Wilson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Russell Wilson QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No DEN Russell Wilson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Russell Wilson QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No DEN Russell Wilson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Russell Wilson QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No DEN Ryan Tannehill: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Ryan Tannehill QB1 Standard QB Core No Holiday No TEN Ryan Tannehill: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Ryan Tannehill QB1 Standard QB Elite No Holiday No TEN Ryan Tannehill: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Ryan Tannehill QB1 Standard QB Legendary No Holiday No TEN Ryan Tannehill: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Ryan Tannehill QB1 Standard QB Rare No Holiday No TEN Ryan Tannehill: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Ryan Tannehill QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No TEN Sam Ehlinger: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Sam Ehlinger QB1 Standard QB Core No Holiday No IND Sam Ehlinger: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Sam Ehlinger QB1 Standard QB Elite No Holiday No IND Sam Ehlinger: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Sam Ehlinger QB1 Standard QB Legendary No Holiday No IND Sam Ehlinger: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Sam Ehlinger QB1 Standard QB Rare No Holiday No IND Sam Ehlinger: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Sam Ehlinger QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No IND Sam Williams: 2022 Holiday Set (CORE) 200 Sam Williams Rookies - Defense Flannel - NOV 24 DEF Core Yes Holiday No DAL Saquon Barkley: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Saquon Barkley Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday Yes NYG Saquon Barkley: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Saquon Barkley Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday Yes NYG Saquon Barkley: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Saquon Barkley Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday Yes NYG Saquon Barkley: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Saquon Barkley Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday Yes NYG Saquon Barkley: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Saquon Barkley Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday Yes NYG Skyy Moore: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Skyy Moore Rookies - Offense Standard WR Core Yes Holiday No KC Skyy Moore: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Skyy Moore Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No KC Skyy Moore: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Skyy Moore Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No KC Skyy Moore: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Skyy Moore Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No KC Skyy Moore: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Skyy Moore Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No KC Stefon Diggs: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Stefon Diggs Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Core No Holiday No BUF Stefon Diggs: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Stefon Diggs Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Elite No Holiday No BUF Stefon Diggs: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Stefon Diggs Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Rare No Holiday No BUF Stefon Diggs: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Stefon Diggs Skill Starters Flannel - NOV 24 WR Reignmaker No Holiday No BUF Taylor Heinicke: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Taylor Heinicke QB1 Standard QB Core No Holiday No WAS Taylor Heinicke: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Taylor Heinicke QB1 Standard QB Elite No Holiday No WAS Taylor Heinicke: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Taylor Heinicke QB1 Standard QB Legendary No Holiday No WAS Taylor Heinicke: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Taylor Heinicke QB1 Standard QB Rare No Holiday No WAS Taylor Heinicke: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Taylor Heinicke QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No WAS Tee Higgins: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tee Higgins Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CIN Tee Higgins: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tee Higgins Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CIN Tee Higgins: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tee Higgins Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CIN Tee Higgins: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tee Higgins Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CIN Tee Higgins: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tee Higgins Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CIN Terry McLaurin: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Terry McLaurin Skill Starters Standard WR Core No Holiday No WAS Terry McLaurin: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Terry McLaurin Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No WAS Terry McLaurin: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Terry McLaurin Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No WAS Terry McLaurin: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Terry McLaurin Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No WAS Terry McLaurin: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Terry McLaurin Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No WAS T.J. Hockenson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 T.J. Hockenson Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Core No Holiday No MIN T.J. Hockenson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 T.J. Hockenson Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Elite No Holiday No MIN T.J. Hockenson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 T.J. Hockenson Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Legendary No Holiday No MIN T.J. Hockenson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 T.J. Hockenson Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Rare No Holiday No MIN T.J. Hockenson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 T.J. Hockenson Skill Starters Flannel - NOV 24 TE Reignmaker No Holiday No MIN Tom Brady: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tom Brady QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No TB Tom Brady: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tom Brady QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No TB Tom Brady: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tom Brady QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No TB Tom Brady: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tom Brady QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No TB Tom Brady: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tom Brady QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No TB Tony Pollard: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tony Pollard Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Core No Holiday No DAL Tony Pollard: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tony Pollard Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Elite No Holiday No DAL Tony Pollard: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tony Pollard Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Legendary No Holiday No DAL Tony Pollard: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tony Pollard Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Rare No Holiday No DAL Tony Pollard: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tony Pollard Skill Starters Flannel - NOV 24 RB Reignmaker No Holiday No DAL Travis Etienne Jr.: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Travis Etienne Jr. Skill Starters Standard RB Core No Holiday No JAX Travis Etienne Jr.: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Travis Etienne Jr. Skill Starters Standard RB Elite No Holiday No JAX Travis Etienne Jr.: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Travis Etienne Jr. Skill Starters Standard RB Legendary No Holiday No JAX Travis Etienne Jr.: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Travis Etienne Jr. Skill Starters Standard RB Rare No Holiday No JAX Travis Etienne Jr.: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Travis Etienne Jr. Skill Starters Standard RB Reignmaker No Holiday No JAX Travis Kelce: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Travis Kelce Skill Starters Standard TE Core No Holiday No KC Travis Kelce: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Travis Kelce Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No KC Travis Kelce: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Travis Kelce Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No KC Travis Kelce: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Travis Kelce Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No KC Trevor Lawrence: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Trevor Lawrence QB1 Standard QB Core No Holiday No JAX Trevor Lawrence: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Trevor Lawrence QB1 Standard QB Elite No Holiday No JAX Trevor Lawrence: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Trevor Lawrence QB1 Standard QB Legendary No Holiday No JAX Trevor Lawrence: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Trevor Lawrence QB1 Standard QB Rare No Holiday No JAX Trevor Lawrence: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Trevor Lawrence QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No JAX Trey McBride: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Trey McBride Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Core Yes Holiday No ARI Trey McBride: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Trey McBride Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Elite Yes Holiday No ARI Trey McBride: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Trey McBride Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Legendary Yes Holiday No ARI Trey McBride: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Trey McBride Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Rare Yes Holiday No ARI Trey McBride: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Trey McBride Rookies - Offense Sweater - DEC 25 TE Reignmaker Yes Holiday No ARI Tua Tagovailoa: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tua Tagovailoa QB1 Sweater - DEC 25 QB Core No Holiday No MIA Tua Tagovailoa: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tua Tagovailoa QB1 Sweater - DEC 25 QB Elite No Holiday No MIA Tua Tagovailoa: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tua Tagovailoa QB1 Sweater - DEC 25 QB Legendary No Holiday No MIA Tua Tagovailoa: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tua Tagovailoa QB1 Sweater - DEC 25 QB Rare No Holiday No MIA Tua Tagovailoa: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tua Tagovailoa QB1 Sweater - DEC 25 QB Reignmaker No Holiday No MIA Tyler Allgeier: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Tyler Allgeier Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No ATL Tyler Allgeier: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Tyler Allgeier Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No ATL Tyler Allgeier: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Tyler Allgeier Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No ATL Tyler Allgeier: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Tyler Allgeier Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No ATL Tyler Allgeier: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyler Allgeier Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No ATL Tyler Bass: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tyler Bass Kickers Flannel - NOV 24 K Core No Holiday No BUF Tyler Boyd: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tyler Boyd Skill Starters Standard WR Core No Holiday No CIN Tyler Boyd: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tyler Boyd Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No CIN Tyler Boyd: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tyler Boyd Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No CIN Tyler Boyd: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tyler Boyd Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No CIN Tyler Boyd: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyler Boyd Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No CIN Tyler Higbee: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tyler Higbee Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No LAR Tyler Higbee: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tyler Higbee Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No LAR Tyler Higbee: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tyler Higbee Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No LAR Tyler Higbee: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tyler Higbee Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No LAR Tyler Higbee: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyler Higbee Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No LAR Tyler Lockett: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tyler Lockett Skill Starters Standard WR Core No Holiday No SEA Tyler Lockett: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tyler Lockett Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No SEA Tyler Lockett: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tyler Lockett Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No SEA Tyler Lockett: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tyler Lockett Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No SEA Tyler Lockett: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyler Lockett Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No SEA Tyquan Thornton: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Tyquan Thornton Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Core Yes Holiday No NE Tyquan Thornton: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Tyquan Thornton Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Elite Yes Holiday No NE Tyquan Thornton: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Tyquan Thornton Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Legendary Yes Holiday No NE Tyquan Thornton: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Tyquan Thornton Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Rare Yes Holiday No NE Tyquan Thornton: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyquan Thornton Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Reignmaker Yes Holiday No NE Tyreek Hill: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Tyreek Hill Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Core No Holiday Yes MIA Tyreek Hill: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Tyreek Hill Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Elite No Holiday Yes MIA Tyreek Hill: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Tyreek Hill Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Legendary No Holiday Yes MIA Tyreek Hill: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Tyreek Hill Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Rare No Holiday Yes MIA Tyreek Hill: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyreek Hill Skill Starters Sweater - DEC 25 WR Reignmaker No Holiday Yes MIA Tyrion Davis-Price: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Tyrion Davis-Price Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No SF Tyrion Davis-Price: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Tyrion Davis-Price Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No SF Tyrion Davis-Price: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Tyrion Davis-Price Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No SF Tyrion Davis-Price: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Tyrion Davis-Price Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No SF Tyrion Davis-Price: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Tyrion Davis-Price Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No SF Velus Jones Jr.: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Velus Jones Jr. Rookies - Offense Standard WR Elite Yes Holiday No CHI Velus Jones Jr.: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Velus Jones Jr. Rookies - Offense Standard WR Legendary Yes Holiday No CHI Velus Jones Jr.: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Velus Jones Jr. Rookies - Offense Standard WR Rare Yes Holiday No CHI Velus Jones Jr.: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Velus Jones Jr. Rookies - Offense Standard WR Reignmaker Yes Holiday No CHI Wan'Dale Robinson: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Wan'Dale Robinson Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Core Yes Holiday No NYG Wan'Dale Robinson: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Wan'Dale Robinson Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Elite Yes Holiday No NYG Wan'Dale Robinson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Wan'Dale Robinson Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Legendary Yes Holiday No NYG Wan'Dale Robinson: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Wan'Dale Robinson Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Rare Yes Holiday No NYG Wan'Dale Robinson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Wan'Dale Robinson Rookies - Offense Flannel - NOV 24 WR Reignmaker Yes Holiday No NYG Will Dissly: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Will Dissly Skill Starters Standard TE Core No Holiday No SEA Will Dissly: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Will Dissly Skill Starters Standard TE Elite No Holiday No SEA Will Dissly: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Will Dissly Skill Starters Standard TE Legendary No Holiday No SEA Will Dissly: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Will Dissly Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No SEA Will Dissly: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Will Dissly Skill Starters Standard TE Reignmaker No Holiday No SEA Zach Ertz: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Zach Ertz Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Core No Holiday No ARI Zach Ertz: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Zach Ertz Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Elite No Holiday No ARI Zach Ertz: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Zach Ertz Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Legendary No Holiday No ARI Zach Ertz: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Zach Ertz Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Rare No Holiday No ARI Zach Ertz: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Zach Ertz Skill Starters Sweater - DEC 25 TE Reignmaker No Holiday No ARI Zach Wilson: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Zach Wilson QB1 Standard QB Core No Holiday No NYJ Zach Wilson: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Zach Wilson QB1 Standard QB Elite No Holiday No NYJ Zach Wilson: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Zach Wilson QB1 Standard QB Legendary No Holiday No NYJ Zach Wilson: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Zach Wilson QB1 Standard QB Rare No Holiday No NYJ Zach Wilson: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Zach Wilson QB1 Standard QB Reignmaker No Holiday No NYJ Zamir White: 2022 Holiday Set (CORE) 1000 Zamir White Rookies - Offense Standard RB Core Yes Holiday No LV Zamir White: 2022 Holiday Set (ELITE) 50 Zamir White Rookies - Offense Standard RB Elite Yes Holiday No LV Zamir White: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 10 Zamir White Rookies - Offense Standard RB Legendary Yes Holiday No LV Zamir White: 2022 Holiday Set (RARE) 200 Zamir White Rookies - Offense Standard RB Rare Yes Holiday No LV Zamir White: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Zamir White Rookies - Offense Standard RB Reignmaker Yes Holiday No LV Zay Jones: 2022 Holiday Set (CORE) 800 Zay Jones Skill Starters Standard WR Core No Holiday No JAX Zay Jones: 2022 Holiday Set (ELITE) 40 Zay Jones Skill Starters Standard WR Elite No Holiday No JAX Zay Jones: 2022 Holiday Set (LEGENDARY) 5 Zay Jones Skill Starters Standard WR Legendary No Holiday No JAX Zay Jones: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Zay Jones Skill Starters Standard WR Rare No Holiday No JAX Zay Jones: 2022 Holiday Set (REIGNMAKER) 1 Zay Jones Skill Starters Standard WR Reignmaker No Holiday No JAX David Njoku: 2022 Holiday Set (RARE) 160 David Njoku Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No CLE Mo Alie-Cox: 2022 Holiday Set (RARE) 160 Mo Alie-Cox Skill Starters Standard TE Rare No Holiday No IND

