Opening odds for each game of the 2022 NFL season

We finally have the 2022 NFL schedule. The season officially gets underway on Thursday, September 8, with a primetime matchup between the Buffalo Bills and the defending Super Bowl champs, the Los Angeles Rams. And with that, we’re off to the races for an 18-week marathon through the regular season.

The basics of the schedule will look the same. Teams will face their divisional opponents twice, a home-and-home series, with some high stakes intra-divisional matchups loaded into the backend of the season. Those are bound to have some playoff implications, to state the obvious.

This year’s slate of primetime games—Thursday, Sunday and Monday nights—are scheduled to feature some big time contests of their own. We’ll see matchups like the Bills-Rams in the opener as well as a contest between the Seahawks and Broncos, pitting Russell Wilson against his old team, to kickoff the Monday Night Football schedule.

Naturally, with nearly 300 regular season games to play, there are plenty of wagers to consider. Here’s an early look at the opening odds for the 2022 NFL season.

2022 NFL odds NFL WEEK NAME STARTDATE MARKET OUTCOME LINE ODDSAMERICAN NFL WEEK NAME STARTDATE MARKET OUTCOME LINE ODDSAMERICAN 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Moneyline BUF Bills -110 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Moneyline LA Rams -110 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Spread BUF Bills 1 -115 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Spread LA Rams -1 -105 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Total Over 52 -110 1 BUF Bills @ LA Rams 9/8/2022 Total Under 52 -110 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Moneyline BAL Ravens -195 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Moneyline NY Jets 165 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Spread BAL Ravens -4.5 -110 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Spread NY Jets 4.5 -110 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Total Over 45 -110 1 BAL Ravens @ NY Jets 9/11/2022 Total Under 45 -110 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Moneyline CAR Panthers 155 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Moneyline CLE Browns -180 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Spread CAR Panthers 3.5 -110 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Spread CLE Browns -3.5 -110 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Total Over 42.5 -110 1 CLE Browns @ CAR Panthers 9/11/2022 Total Under 42.5 -110 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Moneyline GB Packers -120 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Moneyline MIN Vikings 100 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Spread GB Packers -1.5 -110 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Spread MIN Vikings 1.5 -110 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Total Over 49 -110 1 GB Packers @ MIN Vikings 9/11/2022 Total Under 49 -110 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Moneyline HOU Texans 290 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Moneyline IND Colts -380 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Spread HOU Texans 7.5 -105 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Spread IND Colts -7.5 -115 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Total Over 44.5 -110 1 IND Colts @ HOU Texans 9/11/2022 Total Under 44.5 -110 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Moneyline JAX Jaguars 160 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Moneyline WAS Commanders -190 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Spread JAX Jaguars 4 -110 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Spread WAS Commanders -4 -110 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Total Over 44.5 -110 1 JAX Jaguars @ WAS Commanders 9/11/2022 Total Under 44.5 -110 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Moneyline ARI Cardinals 130 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Moneyline KC Chiefs -150 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Spread ARI Cardinals 3 -105 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Spread KC Chiefs -3 -115 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Total Over 53 -110 1 KC Chiefs @ ARI Cardinals 9/11/2022 Total Under 53 -110 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Moneyline LA Chargers -180 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Moneyline LV Raiders 155 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Spread LA Chargers -4 -110 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Spread LV Raiders 4 -110 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Total Over 52 -110 1 LV Raiders @ LA Chargers 9/11/2022 Total Under 52 -110 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Moneyline MIA Dolphins -155 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Moneyline NE Patriots 135 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Spread MIA Dolphins -3 -110 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Spread NE Patriots 3 -110 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Total Over 45 -110 1 NE Patriots @ MIA Dolphins 9/11/2022 Total Under 45 -110 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Moneyline ATL Falcons 155 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Moneyline NO Saints -180 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Spread ATL Falcons 3.5 -110 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Spread NO Saints -3.5 -110 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Total Over 42 -110 1 NO Saints @ ATL Falcons 9/11/2022 Total Under 42 -110 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Moneyline NY Giants 235 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Moneyline TEN Titans -300 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Spread NY Giants 6.5 100 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Spread TEN Titans -6.5 -120 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Total Over 44 -110 1 NY Giants @ TEN Titans 9/11/2022 Total Under 44 -110 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Moneyline DET Lions 160 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Moneyline PHI Eagles -190 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Spread DET Lions 4 -110 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Spread PHI Eagles -4 -110 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Total Over 46.5 -110 1 PHI Eagles @ DET Lions 9/11/2022 Total Under 46.5 -110 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Moneyline CIN Bengals -250 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Moneyline PIT Steelers 200 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Spread CIN Bengals -6.5 -110 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Spread PIT Steelers 6.5 -110 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Total Over 45 -110 1 PIT Steelers @ CIN Bengals 9/11/2022 Total Under 45 -110 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Moneyline CHI Bears 220 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Moneyline SF 49ers -275 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Spread CHI Bears 6.5 -110 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Spread SF 49ers -6.5 -110 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Total Over 42.5 -110 1 SF 49ers @ CHI Bears 9/11/2022 Total Under 42.5 -110 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Moneyline DAL Cowboys 115 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Moneyline TB Buccaneers -135 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Spread DAL Cowboys 2.5 -110 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Spread TB Buccaneers -2.5 -110 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Total Over 51.5 -110 1 TB Buccaneers @ DAL Cowboys 9/11/2022 Total Under 51.5 -110 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Moneyline DEN Broncos -190 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Moneyline SEA Seahawks 160 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Spread DEN Broncos -4 -110 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Spread SEA Seahawks 4 -110 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Total Over 41 -110 1 DEN Broncos @ SEA Seahawks 9/12/2022 Total Under 41 -110 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Moneyline KC Chiefs -160 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Moneyline LA Chargers 140 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Spread KC Chiefs -3 100 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Spread LA Chargers 3 -120 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Total Over 52.5 -110 2 LA Chargers @ KC Chiefs 9/15/2022 Total Under 52.5 -110 2 ARI Cardinals @ LV Raiders 9/18/2022 Moneyline ARI Cardinals 135 2 ARI Cardinals @ LV Raiders 9/18/2022 Moneyline LV Raiders -155 2 ARI Cardinals @ LV Raiders 9/18/2022 Spread ARI Cardinals 3.5 -120 2 ARI Cardinals @ LV Raiders 9/18/2022 Spread LV Raiders -3.5 100 2 ATL Falcons @ LA Rams 9/18/2022 Moneyline ATL Falcons 600 2 ATL Falcons @ LA Rams 9/18/2022 Moneyline LA Rams -900 2 ATL Falcons @ LA Rams 9/18/2022 Spread ATL Falcons 13 -110 2 ATL Falcons @ LA Rams 9/18/2022 Spread LA Rams -13 -110 2 CAR Panthers @ NY Giants 9/18/2022 Moneyline CAR Panthers 100 2 CAR Panthers @ NY Giants 9/18/2022 Moneyline NY Giants -120 2 CAR Panthers @ NY Giants 9/18/2022 Spread CAR Panthers 1 -110 2 CAR Panthers @ NY Giants 9/18/2022 Spread NY Giants -1 -110 2 CHI Bears @ GB Packers 9/18/2022 Moneyline CHI Bears 320 2 CHI Bears @ GB Packers 9/18/2022 Moneyline GB Packers -425 2 CHI Bears @ GB Packers 9/18/2022 Spread CHI Bears 8 -110 2 CHI Bears @ GB Packers 9/18/2022 Spread GB Packers -8 -110 2 CIN Bengals @ DAL Cowboys 9/18/2022 Moneyline CIN Bengals -110 2 CIN Bengals @ DAL Cowboys 9/18/2022 Moneyline DAL Cowboys -110 2 CIN Bengals @ DAL Cowboys 9/18/2022 Spread CIN Bengals 0 -110 2 CIN Bengals @ DAL Cowboys 9/18/2022 Spread DAL Cowboys 0 -110 2 HOU Texans @ DEN Broncos 9/18/2022 Moneyline DEN Broncos -590 2 HOU Texans @ DEN Broncos 9/18/2022 Moneyline HOU Texans 425 2 HOU Texans @ DEN Broncos 9/18/2022 Spread DEN Broncos -10 -120 2 HOU Texans @ DEN Broncos 9/18/2022 Spread HOU Texans 10 100 2 IND Colts @ JAX Jaguars 9/18/2022 Moneyline IND Colts -195 2 IND Colts @ JAX Jaguars 9/18/2022 Moneyline JAX Jaguars 165 2 IND Colts @ JAX Jaguars 9/18/2022 Spread IND Colts -4.5 -110 2 IND Colts @ JAX Jaguars 9/18/2022 Spread JAX Jaguars 4.5 -110 2 MIA Dolphins @ BAL Ravens 9/18/2022 Moneyline BAL Ravens -190 2 MIA Dolphins @ BAL Ravens 9/18/2022 Moneyline MIA Dolphins 160 2 MIA Dolphins @ BAL Ravens 9/18/2022 Spread BAL Ravens -4 -110 2 MIA Dolphins @ BAL Ravens 9/18/2022 Spread MIA Dolphins 4 -110 2 NE Patriots @ PIT Steelers 9/18/2022 Moneyline NE Patriots -120 2 NE Patriots @ PIT Steelers 9/18/2022 Moneyline PIT Steelers 100 2 NE Patriots @ PIT Steelers 9/18/2022 Spread NE Patriots -1 -110 2 NE Patriots @ PIT Steelers 9/18/2022 Spread PIT Steelers 1 -110 2 SEA Seahawks @ SF 49ers 9/18/2022 Moneyline SEA Seahawks 280 2 SEA Seahawks @ SF 49ers 9/18/2022 Moneyline SF 49ers -365 2 SEA Seahawks @ SF 49ers 9/18/2022 Spread SEA Seahawks 7.5 -120 2 SEA Seahawks @ SF 49ers 9/18/2022 Spread SF 49ers -7.5 100 2 TB Buccaneers @ NO Saints 9/18/2022 Moneyline NO Saints 145 2 TB Buccaneers @ NO Saints 9/18/2022 Moneyline TB Buccaneers -165 2 TB Buccaneers @ NO Saints 9/18/2022 Spread NO Saints 3.5 -110 2 TB Buccaneers @ NO Saints 9/18/2022 Spread TB Buccaneers -3.5 -110 2 WAS Commanders @ DET Lions 9/18/2022 Moneyline DET Lions -120 2 WAS Commanders @ DET Lions 9/18/2022 Moneyline WAS Commanders 100 2 WAS Commanders @ DET Lions 9/18/2022 Spread DET Lions -1 -110 2 WAS Commanders @ DET Lions 9/18/2022 Spread WAS Commanders 1 -110 2 MIN Vikings @ PHI Eagles 9/19/2022 Moneyline MIN Vikings 115 2 MIN Vikings @ PHI Eagles 9/19/2022 Moneyline PHI Eagles -135 2 MIN Vikings @ PHI Eagles 9/19/2022 Spread MIN Vikings 2.5 -110 2 MIN Vikings @ PHI Eagles 9/19/2022 Spread PHI Eagles -2.5 -110 2 TEN Titans @ BUF Bills 9/19/2022 Moneyline BUF Bills -365 2 TEN Titans @ BUF Bills 9/19/2022 Moneyline TEN Titans 280 2 TEN Titans @ BUF Bills 9/19/2022 Spread BUF Bills -7 -120 2 TEN Titans @ BUF Bills 9/19/2022 Spread TEN Titans 7 100 3 ATL Falcons @ SEA Seahawks 9/25/2022 Moneyline ATL Falcons 160 3 ATL Falcons @ SEA Seahawks 9/25/2022 Moneyline SEA Seahawks -190 3 ATL Falcons @ SEA Seahawks 9/25/2022 Spread ATL Falcons 4 -110 3 ATL Falcons @ SEA Seahawks 9/25/2022 Spread SEA Seahawks -4 -110 3 BAL Ravens @ NE Patriots 9/25/2022 Moneyline BAL Ravens -110 3 BAL Ravens @ NE Patriots 9/25/2022 Moneyline NE Patriots -110 3 BAL Ravens @ NE Patriots 9/25/2022 Spread BAL Ravens 0 -110 3 BAL Ravens @ NE Patriots 9/25/2022 Spread NE Patriots 0 -110 3 BUF Bills @ MIA Dolphins 9/25/2022 Moneyline BUF Bills -165 3 BUF Bills @ MIA Dolphins 9/25/2022 Moneyline MIA Dolphins 145 3 BUF Bills @ MIA Dolphins 9/25/2022 Spread BUF Bills -3.5 -110 3 BUF Bills @ MIA Dolphins 9/25/2022 Spread MIA Dolphins 3.5 -110 3 CIN Bengals @ NY Jets 9/25/2022 Moneyline CIN Bengals -235 3 CIN Bengals @ NY Jets 9/25/2022 Moneyline NY Jets 190 3 CIN Bengals @ NY Jets 9/25/2022 Spread CIN Bengals -5 -110 3 CIN Bengals @ NY Jets 9/25/2022 Spread NY Jets 5 -110 3 DET Lions @ MIN Vikings 9/25/2022 Moneyline DET Lions 190 3 DET Lions @ MIN Vikings 9/25/2022 Moneyline MIN Vikings -235 3 DET Lions @ MIN Vikings 9/25/2022 Spread DET Lions 5 -110 3 DET Lions @ MIN Vikings 9/25/2022 Spread MIN Vikings -5 -110 3 GB Packers @ TB Buccaneers 9/25/2022 Moneyline GB Packers 140 3 GB Packers @ TB Buccaneers 9/25/2022 Moneyline TB Buccaneers -160 3 GB Packers @ TB Buccaneers 9/25/2022 Spread GB Packers 3.5 -110 3 GB Packers @ TB Buccaneers 9/25/2022 Spread TB Buccaneers -3.5 -110 3 HOU Texans @ CHI Bears 9/25/2022 Moneyline CHI Bears -145 3 HOU Texans @ CHI Bears 9/25/2022 Moneyline HOU Texans 125 3 HOU Texans @ CHI Bears 9/25/2022 Spread CHI Bears -3 -110 3 HOU Texans @ CHI Bears 9/25/2022 Spread HOU Texans 3 -110 3 JAX Jaguars @ LA Chargers 9/25/2022 Moneyline JAX Jaguars 450 3 JAX Jaguars @ LA Chargers 9/25/2022 Moneyline LA Chargers -630 3 JAX Jaguars @ LA Chargers 9/25/2022 Spread JAX Jaguars 10.5 -110 3 JAX Jaguars @ LA Chargers 9/25/2022 Spread LA Chargers -10.5 -110 3 KC Chiefs @ IND Colts 9/25/2022 Moneyline IND Colts 115 3 KC Chiefs @ IND Colts 9/25/2022 Moneyline KC Chiefs -135 3 KC Chiefs @ IND Colts 9/25/2022 Spread IND Colts 2.5 -110 3 KC Chiefs @ IND Colts 9/25/2022 Spread KC Chiefs -2.5 -110 3 LA Rams @ ARI Cardinals 9/25/2022 Moneyline ARI Cardinals 110 3 LA Rams @ ARI Cardinals 9/25/2022 Moneyline LA Rams -130 3 LA Rams @ ARI Cardinals 9/25/2022 Spread ARI Cardinals 2 -110 3 LA Rams @ ARI Cardinals 9/25/2022 Spread LA Rams -2 -110 3 LV Raiders @ TEN Titans 9/25/2022 Moneyline LV Raiders 100 3 LV Raiders @ TEN Titans 9/25/2022 Moneyline TEN Titans -120 3 LV Raiders @ TEN Titans 9/25/2022 Spread LV Raiders 1 -110 3 LV Raiders @ TEN Titans 9/25/2022 Spread TEN Titans -1 -110 3 NO Saints @ CAR Panthers 9/25/2022 Moneyline CAR Panthers 110 3 NO Saints @ CAR Panthers 9/25/2022 Moneyline NO Saints -130 3 NO Saints @ CAR Panthers 9/25/2022 Spread CAR Panthers 2 -110 3 NO Saints @ CAR Panthers 9/25/2022 Spread NO Saints -2 -110 3 PHI Eagles @ WAS Commanders 9/25/2022 Moneyline PHI Eagles -110 3 PHI Eagles @ WAS Commanders 9/25/2022 Moneyline WAS Commanders -110 3 PHI Eagles @ WAS Commanders 9/25/2022 Spread PHI Eagles 0 -110 3 PHI Eagles @ WAS Commanders 9/25/2022 Spread WAS Commanders 0 -110 3 SF 49ers @ DEN Broncos 9/25/2022 Moneyline DEN Broncos -135 3 SF 49ers @ DEN Broncos 9/25/2022 Moneyline SF 49ers 115 3 SF 49ers @ DEN Broncos 9/25/2022 Spread DEN Broncos -2.5 -110 3 SF 49ers @ DEN Broncos 9/25/2022 Spread SF 49ers 2.5 -110 3 DAL Cowboys @ NY Giants 9/26/2022 Moneyline DAL Cowboys -140 3 DAL Cowboys @ NY Giants 9/26/2022 Moneyline NY Giants 120 3 DAL Cowboys @ NY Giants 9/26/2022 Spread DAL Cowboys -3 100 3 DAL Cowboys @ NY Giants 9/26/2022 Spread NY Giants 3 -120 4 MIA Dolphins @ CIN Bengals 9/29/2022 Moneyline CIN Bengals -195 4 MIA Dolphins @ CIN Bengals 9/29/2022 Moneyline MIA Dolphins 165 4 MIA Dolphins @ CIN Bengals 9/29/2022 Spread CIN Bengals -4.5 -110 4 MIA Dolphins @ CIN Bengals 9/29/2022 Spread MIA Dolphins 4.5 -110 4 ARI Cardinals @ CAR Panthers 10/2/2022 Moneyline ARI Cardinals -140 4 ARI Cardinals @ CAR Panthers 10/2/2022 Moneyline CAR Panthers 120 4 ARI Cardinals @ CAR Panthers 10/2/2022 Spread ARI Cardinals -2.5 -120 4 ARI Cardinals @ CAR Panthers 10/2/2022 Spread CAR Panthers 2.5 100 4 BUF Bills @ BAL Ravens 10/2/2022 Moneyline BAL Ravens 100 4 BUF Bills @ BAL Ravens 10/2/2022 Moneyline BUF Bills -120 4 BUF Bills @ BAL Ravens 10/2/2022 Spread BAL Ravens 1 -110 4 BUF Bills @ BAL Ravens 10/2/2022 Spread BUF Bills -1 -110 4 CHI Bears @ NY Giants 10/2/2022 Moneyline CHI Bears 115 4 CHI Bears @ NY Giants 10/2/2022 Moneyline NY Giants -135 4 CHI Bears @ NY Giants 10/2/2022 Spread CHI Bears 2.5 -110 4 CHI Bears @ NY Giants 10/2/2022 Spread NY Giants -2.5 -110 4 DEN Broncos @ LV Raiders 10/2/2022 Moneyline DEN Broncos -110 4 DEN Broncos @ LV Raiders 10/2/2022 Moneyline LV Raiders -110 4 DEN Broncos @ LV Raiders 10/2/2022 Spread DEN Broncos 0 -110 4 DEN Broncos @ LV Raiders 10/2/2022 Spread LV Raiders 0 -110 4 JAX Jaguars @ PHI Eagles 10/2/2022 Moneyline JAX Jaguars 210 4 JAX Jaguars @ PHI Eagles 10/2/2022 Moneyline PHI Eagles -260 4 JAX Jaguars @ PHI Eagles 10/2/2022 Spread JAX Jaguars 6 -110 4 JAX Jaguars @ PHI Eagles 10/2/2022 Spread PHI Eagles -6 -110 4 KC Chiefs @ TB Buccaneers 10/2/2022 Moneyline KC Chiefs 115 4 KC Chiefs @ TB Buccaneers 10/2/2022 Moneyline TB Buccaneers -135 4 KC Chiefs @ TB Buccaneers 10/2/2022 Spread KC Chiefs 2.5 -110 4 KC Chiefs @ TB Buccaneers 10/2/2022 Spread TB Buccaneers -2.5 -110 4 LA Chargers @ HOU Texans 10/2/2022 Moneyline HOU Texans 270 4 LA Chargers @ HOU Texans 10/2/2022 Moneyline LA Chargers -350 4 LA Chargers @ HOU Texans 10/2/2022 Spread HOU Texans 7.5 -120 4 LA Chargers @ HOU Texans 10/2/2022 Spread LA Chargers -7.5 100 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Moneyline MIN Vikings -115 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Moneyline NO Saints -105 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Spread MIN Vikings -1 -110 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Spread NO Saints 1 -110 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Total Over 46.5 -110 4 MIN Vikings @ NO Saints 10/2/2022 Total Under 46.5 -110 4 NE Patriots @ GB Packers 10/2/2022 Moneyline GB Packers -235 4 NE Patriots @ GB Packers 10/2/2022 Moneyline NE Patriots 190 4 NE Patriots @ GB Packers 10/2/2022 Spread GB Packers -5 -110 4 NE Patriots @ GB Packers 10/2/2022 Spread NE Patriots 5 -110 4 NY Jets @ PIT Steelers 10/2/2022 Moneyline NY Jets 130 4 NY Jets @ PIT Steelers 10/2/2022 Moneyline PIT Steelers -150 4 NY Jets @ PIT Steelers 10/2/2022 Spread NY Jets 3.5 -110 4 NY Jets @ PIT Steelers 10/2/2022 Spread PIT Steelers -3.5 -110 4 SEA Seahawks @ DET Lions 10/2/2022 Moneyline DET Lions -120 4 SEA Seahawks @ DET Lions 10/2/2022 Moneyline SEA Seahawks 100 4 SEA Seahawks @ DET Lions 10/2/2022 Spread DET Lions -1 -110 4 SEA Seahawks @ DET Lions 10/2/2022 Spread SEA Seahawks 1 -110 4 TEN Titans @ IND Colts 10/2/2022 Moneyline IND Colts -155 4 TEN Titans @ IND Colts 10/2/2022 Moneyline TEN Titans 135 4 TEN Titans @ IND Colts 10/2/2022 Spread IND Colts -3 -110 4 TEN Titans @ IND Colts 10/2/2022 Spread TEN Titans 3 -110 4 WAS Commanders @ DAL Cowboys 10/2/2022 Moneyline DAL Cowboys -235 4 WAS Commanders @ DAL Cowboys 10/2/2022 Moneyline WAS Commanders 190 4 WAS Commanders @ DAL Cowboys 10/2/2022 Spread DAL Cowboys -5 -110 4 WAS Commanders @ DAL Cowboys 10/2/2022 Spread WAS Commanders 5 -110 4 LA Rams @ SF 49ers 10/3/2022 Moneyline LA Rams -120 4 LA Rams @ SF 49ers 10/3/2022 Moneyline SF 49ers 100 4 LA Rams @ SF 49ers 10/3/2022 Spread LA Rams -1 -110 4 LA Rams @ SF 49ers 10/3/2022 Spread SF 49ers 1 -110 5 IND Colts @ DEN Broncos 10/6/2022 Moneyline DEN Broncos -155 5 IND Colts @ DEN Broncos 10/6/2022 Moneyline IND Colts 135 5 IND Colts @ DEN Broncos 10/6/2022 Spread DEN Broncos -3 -110 5 IND Colts @ DEN Broncos 10/6/2022 Spread IND Colts 3 -110 5 ATL Falcons @ TB Buccaneers 10/9/2022 Moneyline ATL Falcons 450 5 ATL Falcons @ TB Buccaneers 10/9/2022 Moneyline TB Buccaneers -630 5 ATL Falcons @ TB Buccaneers 10/9/2022 Spread ATL Falcons 10.5 -110 5 ATL Falcons @ TB Buccaneers 10/9/2022 Spread TB Buccaneers -10.5 -110 5 CHI Bears @ MIN Vikings 10/9/2022 Moneyline CHI Bears 165 5 CHI Bears @ MIN Vikings 10/9/2022 Moneyline MIN Vikings -195 5 CHI Bears @ MIN Vikings 10/9/2022 Spread CHI Bears 4.5 -110 5 CHI Bears @ MIN Vikings 10/9/2022 Spread MIN Vikings -4.5 -110 5 CIN Bengals @ BAL Ravens 10/9/2022 Moneyline BAL Ravens -120 5 CIN Bengals @ BAL Ravens 10/9/2022 Moneyline CIN Bengals 100 5 CIN Bengals @ BAL Ravens 10/9/2022 Spread BAL Ravens -1 -110 5 CIN Bengals @ BAL Ravens 10/9/2022 Spread CIN Bengals 1 -110 5 DAL Cowboys @ LA Rams 10/9/2022 Moneyline DAL Cowboys -190 5 DAL Cowboys @ LA Rams 10/9/2022 Moneyline LA Rams 160 5 DAL Cowboys @ LA Rams 10/9/2022 Spread DAL Cowboys 4.5 -110 5 DAL Cowboys @ LA Rams 10/9/2022 Spread LA Rams -4.5 -110 5 DET Lions @ NE Patriots 10/9/2022 Moneyline DET Lions 190 5 DET Lions @ NE Patriots 10/9/2022 Moneyline NE Patriots -235 5 DET Lions @ NE Patriots 10/9/2022 Spread DET Lions 5 -110 5 DET Lions @ NE Patriots 10/9/2022 Spread NE Patriots -5 -110 5 HOU Texans @ JAX Jaguars 10/9/2022 Moneyline HOU Texans 135 5 HOU Texans @ JAX Jaguars 10/9/2022 Moneyline JAX Jaguars -155 5 HOU Texans @ JAX Jaguars 10/9/2022 Spread HOU Texans 3 -110 5 HOU Texans @ JAX Jaguars 10/9/2022 Spread JAX Jaguars -3 -110 5 MIA Dolphins @ NY Jets 10/9/2022 Moneyline MIA Dolphins -145 5 MIA Dolphins @ NY Jets 10/9/2022 Moneyline NY Jets 125 5 MIA Dolphins @ NY Jets 10/9/2022 Spread MIA Dolphins -2.5 -110 5 MIA Dolphins @ NY Jets 10/9/2022 Spread NY Jets 2.5 -110 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Moneyline GB Packers -280 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Moneyline NY Giants 225 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Spread GB Packers -6.5 -110 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Spread NY Giants 6.5 -110 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Total Over 45.5 -110 5 NY Giants @ GB Packers 10/9/2022 Total Under 45.5 -110 5 PHI Eagles @ ARI Cardinals 10/9/2022 Moneyline ARI Cardinals -130 5 PHI Eagles @ ARI Cardinals 10/9/2022 Moneyline PHI Eagles 110 5 PHI Eagles @ ARI Cardinals 10/9/2022 Spread ARI Cardinals -2 -110 5 PHI Eagles @ ARI Cardinals 10/9/2022 Spread PHI Eagles 2 -110 5 PIT Steelers @ BUF Bills 10/9/2022 Moneyline BUF Bills -425 5 PIT Steelers @ BUF Bills 10/9/2022 Moneyline PIT Steelers 320 5 PIT Steelers @ BUF Bills 10/9/2022 Spread BUF Bills -8 -110 5 PIT Steelers @ BUF Bills 10/9/2022 Spread PIT Steelers 8 -110 5 SEA Seahawks @ NO Saints 10/9/2022 Moneyline NO Saints -195 5 SEA Seahawks @ NO Saints 10/9/2022 Moneyline SEA Seahawks 165 5 SEA Seahawks @ NO Saints 10/9/2022 Spread NO Saints -4.5 -110 5 SEA Seahawks @ NO Saints 10/9/2022 Spread SEA Seahawks 4.5 -110 5 SF 49ers @ CAR Panthers 10/9/2022 Moneyline CAR Panthers 140 5 SF 49ers @ CAR Panthers 10/9/2022 Moneyline SF 49ers -160 5 SF 49ers @ CAR Panthers 10/9/2022 Spread CAR Panthers 3 -110 5 SF 49ers @ CAR Panthers 10/9/2022 Spread SF 49ers -3 -110 5 TEN Titans @ WAS Commanders 10/9/2022 Moneyline TEN Titans -110 5 TEN Titans @ WAS Commanders 10/9/2022 Moneyline WAS Commanders -110 5 TEN Titans @ WAS Commanders 10/9/2022 Spread TEN Titans 0 -110 5 TEN Titans @ WAS Commanders 10/9/2022 Spread WAS Commanders 0 -110 5 LV Raiders @ KC Chiefs 10/10/2022 Moneyline KC Chiefs -195 5 LV Raiders @ KC Chiefs 10/10/2022 Moneyline LV Raiders 165 5 LV Raiders @ KC Chiefs 10/10/2022 Spread KC Chiefs -4.5 -110 5 LV Raiders @ KC Chiefs 10/10/2022 Spread LV Raiders 4.5 -110 6 WAS Commanders @ CHI Bears 10/13/2022 Moneyline CHI Bears -110 6 WAS Commanders @ CHI Bears 10/13/2022 Moneyline WAS Commanders -110 6 WAS Commanders @ CHI Bears 10/13/2022 Spread CHI Bears 0 -110 6 WAS Commanders @ CHI Bears 10/13/2022 Spread WAS Commanders 0 -110 6 ARI Cardinals @ SEA Seahawks 10/16/2022 Moneyline ARI Cardinals -135 6 ARI Cardinals @ SEA Seahawks 10/16/2022 Moneyline SEA Seahawks 115 6 ARI Cardinals @ SEA Seahawks 10/16/2022 Spread ARI Cardinals -2.5 -110 6 ARI Cardinals @ SEA Seahawks 10/16/2022 Spread SEA Seahawks 2.5 -110 6 BAL Ravens @ NY Giants 10/16/2022 Moneyline BAL Ravens -155 6 BAL Ravens @ NY Giants 10/16/2022 Moneyline NY Giants 135 6 BAL Ravens @ NY Giants 10/16/2022 Spread BAL Ravens -3.5 -110 6 BAL Ravens @ NY Giants 10/16/2022 Spread NY Giants 3.5 -110 6 BUF Bills @ KC Chiefs 10/16/2022 Moneyline BUF Bills -125 6 BUF Bills @ KC Chiefs 10/16/2022 Moneyline KC Chiefs 105 6 BUF Bills @ KC Chiefs 10/16/2022 Spread BUF Bills -1.5 -110 6 BUF Bills @ KC Chiefs 10/16/2022 Spread KC Chiefs 1.5 -110 6 CAR Panthers @ LA Rams 10/16/2022 Moneyline CAR Panthers 350 6 CAR Panthers @ LA Rams 10/16/2022 Moneyline LA Rams -475 6 CAR Panthers @ LA Rams 10/16/2022 Spread CAR Panthers 9 -110 6 CAR Panthers @ LA Rams 10/16/2022 Spread LA Rams -9 -110 6 CIN Bengals @ NO Saints 10/16/2022 Moneyline CIN Bengals -120 6 CIN Bengals @ NO Saints 10/16/2022 Moneyline NO Saints 100 6 CIN Bengals @ NO Saints 10/16/2022 Spread CIN Bengals -1 -110 6 CIN Bengals @ NO Saints 10/16/2022 Spread NO Saints 1 -110 6 DAL Cowboys @ PHI Eagles 10/16/2022 Moneyline DAL Cowboys -110 6 DAL Cowboys @ PHI Eagles 10/16/2022 Moneyline PHI Eagles -110 6 DAL Cowboys @ PHI Eagles 10/16/2022 Spread DAL Cowboys 0 -110 6 DAL Cowboys @ PHI Eagles 10/16/2022 Spread PHI Eagles 0 -110 6 JAX Jaguars @ IND Colts 10/16/2022 Moneyline IND Colts -320 6 JAX Jaguars @ IND Colts 10/16/2022 Moneyline JAX Jaguars 250 6 JAX Jaguars @ IND Colts 10/16/2022 Spread IND Colts -7 -110 6 JAX Jaguars @ IND Colts 10/16/2022 Spread JAX Jaguars 7 -110 6 MIN Vikings @ MIA Dolphins 10/16/2022 Moneyline MIA Dolphins -155 6 MIN Vikings @ MIA Dolphins 10/16/2022 Moneyline MIN Vikings 135 6 MIN Vikings @ MIA Dolphins 10/16/2022 Spread MIA Dolphins -3 -110 6 MIN Vikings @ MIA Dolphins 10/16/2022 Spread MIN Vikings 3 -110 6 NY Jets @ GB Packers 10/16/2022 Moneyline GB Packers -365 6 NY Jets @ GB Packers 10/16/2022 Moneyline NY Jets 280 6 NY Jets @ GB Packers 10/16/2022 Spread GB Packers -7.5 -110 6 NY Jets @ GB Packers 10/16/2022 Spread NY Jets 7.5 -110 6 SF 49ers @ ATL Falcons 10/16/2022 Moneyline ATL Falcons 200 6 SF 49ers @ ATL Falcons 10/16/2022 Moneyline SF 49ers -250 6 SF 49ers @ ATL Falcons 10/16/2022 Spread ATL Falcons 5.5 -110 6 SF 49ers @ ATL Falcons 10/16/2022 Spread SF 49ers -5.5 -110 6 TB Buccaneers @ PIT Steelers 10/16/2022 Moneyline PIT Steelers 135 6 TB Buccaneers @ PIT Steelers 10/16/2022 Moneyline TB Buccaneers -155 6 TB Buccaneers @ PIT Steelers 10/16/2022 Spread PIT Steelers 3.5 -110 6 TB Buccaneers @ PIT Steelers 10/16/2022 Spread TB Buccaneers -3.5 -110 6 DEN Broncos @ LA Chargers 10/17/2022 Moneyline DEN Broncos 140 6 DEN Broncos @ LA Chargers 10/17/2022 Moneyline LA Chargers -160 6 DEN Broncos @ LA Chargers 10/17/2022 Spread DEN Broncos 3 100 6 DEN Broncos @ LA Chargers 10/17/2022 Spread LA Chargers -3 -120 7 NO Saints @ ARI Cardinals 10/20/2022 Moneyline ARI Cardinals -160 7 NO Saints @ ARI Cardinals 10/20/2022 Moneyline NO Saints 140 7 NO Saints @ ARI Cardinals 10/20/2022 Spread ARI Cardinals -3 -110 7 NO Saints @ ARI Cardinals 10/20/2022 Spread NO Saints 3 -110 7 ATL Falcons @ CIN Bengals 10/23/2022 Moneyline ATL Falcons 410 7 ATL Falcons @ CIN Bengals 10/23/2022 Moneyline CIN Bengals -575 7 ATL Falcons @ CIN Bengals 10/23/2022 Spread ATL Falcons 10 -110 7 ATL Falcons @ CIN Bengals 10/23/2022 Spread CIN Bengals -10 -110 7 DET Lions @ DAL Cowboys 10/23/2022 Moneyline DAL Cowboys -265 7 DET Lions @ DAL Cowboys 10/23/2022 Moneyline DET Lions 215 7 DET Lions @ DAL Cowboys 10/23/2022 Spread DAL Cowboys -6.5 -110 7 DET Lions @ DAL Cowboys 10/23/2022 Spread DET Lions 6.5 -110 7 GB Packers @ WAS Commanders 10/23/2022 Moneyline GB Packers -150 7 GB Packers @ WAS Commanders 10/23/2022 Moneyline WAS Commanders 130 7 GB Packers @ WAS Commanders 10/23/2022 Spread GB Packers -3 -110 7 GB Packers @ WAS Commanders 10/23/2022 Spread WAS Commanders 3 -110 7 HOU Texans @ LV Raiders 10/23/2022 Moneyline HOU Texans 340 7 HOU Texans @ LV Raiders 10/23/2022 Moneyline LV Raiders -450 7 HOU Texans @ LV Raiders 10/23/2022 Spread HOU Texans 8 -110 7 HOU Texans @ LV Raiders 10/23/2022 Spread LV Raiders -8 -110 7 IND Colts @ TEN Titans 10/23/2022 Moneyline IND Colts -110 7 IND Colts @ TEN Titans 10/23/2022 Moneyline TEN Titans -110 7 IND Colts @ TEN Titans 10/23/2022 Spread IND Colts 0 -110 7 IND Colts @ TEN Titans 10/23/2022 Spread TEN Titans 0 -110 7 KC Chiefs @ SF 49ers 10/23/2022 Moneyline KC Chiefs -115 7 KC Chiefs @ SF 49ers 10/23/2022 Moneyline SF 49ers -105 7 KC Chiefs @ SF 49ers 10/23/2022 Spread KC Chiefs -1 -110 7 KC Chiefs @ SF 49ers 10/23/2022 Spread SF 49ers 1 -110 7 NY Giants @ JAX Jaguars 10/23/2022 Moneyline JAX Jaguars -125 7 NY Giants @ JAX Jaguars 10/23/2022 Moneyline NY Giants 105 7 NY Giants @ JAX Jaguars 10/23/2022 Spread JAX Jaguars -1.5 -110 7 NY Giants @ JAX Jaguars 10/23/2022 Spread NY Giants 1.5 -110 7 NY Jets @ DEN Broncos 10/23/2022 Moneyline DEN Broncos -350 7 NY Jets @ DEN Broncos 10/23/2022 Moneyline NY Jets 270 7 NY Jets @ DEN Broncos 10/23/2022 Spread DEN Broncos -7.5 -110 7 NY Jets @ DEN Broncos 10/23/2022 Spread NY Jets 7.5 -110 7 PIT Steelers @ MIA Dolphins 10/23/2022 Moneyline MIA Dolphins -180 7 PIT Steelers @ MIA Dolphins 10/23/2022 Moneyline PIT Steelers 155 7 PIT Steelers @ MIA Dolphins 10/23/2022 Spread MIA Dolphins -3.5 -110 7 PIT Steelers @ MIA Dolphins 10/23/2022 Spread PIT Steelers 3.5 -110 7 SEA Seahawks @ LA Chargers 10/23/2022 Moneyline LA Chargers -475 7 SEA Seahawks @ LA Chargers 10/23/2022 Moneyline SEA Seahawks 350 7 SEA Seahawks @ LA Chargers 10/23/2022 Spread LA Chargers -8.5 -110 7 SEA Seahawks @ LA Chargers 10/23/2022 Spread SEA Seahawks 8.5 -110 7 TB Buccaneers @ CAR Panthers 10/23/2022 Moneyline CAR Panthers 195 7 TB Buccaneers @ CAR Panthers 10/23/2022 Moneyline TB Buccaneers -240 7 TB Buccaneers @ CAR Panthers 10/23/2022 Spread CAR Panthers 5 -110 7 TB Buccaneers @ CAR Panthers 10/23/2022 Spread TB Buccaneers -5 -110 7 CHI Bears @ NE Patriots 10/24/2022 Moneyline CHI Bears 190 7 CHI Bears @ NE Patriots 10/24/2022 Moneyline NE Patriots -235 7 CHI Bears @ NE Patriots 10/24/2022 Spread CHI Bears 5 -110 7 CHI Bears @ NE Patriots 10/24/2022 Spread NE Patriots -5 -110 8 BAL Ravens @ TB Buccaneers 10/27/2022 Moneyline BAL Ravens 140 8 BAL Ravens @ TB Buccaneers 10/27/2022 Moneyline TB Buccaneers -160 8 BAL Ravens @ TB Buccaneers 10/27/2022 Spread BAL Ravens 3.5 -110 8 BAL Ravens @ TB Buccaneers 10/27/2022 Spread TB Buccaneers -3.5 -110 8 ARI Cardinals @ MIN Vikings 10/30/2022 Moneyline ARI Cardinals 100 8 ARI Cardinals @ MIN Vikings 10/30/2022 Moneyline MIN Vikings -120 8 ARI Cardinals @ MIN Vikings 10/30/2022 Spread ARI Cardinals 1 -110 8 ARI Cardinals @ MIN Vikings 10/30/2022 Spread MIN Vikings -1 -110 8 CAR Panthers @ ATL Falcons 10/30/2022 Moneyline ATL Falcons -110 8 CAR Panthers @ ATL Falcons 10/30/2022 Moneyline CAR Panthers -110 8 CAR Panthers @ ATL Falcons 10/30/2022 Spread ATL Falcons 0 -110 8 CAR Panthers @ ATL Falcons 10/30/2022 Spread CAR Panthers 0 -110 8 CHI Bears @ DAL Cowboys 10/30/2022 Moneyline CHI Bears 230 8 CHI Bears @ DAL Cowboys 10/30/2022 Moneyline DAL Cowboys -290 8 CHI Bears @ DAL Cowboys 10/30/2022 Spread CHI Bears 7 -110 8 CHI Bears @ DAL Cowboys 10/30/2022 Spread DAL Cowboys -7 -110 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Moneyline DEN Broncos -280 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Moneyline JAX Jaguars 225 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Spread DEN Broncos -6.5 -110 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Spread JAX Jaguars 6.5 -110 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Total Over 47 -110 8 DEN Broncos @ JAX Jaguars 10/30/2022 Total Under 47 -110 8 GB Packers @ BUF Bills 10/30/2022 Moneyline BUF Bills -190 8 GB Packers @ BUF Bills 10/30/2022 Moneyline GB Packers 160 8 GB Packers @ BUF Bills 10/30/2022 Spread BUF Bills -4 -110 8 GB Packers @ BUF Bills 10/30/2022 Spread GB Packers 4 -110 8 LV Raiders @ NO Saints 10/30/2022 Moneyline LV Raiders -115 8 LV Raiders @ NO Saints 10/30/2022 Moneyline NO Saints -105 8 LV Raiders @ NO Saints 10/30/2022 Spread LV Raiders -1 -110 8 LV Raiders @ NO Saints 10/30/2022 Spread NO Saints 1 -110 8 MIA Dolphins @ DET Lions 10/30/2022 Moneyline DET Lions 125 8 MIA Dolphins @ DET Lions 10/30/2022 Moneyline MIA Dolphins -145 8 MIA Dolphins @ DET Lions 10/30/2022 Spread DET Lions 3 -120 8 MIA Dolphins @ DET Lions 10/30/2022 Spread MIA Dolphins -3 100 8 NE Patriots @ NY Jets 10/30/2022 Moneyline NE Patriots -125 8 NE Patriots @ NY Jets 10/30/2022 Moneyline NY Jets 105 8 NE Patriots @ NY Jets 10/30/2022 Spread NE Patriots -1.5 -110 8 NE Patriots @ NY Jets 10/30/2022 Spread NY Jets 1.5 -110 8 NY Giants @ SEA Seahawks 10/30/2022 Moneyline NY Giants 115 8 NY Giants @ SEA Seahawks 10/30/2022 Moneyline SEA Seahawks -135 8 NY Giants @ SEA Seahawks 10/30/2022 Spread NY Giants 2.5 -110 8 NY Giants @ SEA Seahawks 10/30/2022 Spread SEA Seahawks -2.5 -110 8 PIT Steelers @ PHI Eagles 10/30/2022 Moneyline PHI Eagles -160 8 PIT Steelers @ PHI Eagles 10/30/2022 Moneyline PIT Steelers 140 8 PIT Steelers @ PHI Eagles 10/30/2022 Spread PHI Eagles -3 -120 8 PIT Steelers @ PHI Eagles 10/30/2022 Spread PIT Steelers 3 100 8 SF 49ers @ LA Rams 10/30/2022 Moneyline LA Rams -195 8 SF 49ers @ LA Rams 10/30/2022 Moneyline SF 49ers 165 8 SF 49ers @ LA Rams 10/30/2022 Spread LA Rams -4.5 -110 8 SF 49ers @ LA Rams 10/30/2022 Spread SF 49ers 4.5 -110 8 TEN Titans @ HOU Texans 10/30/2022 Moneyline HOU Texans 165 8 TEN Titans @ HOU Texans 10/30/2022 Moneyline TEN Titans -195 8 TEN Titans @ HOU Texans 10/30/2022 Spread HOU Texans 4.5 -110 8 TEN Titans @ HOU Texans 10/30/2022 Spread TEN Titans -4.5 -110 8 WAS Commanders @ IND Colts 10/30/2022 Moneyline IND Colts -240 8 WAS Commanders @ IND Colts 10/30/2022 Moneyline WAS Commanders 195 8 WAS Commanders @ IND Colts 10/30/2022 Spread IND Colts -5 -110 8 WAS Commanders @ IND Colts 10/30/2022 Spread WAS Commanders 5 -110 9 PHI Eagles @ HOU Texans 11/3/2022 Moneyline HOU Texans 175 9 PHI Eagles @ HOU Texans 11/3/2022 Moneyline PHI Eagles -210 9 PHI Eagles @ HOU Texans 11/3/2022 Spread HOU Texans 4.5 -110 9 PHI Eagles @ HOU Texans 11/3/2022 Spread PHI Eagles -4.5 -110 9 BUF Bills @ NY Jets 11/6/2022 Moneyline BUF Bills -275 9 BUF Bills @ NY Jets 11/6/2022 Moneyline NY Jets 220 9 BUF Bills @ NY Jets 11/6/2022 Spread BUF Bills -6.5 -110 9 BUF Bills @ NY Jets 11/6/2022 Spread NY Jets 6.5 -110 9 CAR Panthers @ CIN Bengals 11/6/2022 Moneyline CAR Panthers 350 9 CAR Panthers @ CIN Bengals 11/6/2022 Moneyline CIN Bengals -475 9 CAR Panthers @ CIN Bengals 11/6/2022 Spread CAR Panthers 8.5 -110 9 CAR Panthers @ CIN Bengals 11/6/2022 Spread CIN Bengals -8.5 -110 9 GB Packers @ DET Lions 11/6/2022 Moneyline DET Lions 190 9 GB Packers @ DET Lions 11/6/2022 Moneyline GB Packers -235 9 GB Packers @ DET Lions 11/6/2022 Spread DET Lions 5 -110 9 GB Packers @ DET Lions 11/6/2022 Spread GB Packers -5 -110 9 IND Colts @ NE Patriots 11/6/2022 Moneyline IND Colts -110 9 IND Colts @ NE Patriots 11/6/2022 Moneyline NE Patriots -110 9 IND Colts @ NE Patriots 11/6/2022 Spread IND Colts 0 -110 9 IND Colts @ NE Patriots 11/6/2022 Spread NE Patriots 0 -110 9 LA Chargers @ ATL Falcons 11/6/2022 Moneyline ATL Falcons 215 9 LA Chargers @ ATL Falcons 11/6/2022 Moneyline LA Chargers -265 9 LA Chargers @ ATL Falcons 11/6/2022 Spread ATL Falcons 6.5 -110 9 LA Chargers @ ATL Falcons 11/6/2022 Spread LA Chargers -6.5 -110 9 LA Rams @ TB Buccaneers 11/6/2022 Moneyline LA Rams 105 9 LA Rams @ TB Buccaneers 11/6/2022 Moneyline TB Buccaneers -125 9 LA Rams @ TB Buccaneers 11/6/2022 Spread LA Rams 1.5 -110 9 LA Rams @ TB Buccaneers 11/6/2022 Spread TB Buccaneers -1.5 -110 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Moneyline JAX Jaguars 115 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Moneyline LV Raiders -155 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Spread JAX Jaguars 3 -105 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Spread JAX Jaguars 3 -110 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Spread LV Raiders -3 -110 9 LV Raiders @ JAX Jaguars 11/6/2022 Spread LV Raiders -3 -105 9 MIA Dolphins @ CHI Bears 11/6/2022 Moneyline CHI Bears 125 9 MIA Dolphins @ CHI Bears 11/6/2022 Moneyline MIA Dolphins -145 9 MIA Dolphins @ CHI Bears 11/6/2022 Spread CHI Bears 3 -110 9 MIA Dolphins @ CHI Bears 11/6/2022 Spread MIA Dolphins -3 -110 9 MIN Vikings @ WAS Commanders 11/6/2022 Moneyline MIN Vikings -110 9 MIN Vikings @ WAS Commanders 11/6/2022 Moneyline WAS Commanders -110 9 MIN Vikings @ WAS Commanders 11/6/2022 Spread MIN Vikings 0 -110 9 MIN Vikings @ WAS Commanders 11/6/2022 Spread WAS Commanders 0 -110 9 SEA Seahawks @ ARI Cardinals 11/6/2022 Moneyline ARI Cardinals -240 9 SEA Seahawks @ ARI Cardinals 11/6/2022 Moneyline SEA Seahawks 195 9 SEA Seahawks @ ARI Cardinals 11/6/2022 Spread ARI Cardinals -5.5 -110 9 SEA Seahawks @ ARI Cardinals 11/6/2022 Spread SEA Seahawks 5.5 -110 9 TEN Titans @ KC Chiefs 11/6/2022 Moneyline KC Chiefs -235 9 TEN Titans @ KC Chiefs 11/6/2022 Moneyline TEN Titans 190 9 TEN Titans @ KC Chiefs 11/6/2022 Spread KC Chiefs -5 -110 9 TEN Titans @ KC Chiefs 11/6/2022 Spread TEN Titans 5 -110 9 BAL Ravens @ NO Saints 11/7/2022 Moneyline BAL Ravens -120 9 BAL Ravens @ NO Saints 11/7/2022 Moneyline NO Saints 100 9 BAL Ravens @ NO Saints 11/7/2022 Spread BAL Ravens -1 -110 9 BAL Ravens @ NO Saints 11/7/2022 Spread NO Saints 1 -110 10 ATL Falcons @ CAR Panthers 11/11/2022 Moneyline ATL Falcons 140 10 ATL Falcons @ CAR Panthers 11/11/2022 Moneyline CAR Panthers -160 10 ATL Falcons @ CAR Panthers 11/11/2022 Spread ATL Falcons 3 100 10 ATL Falcons @ CAR Panthers 11/11/2022 Spread CAR Panthers -3 -120 10 ARI Cardinals @ LA Rams 11/13/2022 Moneyline ARI Cardinals 205 10 ARI Cardinals @ LA Rams 11/13/2022 Moneyline LA Rams -255 10 ARI Cardinals @ LA Rams 11/13/2022 Spread ARI Cardinals 6 -110 10 ARI Cardinals @ LA Rams 11/13/2022 Spread LA Rams -6 -110 10 DAL Cowboys @ GB Packers 11/13/2022 Moneyline DAL Cowboys 165 10 DAL Cowboys @ GB Packers 11/13/2022 Moneyline GB Packers -195 10 DAL Cowboys @ GB Packers 11/13/2022 Spread DAL Cowboys 4 -110 10 DAL Cowboys @ GB Packers 11/13/2022 Spread GB Packers -4 -110 10 DEN Broncos @ TEN Titans 11/13/2022 Moneyline DEN Broncos -110 10 DEN Broncos @ TEN Titans 11/13/2022 Moneyline TEN Titans -110 10 DEN Broncos @ TEN Titans 11/13/2022 Spread DEN Broncos 0 -110 10 DEN Broncos @ TEN Titans 11/13/2022 Spread TEN Titans 0 -110 10 DET Lions @ CHI Bears 11/13/2022 Moneyline CHI Bears -125 10 DET Lions @ CHI Bears 11/13/2022 Moneyline DET Lions 105 10 DET Lions @ CHI Bears 11/13/2022 Spread CHI Bears -1.5 -110 10 DET Lions @ CHI Bears 11/13/2022 Spread DET Lions 1.5 -110 10 HOU Texans @ NY Giants 11/13/2022 Moneyline HOU Texans 140 10 HOU Texans @ NY Giants 11/13/2022 Moneyline NY Giants -160 10 HOU Texans @ NY Giants 11/13/2022 Spread HOU Texans 3 -110 10 HOU Texans @ NY Giants 11/13/2022 Spread NY Giants -3 -110 10 IND Colts @ LV Raiders 11/13/2022 Moneyline IND Colts 110 10 IND Colts @ LV Raiders 11/13/2022 Moneyline LV Raiders -130 10 IND Colts @ LV Raiders 11/13/2022 Spread IND Colts 2 -110 10 IND Colts @ LV Raiders 11/13/2022 Spread LV Raiders -2 -110 10 JAX Jaguars @ KC Chiefs 11/13/2022 Moneyline JAX Jaguars 410 10 JAX Jaguars @ KC Chiefs 11/13/2022 Moneyline KC Chiefs -575 10 JAX Jaguars @ KC Chiefs 11/13/2022 Spread JAX Jaguars 10 -110 10 JAX Jaguars @ KC Chiefs 11/13/2022 Spread KC Chiefs -10 -110 10 LA Chargers @ SF 49ers 11/13/2022 Moneyline LA Chargers -110 10 LA Chargers @ SF 49ers 11/13/2022 Moneyline SF 49ers -110 10 LA Chargers @ SF 49ers 11/13/2022 Spread LA Chargers 0 -110 10 LA Chargers @ SF 49ers 11/13/2022 Spread SF 49ers 0 -110 10 MIN Vikings @ BUF Bills 11/13/2022 Moneyline BUF Bills -365 10 MIN Vikings @ BUF Bills 11/13/2022 Moneyline MIN Vikings 280 10 MIN Vikings @ BUF Bills 11/13/2022 Spread BUF Bills -7.5 -110 10 MIN Vikings @ BUF Bills 11/13/2022 Spread MIN Vikings 7.5 -110 10 NO Saints @ PIT Steelers 11/13/2022 Moneyline NO Saints 105 10 NO Saints @ PIT Steelers 11/13/2022 Moneyline PIT Steelers -125 10 NO Saints @ PIT Steelers 11/13/2022 Spread NO Saints 1.5 -110 10 NO Saints @ PIT Steelers 11/13/2022 Spread PIT Steelers -1.5 -110 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Moneyline SEA Seahawks 340 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Moneyline TB Buccaneers -450 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Spread SEA Seahawks 9.5 -110 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Spread TB Buccaneers -9.5 -110 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Total Over 46.5 -110 10 SEA Seahawks @ TB Buccaneers 11/13/2022 Total Under 46.5 -110 10 WAS Commanders @ PHI Eagles 11/14/2022 Moneyline PHI Eagles -170 10 WAS Commanders @ PHI Eagles 11/14/2022 Moneyline WAS Commanders 150 10 WAS Commanders @ PHI Eagles 11/14/2022 Spread PHI Eagles -3.5 -110 10 WAS Commanders @ PHI Eagles 11/14/2022 Spread WAS Commanders 3.5 -110 11 TEN Titans @ GB Packers 11/17/2022 Moneyline GB Packers -200 11 TEN Titans @ GB Packers 11/17/2022 Moneyline TEN Titans 170 11 TEN Titans @ GB Packers 11/17/2022 Spread GB Packers -4.5 -110 11 TEN Titans @ GB Packers 11/17/2022 Spread TEN Titans 4.5 -110 11 CAR Panthers @ BAL Ravens 11/20/2022 Moneyline BAL Ravens -335 11 CAR Panthers @ BAL Ravens 11/20/2022 Moneyline CAR Panthers 260 11 CAR Panthers @ BAL Ravens 11/20/2022 Spread BAL Ravens -7 -120 11 CAR Panthers @ BAL Ravens 11/20/2022 Spread CAR Panthers 7 100 11 CHI Bears @ ATL Falcons 11/20/2022 Moneyline ATL Falcons -110 11 CHI Bears @ ATL Falcons 11/20/2022 Moneyline CHI Bears -110 11 CHI Bears @ ATL Falcons 11/20/2022 Spread ATL Falcons 0 -110 11 CHI Bears @ ATL Falcons 11/20/2022 Spread CHI Bears 0 -110 11 CIN Bengals @ PIT Steelers 11/20/2022 Moneyline CIN Bengals -140 11 CIN Bengals @ PIT Steelers 11/20/2022 Moneyline PIT Steelers 120 11 CIN Bengals @ PIT Steelers 11/20/2022 Spread CIN Bengals -2.5 -110 11 CIN Bengals @ PIT Steelers 11/20/2022 Spread PIT Steelers 2.5 -110 11 DAL Cowboys @ MIN Vikings 11/20/2022 Moneyline DAL Cowboys -110 11 DAL Cowboys @ MIN Vikings 11/20/2022 Moneyline MIN Vikings -110 11 DAL Cowboys @ MIN Vikings 11/20/2022 Spread DAL Cowboys 0 -110 11 DAL Cowboys @ MIN Vikings 11/20/2022 Spread MIN Vikings 0 -110 11 DET Lions @ NY Giants 11/20/2022 Moneyline DET Lions 105 11 DET Lions @ NY Giants 11/20/2022 Moneyline NY Giants -125 11 DET Lions @ NY Giants 11/20/2022 Spread DET Lions 1.5 -110 11 DET Lions @ NY Giants 11/20/2022 Spread NY Giants -1.5 -110 11 KC Chiefs @ LA Chargers 11/20/2022 Moneyline KC Chiefs 105 11 KC Chiefs @ LA Chargers 11/20/2022 Moneyline LA Chargers -125 11 KC Chiefs @ LA Chargers 11/20/2022 Spread KC Chiefs 1.5 -110 11 KC Chiefs @ LA Chargers 11/20/2022 Spread LA Chargers -1.5 -110 11 LA Rams @ NO Saints 11/20/2022 Moneyline LA Rams -145 11 LA Rams @ NO Saints 11/20/2022 Moneyline NO Saints 125 11 LA Rams @ NO Saints 11/20/2022 Spread LA Rams -3 -110 11 LA Rams @ NO Saints 11/20/2022 Spread NO Saints 3 -110 11 LV Raiders @ DEN Broncos 11/20/2022 Moneyline DEN Broncos -150 11 LV Raiders @ DEN Broncos 11/20/2022 Moneyline LV Raiders 130 11 LV Raiders @ DEN Broncos 11/20/2022 Spread DEN Broncos -3 -120 11 LV Raiders @ DEN Broncos 11/20/2022 Spread LV Raiders 3 100 11 NY Jets @ NE Patriots 11/20/2022 Moneyline NE Patriots -255 11 NY Jets @ NE Patriots 11/20/2022 Moneyline NY Jets 205 11 NY Jets @ NE Patriots 11/20/2022 Spread NE Patriots -6 -110 11 NY Jets @ NE Patriots 11/20/2022 Spread NY Jets 6 -110 11 PHI Eagles @ IND Colts 11/20/2022 Moneyline IND Colts -145 11 PHI Eagles @ IND Colts 11/20/2022 Moneyline PHI Eagles 125 11 PHI Eagles @ IND Colts 11/20/2022 Spread IND Colts -3 100 11 PHI Eagles @ IND Colts 11/20/2022 Spread PHI Eagles 3 -120 11 WAS Commanders @ HOU Texans 11/20/2022 Moneyline HOU Texans 135 11 WAS Commanders @ HOU Texans 11/20/2022 Moneyline WAS Commanders -155 11 WAS Commanders @ HOU Texans 11/20/2022 Spread HOU Texans 3 -110 11 WAS Commanders @ HOU Texans 11/20/2022 Spread WAS Commanders -3 -110 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Moneyline ARI Cardinals 115 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Moneyline SF 49ers -135 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Spread ARI Cardinals 2.5 -110 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Spread SF 49ers -2.5 -110 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Total Over 48 -110 11 SF 49ers @ ARI Cardinals 11/21/2022 Total Under 48 -110 12 BUF Bills @ DET Lions 11/24/2022 Moneyline BUF Bills -475 12 BUF Bills @ DET Lions 11/24/2022 Moneyline DET Lions 350 12 BUF Bills @ DET Lions 11/24/2022 Spread BUF Bills -8 -110 12 BUF Bills @ DET Lions 11/24/2022 Spread DET Lions 8 -110 12 NE Patriots @ MIN Vikings 11/24/2022 Moneyline MIN Vikings -130 12 NE Patriots @ MIN Vikings 11/24/2022 Moneyline NE Patriots 110 12 NE Patriots @ MIN Vikings 11/24/2022 Spread MIN Vikings -1.5 -110 12 NE Patriots @ MIN Vikings 11/24/2022 Spread NE Patriots 1.5 -110 12 NY Giants @ DAL Cowboys 11/24/2022 Moneyline DAL Cowboys -300 12 NY Giants @ DAL Cowboys 11/24/2022 Moneyline NY Giants 235 12 NY Giants @ DAL Cowboys 11/24/2022 Spread DAL Cowboys -7 100 12 NY Giants @ DAL Cowboys 11/24/2022 Spread NY Giants 7 -120 12 ATL Falcons @ WAS Commanders 11/27/2022 Moneyline ATL Falcons 175 12 ATL Falcons @ WAS Commanders 11/27/2022 Moneyline WAS Commanders -210 12 ATL Falcons @ WAS Commanders 11/27/2022 Spread ATL Falcons 5 -110 12 ATL Falcons @ WAS Commanders 11/27/2022 Spread WAS Commanders -5 -110 12 BAL Ravens @ JAX Jaguars 11/27/2022 Moneyline BAL Ravens -170 12 BAL Ravens @ JAX Jaguars 11/27/2022 Moneyline JAX Jaguars 150 12 BAL Ravens @ JAX Jaguars 11/27/2022 Spread BAL Ravens -4 -110 12 BAL Ravens @ JAX Jaguars 11/27/2022 Spread JAX Jaguars 4 -110 12 CHI Bears @ NY Jets 11/27/2022 Moneyline CHI Bears 110 12 CHI Bears @ NY Jets 11/27/2022 Moneyline NY Jets -130 12 CHI Bears @ NY Jets 11/27/2022 Spread CHI Bears 2 -110 12 CHI Bears @ NY Jets 11/27/2022 Spread NY Jets -2 -110 12 CIN Bengals @ TEN Titans 11/27/2022 Moneyline CIN Bengals -110 12 CIN Bengals @ TEN Titans 11/27/2022 Moneyline TEN Titans -110 12 CIN Bengals @ TEN Titans 11/27/2022 Spread CIN Bengals 0 -110 12 CIN Bengals @ TEN Titans 11/27/2022 Spread TEN Titans 0 -110 12 DEN Broncos @ CAR Panthers 11/27/2022 Moneyline CAR Panthers 150 12 DEN Broncos @ CAR Panthers 11/27/2022 Moneyline DEN Broncos -170 12 DEN Broncos @ CAR Panthers 11/27/2022 Spread CAR Panthers 4 -110 12 DEN Broncos @ CAR Panthers 11/27/2022 Spread DEN Broncos -4 -110 12 GB Packers @ PHI Eagles 11/27/2022 Moneyline GB Packers -110 12 GB Packers @ PHI Eagles 11/27/2022 Moneyline PHI Eagles -110 12 GB Packers @ PHI Eagles 11/27/2022 Spread GB Packers 0 -110 12 GB Packers @ PHI Eagles 11/27/2022 Spread PHI Eagles 0 -110 12 HOU Texans @ MIA Dolphins 11/27/2022 Moneyline HOU Texans 230 12 HOU Texans @ MIA Dolphins 11/27/2022 Moneyline MIA Dolphins -290 12 HOU Texans @ MIA Dolphins 11/27/2022 Spread HOU Texans 7 -110 12 HOU Texans @ MIA Dolphins 11/27/2022 Spread MIA Dolphins -7 -110 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Moneyline ARI Cardinals 100 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Moneyline LA Chargers -135 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Spread ARI Cardinals 1.5 -110 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Spread ARI Cardinals 1.5 -105 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Spread LA Chargers -1.5 -105 12 LA Chargers @ ARI Cardinals 11/27/2022 Spread LA Chargers -1.5 -110 12 LA Rams @ KC Chiefs 11/27/2022 Moneyline KC Chiefs -135 12 LA Rams @ KC Chiefs 11/27/2022 Moneyline LA Rams 115 12 LA Rams @ KC Chiefs 11/27/2022 Spread KC Chiefs -2.5 -110 12 LA Rams @ KC Chiefs 11/27/2022 Spread LA Rams 2.5 -110 12 LV Raiders @ SEA Seahawks 11/27/2022 Moneyline LV Raiders -125 12 LV Raiders @ SEA Seahawks 11/27/2022 Moneyline SEA Seahawks 105 12 LV Raiders @ SEA Seahawks 11/27/2022 Spread LV Raiders -2 -110 12 LV Raiders @ SEA Seahawks 11/27/2022 Spread SEA Seahawks 2 -110 12 NO Saints @ SF 49ers 11/27/2022 Moneyline NO Saints 175 12 NO Saints @ SF 49ers 11/27/2022 Moneyline SF 49ers -210 12 NO Saints @ SF 49ers 11/27/2022 Spread NO Saints 4 -110 12 NO Saints @ SF 49ers 11/27/2022 Spread SF 49ers -4 -110 12 PIT Steelers @ IND Colts 11/28/2022 Moneyline IND Colts -210 12 PIT Steelers @ IND Colts 11/28/2022 Moneyline PIT Steelers 175 12 PIT Steelers @ IND Colts 11/28/2022 Spread IND Colts -4.5 -110 12 PIT Steelers @ IND Colts 11/28/2022 Spread PIT Steelers 4.5 -110 13 BUF Bills @ NE Patriots 12/1/2022 Moneyline BUF Bills -145 13 BUF Bills @ NE Patriots 12/1/2022 Moneyline NE Patriots 125 13 BUF Bills @ NE Patriots 12/1/2022 Spread BUF Bills -3 -110 13 BUF Bills @ NE Patriots 12/1/2022 Spread NE Patriots 3 -110 13 DEN Broncos @ BAL Ravens 12/4/2022 Moneyline BAL Ravens -125 13 DEN Broncos @ BAL Ravens 12/4/2022 Moneyline DEN Broncos 105 13 DEN Broncos @ BAL Ravens 12/4/2022 Spread BAL Ravens -1.5 -110 13 DEN Broncos @ BAL Ravens 12/4/2022 Spread DEN Broncos 1.5 -110 13 GB Packers @ CHI Bears 12/4/2022 Moneyline CHI Bears 145 13 GB Packers @ CHI Bears 12/4/2022 Moneyline GB Packers -165 13 GB Packers @ CHI Bears 12/4/2022 Spread CHI Bears 4 -110 13 GB Packers @ CHI Bears 12/4/2022 Spread GB Packers -4 -110 13 IND Colts @ DAL Cowboys 12/4/2022 Moneyline DAL Cowboys -135 13 IND Colts @ DAL Cowboys 12/4/2022 Moneyline IND Colts 115 13 IND Colts @ DAL Cowboys 12/4/2022 Spread DAL Cowboys -2.5 -110 13 IND Colts @ DAL Cowboys 12/4/2022 Spread IND Colts 2.5 -110 13 JAX Jaguars @ DET Lions 12/4/2022 Moneyline DET Lions -130 13 JAX Jaguars @ DET Lions 12/4/2022 Moneyline JAX Jaguars 110 13 JAX Jaguars @ DET Lions 12/4/2022 Spread DET Lions -2 -110 13 JAX Jaguars @ DET Lions 12/4/2022 Spread JAX Jaguars 2 -110 13 KC Chiefs @ CIN Bengals 12/4/2022 Moneyline CIN Bengals -110 13 KC Chiefs @ CIN Bengals 12/4/2022 Moneyline KC Chiefs -110 13 KC Chiefs @ CIN Bengals 12/4/2022 Spread CIN Bengals 0 -110 13 KC Chiefs @ CIN Bengals 12/4/2022 Spread KC Chiefs 0 -110 13 LA Chargers @ LV Raiders 12/4/2022 Moneyline LA Chargers -110 13 LA Chargers @ LV Raiders 12/4/2022 Moneyline LV Raiders -110 13 LA Chargers @ LV Raiders 12/4/2022 Spread LA Chargers 0 -110 13 LA Chargers @ LV Raiders 12/4/2022 Spread LV Raiders 0 -110 13 MIA Dolphins @ SF 49ers 12/4/2022 Moneyline MIA Dolphins 150 13 MIA Dolphins @ SF 49ers 12/4/2022 Moneyline SF 49ers -170 13 MIA Dolphins @ SF 49ers 12/4/2022 Spread MIA Dolphins 3.5 -110 13 MIA Dolphins @ SF 49ers 12/4/2022 Spread SF 49ers -3.5 -110 13 NY Jets @ MIN Vikings 12/4/2022 Moneyline MIN Vikings -210 13 NY Jets @ MIN Vikings 12/4/2022 Moneyline NY Jets 175 13 NY Jets @ MIN Vikings 12/4/2022 Spread MIN Vikings -4.5 -110 13 NY Jets @ MIN Vikings 12/4/2022 Spread NY Jets 4.5 -110 13 PIT Steelers @ ATL Falcons 12/4/2022 Moneyline ATL Falcons 120 13 PIT Steelers @ ATL Falcons 12/4/2022 Moneyline PIT Steelers -140 13 PIT Steelers @ ATL Falcons 12/4/2022 Spread ATL Falcons 2.5 -110 13 PIT Steelers @ ATL Falcons 12/4/2022 Spread PIT Steelers -2.5 -110 13 SEA Seahawks @ LA Rams 12/4/2022 Moneyline LA Rams -600 13 SEA Seahawks @ LA Rams 12/4/2022 Moneyline SEA Seahawks 435 13 SEA Seahawks @ LA Rams 12/4/2022 Spread LA Rams -9.5 -110 13 SEA Seahawks @ LA Rams 12/4/2022 Spread SEA Seahawks 9.5 -110 13 TEN Titans @ PHI Eagles 12/4/2022 Moneyline PHI Eagles -120 13 TEN Titans @ PHI Eagles 12/4/2022 Moneyline TEN Titans 100 13 TEN Titans @ PHI Eagles 12/4/2022 Spread PHI Eagles -1 -110 13 TEN Titans @ PHI Eagles 12/4/2022 Spread TEN Titans 1 -110 13 WAS Commanders @ NY Giants 12/4/2022 Moneyline NY Giants -110 13 WAS Commanders @ NY Giants 12/4/2022 Moneyline WAS Commanders -110 13 WAS Commanders @ NY Giants 12/4/2022 Spread NY Giants 0 -110 13 WAS Commanders @ NY Giants 12/4/2022 Spread WAS Commanders 0 -110 13 NO Saints @ TB Buccaneers 12/5/2022 Moneyline NO Saints 225 13 NO Saints @ TB Buccaneers 12/5/2022 Moneyline TB Buccaneers -280 13 NO Saints @ TB Buccaneers 12/5/2022 Spread NO Saints 6.5 -110 13 NO Saints @ TB Buccaneers 12/5/2022 Spread TB Buccaneers -6.5 -110 14 LV Raiders @ LA Rams 12/8/2022 Moneyline LA Rams -190 14 LV Raiders @ LA Rams 12/8/2022 Moneyline LV Raiders 160 14 LV Raiders @ LA Rams 12/8/2022 Spread LA Rams -4 -110 14 LV Raiders @ LA Rams 12/8/2022 Spread LV Raiders 4 -110 14 BAL Ravens @ PIT Steelers 12/11/2022 Moneyline BAL Ravens -130 14 BAL Ravens @ PIT Steelers 12/11/2022 Moneyline PIT Steelers 110 14 BAL Ravens @ PIT Steelers 12/11/2022 Spread BAL Ravens -2 -110 14 BAL Ravens @ PIT Steelers 12/11/2022 Spread PIT Steelers 2 -110 14 CAR Panthers @ SEA Seahawks 12/11/2022 Moneyline CAR Panthers 115 14 CAR Panthers @ SEA Seahawks 12/11/2022 Moneyline SEA Seahawks -135 14 CAR Panthers @ SEA Seahawks 12/11/2022 Spread CAR Panthers 2.5 -110 14 CAR Panthers @ SEA Seahawks 12/11/2022 Spread SEA Seahawks -2.5 -110 14 HOU Texans @ DAL Cowboys 12/11/2022 Moneyline DAL Cowboys -425 14 HOU Texans @ DAL Cowboys 12/11/2022 Moneyline HOU Texans 320 14 HOU Texans @ DAL Cowboys 12/11/2022 Spread DAL Cowboys -8 -110 14 HOU Texans @ DAL Cowboys 12/11/2022 Spread HOU Texans 8 -110 14 JAX Jaguars @ TEN Titans 12/11/2022 Moneyline JAX Jaguars 220 14 JAX Jaguars @ TEN Titans 12/11/2022 Moneyline TEN Titans -275 14 JAX Jaguars @ TEN Titans 12/11/2022 Spread JAX Jaguars 6.5 -110 14 JAX Jaguars @ TEN Titans 12/11/2022 Spread TEN Titans -6.5 -110 14 KC Chiefs @ DEN Broncos 12/11/2022 Moneyline DEN Broncos -110 14 KC Chiefs @ DEN Broncos 12/11/2022 Moneyline KC Chiefs -110 14 KC Chiefs @ DEN Broncos 12/11/2022 Spread DEN Broncos 0 -110 14 KC Chiefs @ DEN Broncos 12/11/2022 Spread KC Chiefs 0 -110 14 MIA Dolphins @ LA Chargers 12/11/2022 Moneyline LA Chargers -250 14 MIA Dolphins @ LA Chargers 12/11/2022 Moneyline MIA Dolphins 200 14 MIA Dolphins @ LA Chargers 12/11/2022 Spread LA Chargers -5.5 -110 14 MIA Dolphins @ LA Chargers 12/11/2022 Spread MIA Dolphins 5.5 -110 14 MIN Vikings @ DET Lions 12/11/2022 Moneyline DET Lions 110 14 MIN Vikings @ DET Lions 12/11/2022 Moneyline MIN Vikings -130 14 MIN Vikings @ DET Lions 12/11/2022 Spread DET Lions 2 -110 14 MIN Vikings @ DET Lions 12/11/2022 Spread MIN Vikings -2 -110 14 NY Jets @ BUF Bills 12/11/2022 Moneyline BUF Bills -450 14 NY Jets @ BUF Bills 12/11/2022 Moneyline NY Jets 340 14 NY Jets @ BUF Bills 12/11/2022 Spread BUF Bills -9.5 -110 14 NY Jets @ BUF Bills 12/11/2022 Spread NY Jets 9.5 -110 14 PHI Eagles @ NY Giants 12/11/2022 Moneyline NY Giants 100 14 PHI Eagles @ NY Giants 12/11/2022 Moneyline PHI Eagles -120 14 PHI Eagles @ NY Giants 12/11/2022 Spread NY Giants 1.5 -110 14 PHI Eagles @ NY Giants 12/11/2022 Spread PHI Eagles -1.5 -110 14 TB Buccaneers @ SF 49ers 12/11/2022 Moneyline SF 49ers -110 14 TB Buccaneers @ SF 49ers 12/11/2022 Moneyline TB Buccaneers -110 14 TB Buccaneers @ SF 49ers 12/11/2022 Spread SF 49ers 0 -110 14 TB Buccaneers @ SF 49ers 12/11/2022 Spread TB Buccaneers 0 -110 14 NE Patriots @ ARI Cardinals 12/12/2022 Moneyline ARI Cardinals -135 14 NE Patriots @ ARI Cardinals 12/12/2022 Moneyline NE Patriots 115 14 NE Patriots @ ARI Cardinals 12/12/2022 Spread ARI Cardinals -2.5 -110 14 NE Patriots @ ARI Cardinals 12/12/2022 Spread NE Patriots 2.5 -110 15 SF 49ers @ SEA Seahawks 12/15/2022 Moneyline SEA Seahawks 140 15 SF 49ers @ SEA Seahawks 12/15/2022 Moneyline SF 49ers -160 15 SF 49ers @ SEA Seahawks 12/15/2022 Spread SEA Seahawks 3 -110 15 SF 49ers @ SEA Seahawks 12/15/2022 Spread SF 49ers -3 -110 15 ARI Cardinals @ DEN Broncos 12/18/2022 Moneyline ARI Cardinals 175 15 ARI Cardinals @ DEN Broncos 12/18/2022 Moneyline DEN Broncos -210 15 ARI Cardinals @ DEN Broncos 12/18/2022 Spread ARI Cardinals 4 -110 15 ARI Cardinals @ DEN Broncos 12/18/2022 Spread DEN Broncos -4 -110 15 ATL Falcons @ NO Saints 12/18/2022 Moneyline ATL Falcons 175 15 ATL Falcons @ NO Saints 12/18/2022 Moneyline NO Saints -210 15 ATL Falcons @ NO Saints 12/18/2022 Spread ATL Falcons 5 -110 15 ATL Falcons @ NO Saints 12/18/2022 Spread NO Saints -5 -110 15 CIN Bengals @ TB Buccaneers 12/18/2022 Moneyline CIN Bengals 130 15 CIN Bengals @ TB Buccaneers 12/18/2022 Moneyline TB Buccaneers -150 15 CIN Bengals @ TB Buccaneers 12/18/2022 Spread CIN Bengals 3 -110 15 CIN Bengals @ TB Buccaneers 12/18/2022 Spread TB Buccaneers -3 -110 15 DAL Cowboys @ JAX Jaguars 12/18/2022 Moneyline DAL Cowboys -150 15 DAL Cowboys @ JAX Jaguars 12/18/2022 Moneyline JAX Jaguars 130 15 DAL Cowboys @ JAX Jaguars 12/18/2022 Spread DAL Cowboys -3.5 -110 15 DAL Cowboys @ JAX Jaguars 12/18/2022 Spread JAX Jaguars 3.5 -110 15 DET Lions @ NY Jets 12/18/2022 Moneyline DET Lions 115 15 DET Lions @ NY Jets 12/18/2022 Moneyline NY Jets -135 15 DET Lions @ NY Jets 12/18/2022 Spread DET Lions 2.5 -110 15 DET Lions @ NY Jets 12/18/2022 Spread NY Jets -2.5 -110 15 IND Colts @ MIN Vikings 12/18/2022 Moneyline IND Colts -110 15 IND Colts @ MIN Vikings 12/18/2022 Moneyline MIN Vikings -110 15 IND Colts @ MIN Vikings 12/18/2022 Spread IND Colts 0 -110 15 IND Colts @ MIN Vikings 12/18/2022 Spread MIN Vikings 0 -110 15 KC Chiefs @ HOU Texans 12/18/2022 Moneyline HOU Texans 400 15 KC Chiefs @ HOU Texans 12/18/2022 Moneyline KC Chiefs -550 15 KC Chiefs @ HOU Texans 12/18/2022 Spread HOU Texans 10 -110 15 KC Chiefs @ HOU Texans 12/18/2022 Spread KC Chiefs -10 -110 15 MIA Dolphins @ BUF Bills 12/18/2022 Moneyline BUF Bills -235 15 MIA Dolphins @ BUF Bills 12/18/2022 Moneyline MIA Dolphins 190 15 MIA Dolphins @ BUF Bills 12/18/2022 Spread BUF Bills -6 -110 15 MIA Dolphins @ BUF Bills 12/18/2022 Spread MIA Dolphins 6 -110 15 NE Patriots @ LV Raiders 12/18/2022 Moneyline LV Raiders -150 15 NE Patriots @ LV Raiders 12/18/2022 Moneyline NE Patriots 130 15 NE Patriots @ LV Raiders 12/18/2022 Spread LV Raiders -3 -110 15 NE Patriots @ LV Raiders 12/18/2022 Spread NE Patriots 3 -110 15 NY Giants @ WAS Commanders 12/18/2022 Moneyline NY Giants 150 15 NY Giants @ WAS Commanders 12/18/2022 Moneyline WAS Commanders -170 15 NY Giants @ WAS Commanders 12/18/2022 Spread NY Giants 3.5 -110 15 NY Giants @ WAS Commanders 12/18/2022 Spread WAS Commanders -3.5 -110 15 PHI Eagles @ CHI Bears 12/18/2022 Moneyline CHI Bears 115 15 PHI Eagles @ CHI Bears 12/18/2022 Moneyline PHI Eagles -135 15 PHI Eagles @ CHI Bears 12/18/2022 Spread CHI Bears 2.5 -110 15 PHI Eagles @ CHI Bears 12/18/2022 Spread PHI Eagles -2.5 -110 15 PIT Steelers @ CAR Panthers 12/18/2022 Moneyline CAR Panthers 100 15 PIT Steelers @ CAR Panthers 12/18/2022 Moneyline PIT Steelers -120 15 PIT Steelers @ CAR Panthers 12/18/2022 Spread CAR Panthers 1 -110 15 PIT Steelers @ CAR Panthers 12/18/2022 Spread PIT Steelers -1 -110 15 TEN Titans @ LA Chargers 12/18/2022 Moneyline LA Chargers -235 15 TEN Titans @ LA Chargers 12/18/2022 Moneyline TEN Titans 190 15 TEN Titans @ LA Chargers 12/18/2022 Spread LA Chargers -5 -110 15 TEN Titans @ LA Chargers 12/18/2022 Spread TEN Titans 5 -110 15 LA Rams @ GB Packers 12/19/2022 Moneyline GB Packers -110 15 LA Rams @ GB Packers 12/19/2022 Moneyline LA Rams -110 15 LA Rams @ GB Packers 12/19/2022 Spread GB Packers 0 -110 15 LA Rams @ GB Packers 12/19/2022 Spread LA Rams 0 -110 16 JAX Jaguars @ NY Jets 12/22/2022 Moneyline JAX Jaguars 115 16 JAX Jaguars @ NY Jets 12/22/2022 Moneyline NY Jets -135 16 JAX Jaguars @ NY Jets 12/22/2022 Spread JAX Jaguars 2.5 -110 16 JAX Jaguars @ NY Jets 12/22/2022 Spread NY Jets -2.5 -110 16 ATL Falcons @ BAL Ravens 12/24/2022 Moneyline ATL Falcons 290 16 ATL Falcons @ BAL Ravens 12/24/2022 Moneyline BAL Ravens -380 16 ATL Falcons @ BAL Ravens 12/24/2022 Spread ATL Falcons 7.5 -110 16 ATL Falcons @ BAL Ravens 12/24/2022 Spread BAL Ravens -7.5 -110 16 BUF Bills @ CHI Bears 12/24/2022 Moneyline BUF Bills -350 16 BUF Bills @ CHI Bears 12/24/2022 Moneyline CHI Bears 270 16 BUF Bills @ CHI Bears 12/24/2022 Spread BUF Bills -7 -110 16 BUF Bills @ CHI Bears 12/24/2022 Spread CHI Bears 7 -110 16 CIN Bengals @ NE Patriots 12/24/2022 Moneyline CIN Bengals -120 16 CIN Bengals @ NE Patriots 12/24/2022 Moneyline NE Patriots 100 16 CIN Bengals @ NE Patriots 12/24/2022 Spread CIN Bengals -1 -110 16 CIN Bengals @ NE Patriots 12/24/2022 Spread NE Patriots 1 -110 16 DET Lions @ CAR Panthers 12/24/2022 Moneyline CAR Panthers -135 16 DET Lions @ CAR Panthers 12/24/2022 Moneyline DET Lions 115 16 DET Lions @ CAR Panthers 12/24/2022 Spread CAR Panthers -2.5 -110 16 DET Lions @ CAR Panthers 12/24/2022 Spread DET Lions 2.5 -110 16 HOU Texans @ TEN Titans 12/24/2022 Moneyline HOU Texans 340 16 HOU Texans @ TEN Titans 12/24/2022 Moneyline TEN Titans -450 16 HOU Texans @ TEN Titans 12/24/2022 Spread HOU Texans 8 -110 16 HOU Texans @ TEN Titans 12/24/2022 Spread TEN Titans -8 -110 16 LV Raiders @ PIT Steelers 12/24/2022 Moneyline LV Raiders -130 16 LV Raiders @ PIT Steelers 12/24/2022 Moneyline PIT Steelers 110 16 LV Raiders @ PIT Steelers 12/24/2022 Spread LV Raiders -1.5 -110 16 LV Raiders @ PIT Steelers 12/24/2022 Spread PIT Steelers 1.5 -110 16 NY Giants @ MIN Vikings 12/24/2022 Moneyline MIN Vikings -220 16 NY Giants @ MIN Vikings 12/24/2022 Moneyline NY Giants 180 16 NY Giants @ MIN Vikings 12/24/2022 Spread MIN Vikings -5 -110 16 NY Giants @ MIN Vikings 12/24/2022 Spread NY Giants 5 -110 16 PHI Eagles @ DAL Cowboys 12/24/2022 Moneyline DAL Cowboys -170 16 PHI Eagles @ DAL Cowboys 12/24/2022 Moneyline PHI Eagles 150 16 PHI Eagles @ DAL Cowboys 12/24/2022 Spread DAL Cowboys -3.5 -110 16 PHI Eagles @ DAL Cowboys 12/24/2022 Spread PHI Eagles 3.5 -110 16 SEA Seahawks @ KC Chiefs 12/24/2022 Moneyline KC Chiefs -650 16 SEA Seahawks @ KC Chiefs 12/24/2022 Moneyline SEA Seahawks 460 16 SEA Seahawks @ KC Chiefs 12/24/2022 Spread KC Chiefs -10.5 -110 16 SEA Seahawks @ KC Chiefs 12/24/2022 Spread SEA Seahawks 10.5 -110 16 WAS Commanders @ SF 49ers 12/24/2022 Moneyline SF 49ers -235 16 WAS Commanders @ SF 49ers 12/24/2022 Moneyline WAS Commanders 190 16 WAS Commanders @ SF 49ers 12/24/2022 Spread SF 49ers -6 -110 16 WAS Commanders @ SF 49ers 12/24/2022 Spread WAS Commanders 6 -110 16 DEN Broncos @ LA Rams 12/25/2022 Moneyline DEN Broncos 140 16 DEN Broncos @ LA Rams 12/25/2022 Moneyline LA Rams -160 16 DEN Broncos @ LA Rams 12/25/2022 Spread DEN Broncos 3.5 -110 16 DEN Broncos @ LA Rams 12/25/2022 Spread LA Rams -3.5 -110 16 GB Packers @ MIA Dolphins 12/25/2022 Moneyline GB Packers -120 16 GB Packers @ MIA Dolphins 12/25/2022 Moneyline MIA Dolphins 100 16 GB Packers @ MIA Dolphins 12/25/2022 Spread GB Packers -1 -110 16 GB Packers @ MIA Dolphins 12/25/2022 Spread MIA Dolphins 1 -110 16 TB Buccaneers @ ARI Cardinals 12/25/2022 Moneyline ARI Cardinals 115 16 TB Buccaneers @ ARI Cardinals 12/25/2022 Moneyline TB Buccaneers -135 16 TB Buccaneers @ ARI Cardinals 12/25/2022 Spread ARI Cardinals 2.5 -110 16 TB Buccaneers @ ARI Cardinals 12/25/2022 Spread TB Buccaneers -2.5 -110 16 LA Chargers @ IND Colts 12/26/2022 Moneyline IND Colts 100 16 LA Chargers @ IND Colts 12/26/2022 Moneyline LA Chargers -120 16 LA Chargers @ IND Colts 12/26/2022 Spread IND Colts 1 -110 16 LA Chargers @ IND Colts 12/26/2022 Spread LA Chargers -1 -110 17 DAL Cowboys @ TEN Titans 12/29/2022 Moneyline DAL Cowboys 110 17 DAL Cowboys @ TEN Titans 12/29/2022 Moneyline TEN Titans -130 17 DAL Cowboys @ TEN Titans 12/29/2022 Spread DAL Cowboys 1.5 -110 17 DAL Cowboys @ TEN Titans 12/29/2022 Spread TEN Titans -1.5 -110 17 ARI Cardinals @ ATL Falcons 1/1/2023 Moneyline ARI Cardinals -180 17 ARI Cardinals @ ATL Falcons 1/1/2023 Moneyline ATL Falcons 155 17 ARI Cardinals @ ATL Falcons 1/1/2023 Spread ARI Cardinals -3.5 -110 17 ARI Cardinals @ ATL Falcons 1/1/2023 Spread ATL Falcons 3.5 -110 17 CAR Panthers @ TB Buccaneers 1/1/2023 Moneyline CAR Panthers 350 17 CAR Panthers @ TB Buccaneers 1/1/2023 Moneyline TB Buccaneers -475 17 CAR Panthers @ TB Buccaneers 1/1/2023 Spread CAR Panthers 9 -110 17 CAR Panthers @ TB Buccaneers 1/1/2023 Spread TB Buccaneers -9 -110 17 CHI Bears @ DET Lions 1/1/2023 Moneyline CHI Bears 110 17 CHI Bears @ DET Lions 1/1/2023 Moneyline DET Lions -130 17 CHI Bears @ DET Lions 1/1/2023 Spread CHI Bears 1.5 -110 17 CHI Bears @ DET Lions 1/1/2023 Spread DET Lions -1.5 -110 17 DEN Broncos @ KC Chiefs 1/1/2023 Moneyline DEN Broncos 160 17 DEN Broncos @ KC Chiefs 1/1/2023 Moneyline KC Chiefs -190 17 DEN Broncos @ KC Chiefs 1/1/2023 Spread DEN Broncos 4.5 -110 17 DEN Broncos @ KC Chiefs 1/1/2023 Spread KC Chiefs -4.5 -110 17 IND Colts @ NY Giants 1/1/2023 Moneyline IND Colts -145 17 IND Colts @ NY Giants 1/1/2023 Moneyline NY Giants 125 17 IND Colts @ NY Giants 1/1/2023 Spread IND Colts -3 -110 17 IND Colts @ NY Giants 1/1/2023 Spread NY Giants 3 -110 17 JAX Jaguars @ HOU Texans 1/1/2023 Moneyline HOU Texans -110 17 JAX Jaguars @ HOU Texans 1/1/2023 Moneyline JAX Jaguars -110 17 JAX Jaguars @ HOU Texans 1/1/2023 Spread HOU Texans 0 -110 17 JAX Jaguars @ HOU Texans 1/1/2023 Spread JAX Jaguars 0 -110 17 LA Rams @ LA Chargers 1/1/2023 Moneyline LA Chargers -130 17 LA Rams @ LA Chargers 1/1/2023 Moneyline LA Rams 110 17 LA Rams @ LA Chargers 1/1/2023 Spread LA Chargers -1.5 -110 17 LA Rams @ LA Chargers 1/1/2023 Spread LA Rams 1.5 -110 17 MIA Dolphins @ NE Patriots 1/1/2023 Moneyline MIA Dolphins 110 17 MIA Dolphins @ NE Patriots 1/1/2023 Moneyline NE Patriots -130 17 MIA Dolphins @ NE Patriots 1/1/2023 Spread MIA Dolphins 1.5 -110 17 MIA Dolphins @ NE Patriots 1/1/2023 Spread NE Patriots -1.5 -110 17 MIN Vikings @ GB Packers 1/1/2023 Moneyline GB Packers -250 17 MIN Vikings @ GB Packers 1/1/2023 Moneyline MIN Vikings 200 17 MIN Vikings @ GB Packers 1/1/2023 Spread GB Packers -5.5 -110 17 MIN Vikings @ GB Packers 1/1/2023 Spread MIN Vikings 5.5 -110 17 NO Saints @ PHI Eagles 1/1/2023 Moneyline NO Saints 130 17 NO Saints @ PHI Eagles 1/1/2023 Moneyline PHI Eagles -150 17 NO Saints @ PHI Eagles 1/1/2023 Spread NO Saints 3 -110 17 NO Saints @ PHI Eagles 1/1/2023 Spread PHI Eagles -3 -110 17 NY Jets @ SEA Seahawks 1/1/2023 Moneyline NY Jets 110 17 NY Jets @ SEA Seahawks 1/1/2023 Moneyline SEA Seahawks -130 17 NY Jets @ SEA Seahawks 1/1/2023 Spread NY Jets 1.5 -110 17 NY Jets @ SEA Seahawks 1/1/2023 Spread SEA Seahawks -1.5 -110 17 PIT Steelers @ BAL Ravens 1/1/2023 Moneyline BAL Ravens -250 17 PIT Steelers @ BAL Ravens 1/1/2023 Moneyline PIT Steelers 200 17 PIT Steelers @ BAL Ravens 1/1/2023 Spread BAL Ravens -5.5 -110 17 PIT Steelers @ BAL Ravens 1/1/2023 Spread PIT Steelers 5.5 -110 17 SF 49ers @ LV Raiders 1/1/2023 Moneyline LV Raiders -130 17 SF 49ers @ LV Raiders 1/1/2023 Moneyline SF 49ers 110 17 SF 49ers @ LV Raiders 1/1/2023 Spread LV Raiders -1.5 -110 17 SF 49ers @ LV Raiders 1/1/2023 Spread SF 49ers 1.5 -110 17 BUF Bills @ CIN Bengals 1/2/2023 Moneyline BUF Bills -110 17 BUF Bills @ CIN Bengals 1/2/2023 Moneyline CIN Bengals -110 17 BUF Bills @ CIN Bengals 1/2/2023 Spread BUF Bills 0 -110 17 BUF Bills @ CIN Bengals 1/2/2023 Spread CIN Bengals 0 -110 18 ARI Cardinals @ SF 49ers 1/8/2023 Moneyline ARI Cardinals 135 18 ARI Cardinals @ SF 49ers 1/8/2023 Moneyline SF 49ers -155 18 ARI Cardinals @ SF 49ers 1/8/2023 Spread ARI Cardinals 3 100 18 ARI Cardinals @ SF 49ers 1/8/2023 Spread SF 49ers -3 -120 18 BAL Ravens @ CIN Bengals 1/8/2023 Moneyline BAL Ravens 140 18 BAL Ravens @ CIN Bengals 1/8/2023 Moneyline CIN Bengals -160 18 BAL Ravens @ CIN Bengals 1/8/2023 Spread BAL Ravens 3 100 18 BAL Ravens @ CIN Bengals 1/8/2023 Spread CIN Bengals -3 -120 18 CAR Panthers @ NO Saints 1/8/2023 Moneyline CAR Panthers 165 18 CAR Panthers @ NO Saints 1/8/2023 Moneyline NO Saints -195 18 CAR Panthers @ NO Saints 1/8/2023 Spread CAR Panthers 4.5 -110 18 CAR Panthers @ NO Saints 1/8/2023 Spread NO Saints -4.5 -110 18 DAL Cowboys @ WAS Commanders 1/8/2023 Moneyline DAL Cowboys -120 18 DAL Cowboys @ WAS Commanders 1/8/2023 Moneyline WAS Commanders 100 18 DAL Cowboys @ WAS Commanders 1/8/2023 Spread DAL Cowboys -1 -110 18 DAL Cowboys @ WAS Commanders 1/8/2023 Spread WAS Commanders 1 -110 18 DET Lions @ GB Packers 1/8/2023 Moneyline DET Lions 320 18 DET Lions @ GB Packers 1/8/2023 Moneyline GB Packers -425 18 DET Lions @ GB Packers 1/8/2023 Spread DET Lions 8 -110 18 DET Lions @ GB Packers 1/8/2023 Spread GB Packers -8 -110 18 HOU Texans @ IND Colts 1/8/2023 Moneyline HOU Texans 350 18 HOU Texans @ IND Colts 1/8/2023 Moneyline IND Colts -475 18 HOU Texans @ IND Colts 1/8/2023 Spread HOU Texans 8.5 -110 18 HOU Texans @ IND Colts 1/8/2023 Spread IND Colts -8.5 -110 18 KC Chiefs @ LV Raiders 1/8/2023 Moneyline KC Chiefs -130 18 KC Chiefs @ LV Raiders 1/8/2023 Moneyline LV Raiders 110 18 KC Chiefs @ LV Raiders 1/8/2023 Spread KC Chiefs -2 -110 18 KC Chiefs @ LV Raiders 1/8/2023 Spread LV Raiders 2 -110 18 LA Chargers @ DEN Broncos 1/8/2023 Moneyline DEN Broncos -110 18 LA Chargers @ DEN Broncos 1/8/2023 Moneyline LA Chargers -110 18 LA Chargers @ DEN Broncos 1/8/2023 Spread DEN Broncos 0 -110 18 LA Chargers @ DEN Broncos 1/8/2023 Spread LA Chargers 0 -110 18 LA Rams @ SEA Seahawks 1/8/2023 Moneyline LA Rams -250 18 LA Rams @ SEA Seahawks 1/8/2023 Moneyline SEA Seahawks 200 18 LA Rams @ SEA Seahawks 1/8/2023 Spread LA Rams -5.5 -110 18 LA Rams @ SEA Seahawks 1/8/2023 Spread SEA Seahawks 5.5 -110 18 MIN Vikings @ CHI Bears 1/8/2023 Moneyline CHI Bears 110 18 MIN Vikings @ CHI Bears 1/8/2023 Moneyline MIN Vikings -130 18 MIN Vikings @ CHI Bears 1/8/2023 Spread CHI Bears 1.5 -110 18 MIN Vikings @ CHI Bears 1/8/2023 Spread MIN Vikings -1.5 -110 18 NE Patriots @ BUF Bills 1/8/2023 Moneyline BUF Bills -320 18 NE Patriots @ BUF Bills 1/8/2023 Moneyline NE Patriots 250 18 NE Patriots @ BUF Bills 1/8/2023 Spread BUF Bills -7 -110 18 NE Patriots @ BUF Bills 1/8/2023 Spread NE Patriots 7 -110 18 NY Giants @ PHI Eagles 1/8/2023 Moneyline NY Giants 185 18 NY Giants @ PHI Eagles 1/8/2023 Moneyline PHI Eagles -225 18 NY Giants @ PHI Eagles 1/8/2023 Spread NY Giants 5 -110 18 NY Giants @ PHI Eagles 1/8/2023 Spread PHI Eagles -5 -110 18 NY Jets @ MIA Dolphins 1/8/2023 Moneyline MIA Dolphins -250 18 NY Jets @ MIA Dolphins 1/8/2023 Moneyline NY Jets 200 18 NY Jets @ MIA Dolphins 1/8/2023 Spread MIA Dolphins -5.5 -110 18 NY Jets @ MIA Dolphins 1/8/2023 Spread NY Jets 5.5 -110 18 TB Buccaneers @ ATL Falcons 1/8/2023 Moneyline ATL Falcons 280 18 TB Buccaneers @ ATL Falcons 1/8/2023 Moneyline TB Buccaneers -365 18 TB Buccaneers @ ATL Falcons 1/8/2023 Spread ATL Falcons 7.5 -110 18 TB Buccaneers @ ATL Falcons 1/8/2023 Spread TB Buccaneers -7.5 -110 18 TEN Titans @ JAX Jaguars 1/8/2023 Moneyline JAX Jaguars 130 18 TEN Titans @ JAX Jaguars 1/8/2023 Moneyline TEN Titans -150 18 TEN Titans @ JAX Jaguars 1/8/2023 Spread JAX Jaguars 3 -110 18 TEN Titans @ JAX Jaguars 1/8/2023 Spread TEN Titans -3 -110

If you or someone you know has a gambling problem, crisis counseling and referral services can be accessed by calling 1-800-GAMBLER (1-800-426-2537) (IL/IN/MI/NJ/PA/WV/WY), 1-800-NEXT STEP (AZ), 1-800-522-4700 (CO/NH), 888-789-7777/visit ccpg.org/chat (CT), 1-800-BETS OFF (IA), 1-877-770-STOP (7867) (LA), 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY), visit OPGR.org (OR), call/text TN REDLINE 1-800-889-9789 (TN), or 1-888-532-3500 (VA). 21+ (18+ NH/WY). Physically present in AZ/CO/CT/IL/IN/IA/LA/MI/NH/NJ/NY/OR/PA/TN/VA/WV/WY only. Eligibility restrictions apply. See draftkings.com/sportsbook for full terms and conditions.