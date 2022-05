Complete women’s schedule for 2022 French Open on Tuesday, May 24

The first round of the 2022 French Open will continue on Tuesday with more matches in the women’s singles tournament. Coverage will begin at 5 a.m. ET on the Tennis Channel and continue on throughout the morning and afternoon.

All times are estimated in ET.

Tuesday, May 24 schedule

5:00 a.m. ET

No. 13 Jalena Ostapenko vs. Lucia Bronzetti

Aleksandra Krunić vs. Kamilla Rakhimova

No. 8 Karolína Plíšková vs. Tessah Andrianjafitrimo

No. 9 Danielle Collins vs. Viktoriya Tomova

6:00 a.m. ET

Alizé Cornet vs. Misaki Doi

6:20 a.m. ET

No. 30 Ekaterina Alexandrova vs. Greet Minnen

7:00 a.m. ET

Shelby Rogers vs. Tereza Martincová

7:45 a.m. ET

Taylor Townsend vs. Caroline Garcia

8:00 a.m. ET

Mayar Sherif vs. Marta Kostyuk

No. 11 Jessica Pegula vs. Wang Qiang

8:35 a.m. ET

No. 24 Tamara Zidanšek vs. Claire Liu

9:00 a.m. ET

Anhelina Kalinina vs. Hailey Baptiste

Irina Bara vs. Yulia Putintseva

9:15 a.m. ET

No. 3 Paula Badosa vs. Fiona Ferro

Oksana Selekhmeteva vs. Kaja Juvan

9:20 a.m. ET

No. 28 Camila Giorgi vs. Zhang Shuai

9:35 a.m. ET

No. 19 Simona Halep vs. Nastasja Mariana Schunk

10:15 a.m. ET

Madison Brengle vs. Mihaela Buzărnescu

Panna Udvardy vs. Fernanda Contreras Gomez

11:00 a.m. ET

No. 7 Aryna Sabalenka vs. Chloé Paquet

11:15 a.m. ET

No. 20 Daria Kasatkina vs. Rebecca Šramková

Odds

DraftKings Sportsbook has odds for the first round matchups. Odds for who will win the 2022 French Open can be found here.