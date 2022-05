French Open 2022: Men’s schedule, bracket, scores for Wednesday, May 25

The second round of the 2022 French Open continues Wednesday with most of the big names still in action. Here’s a look at the matches taking place. Fans and bettors can catch all the action on the Tennis Channel.

Wednesday, May 25 schedule

No. 9 Felix Auger-Aliassime vs. Camilo Ugo Carabelli - 5:00 a.m. ET

No. 23 John Isner vs. Gregoire Barrere - 5:00 a.m. ET

Hugo Dellien vs. No. 21 Karen Khachanov - 5:00 a.m. ET

No. 10 Cameron Norrie vs. Jason Kubler - 6:30 a.m. ET

Borna Gojo vs. Filip Krajinovic - 6:30 a.m. ET

Bernabe Zapata Miralles vs. No. 13 Taylor Fritz - 6:30 a.m. ET

Aljaz Bedene vs. Pablo Cuevas - 6:30 a.m. ET

No. 1 Novak Djokovic vs. Alex Molcan - 7:30 a.m. ET

No. 3 Alexander Zverev vs. Sebastian Baez - 7:30 a.m. ET

Albert Ramos-Vinolas vs. No. 6 Carlos Alcaraz Garfia - 8:30 a.m. ET

Jaume Munar vs. No. 15 Diego Schwartzman - 8:30 a.m. ET

Brandon Nakashima vs. Tallon Griekspoor - 8:30 a.m. ET

No. 18 Grigor Dimitrov vs. Borna Coric - 10:00 a.m. ET

No. 26 Botic Van De Zandschulp vs. Fabio Fognini - 10:00 a.m. ET

No. 27 Sebastian Korda vs. Richard Gasquet - 10:00 a.m. ET

Corentin Moutet vs. No. 5 Rafael Nadal - 2:45 p.m. ET

Note: All times are approximate.

Odds

The lines for Wednesday’s matches can be found at DraftKings Sportsbook here.