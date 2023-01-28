 clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

What is the order of entry for the 2023 women’s Royal Rumble? Who eliminates who? Who won?

We look at the entrant order and the elimination list for this year’s women’s rumble match.

By Nick Simon
Syndication: Worcester Telegram Photo/Steve Lanava / USA TODAY NETWORK

The 2023 Royal Rumble arrived on Saturday and the big event from the Alamodome in San Antonio, TX, officially kicked us off on the road to Wrestlemania.

The show, of course, is highlighted by the two 30-person over-top-rope battle royals for both the men and women. A good mix of current, superstars, returning legends, and potentially a few surprises will enter the fray with the goal of booking their ticket to the main event of Wrestlemania.

Here is the order of entrants for the wmen’s rumble and who eliminated them:

  1. X, Eliminated by: X
  2. X, Eliminated by: X
  3. X, Eliminated by: X
  4. X, Eliminated by: X
  5. X, Eliminated by: X
  6. X, Eliminated by: X
  7. X, Eliminated by: X
  8. X, Eliminated by: X
  9. X, Eliminated by: X
  10. X, Eliminated by: X
  11. X, Eliminated by: X
  12. X, Eliminated by: X
  13. X, Eliminated by: X
  14. X, Eliminated by: X
  15. X, Eliminated by: X
  16. X, Eliminated by: X
  17. X, Eliminated by: X
  18. X, Eliminated by: X
  19. X, Eliminated by: X
  20. X, Eliminated by: X
  21. X, Eliminated by: X
  22. X, Eliminated by: X
  23. X, Eliminated by: X
  24. X, Eliminated by: X
  25. X, Eliminated by: X
  26. X, Eliminated by: X
  27. X, Eliminated by: X
  28. X, Eliminated by: X
  29. X, Eliminated by: X
  30. X, Eliminated by: X

More From DraftKings Nation