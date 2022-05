French Open 2022: Men’s schedule, bracket, scores for Tuesday, May 24

The first round of the 2022 French Open will continue on Tuesday with more matches in the men’s singles tournament. Coverage will begin at 5 a.m. ET on the Tennis Channel and continue on throughout the morning and afternoon.

All times are estimated in ET.

Tuesday, May 24 schedule

5:00 a.m. ET

No. 14 Denis Shapovalov vs. Holger Rune

João Sousa vs. Tseng Chun-hsin

Ričardas Berankis vs. Laslo Đere

Emil Ruusuvuori vs. Ugo Humbert

No. 2 Danil Medvedev vs. Facundo Bagnis

6:15 a.m. ET

No. 32 Lorenzo Sonego vs. Peter Gojowczyk

No. 24 Frances Tiafoe vs. Benjamin Bonzi

No. 7 Andrey Rublev vs. Kwon Soon-woo

Adrian Mannarino vs. Federico Delbonis

7:00 a.m. ET

Jiri Lehecka vs. David Goffin

7:15 a.m. ET

No. 8 Casper Ruud vs. Jo-Wilfried Tsonga

8:15 a.m. ET

No. 19 Alex de Minaur vs. Hugo Gaston

No. 11 Jannik Sinner vs. Bjorn Fratangelo

Roberto Carballés Baena vs. Oscar Otte

9:30 a.m. ET

Jiří Veselý vs. Steve Johnson

Marco Cecchinato vs. Pablo Andújar

Lucas Pouille vs. Zdeněk Kolář

No. 16 Pablo Carreño Busta vs. Gilles Simon

No. 12 Hubert Hurkacz vs. Giulio Zeppieri

2:45 p.m. ET

No. 4 Stafanos Tsitsipas vs. Lorenzo Musetti

