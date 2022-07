DraftKings 2022 Reignmakers Football Genesis Set Player Breakdown

We have more information about the 2022 Reignmakers Football Collection! It’s time to break down all of the details about the available players for the upcoming season

For the full breakdown of the roadmap, please visit the Reignmakers Football Landing Page.

For the first time, we have a full breakdown of the 2022 Reignmakers Football Genesis Collection with in-depth details about each player.

Check out the table below for this information, which includes edition tiers, SuperStar status, rarities and more:

2022 Reignmakers Football Player Breakdown First Name Last Name Team Position Jersey # Edition Tier SuperStar Status Core Rare Elite Legendary Reignmaker First Name Last Name Team Position Jersey # Edition Tier SuperStar Status Core Rare Elite Legendary Reignmaker Budda Baker ARI DEF 3 DEF No Y Y Y Y Y Eno Benjamin ARI RB 26 Additional Depth No Y Y Y Y Y Marquise Brown ARI WR 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Zaven Collins ARI DEF 25 DEF No Y Y Y Y Y James Conner ARI RB 6 Skill Starters No Y Y Y Y Y Zach Ertz ARI TE 86 Skill Starters No Y Y Y Y Y A.J. Green ARI WR 18 Skill Starters No Y Y Y Y Y Colt McCoy ARI QB 12 Additional Depth No Y Y Y Y Y Rondale Moore ARI WR 4 Role Players No Y Y Y Y Y Kyler Murray ARI QB 1 QB1 No Y Y Y Y Y Matt Prater ARI K 5 Kickers No Y Y Y Y Y Isaiah Simmons ARI DEF 9 DEF No Y Y Y Y Y J.J. Watt ARI DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y Damiere Byrd ATL WR 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y Rashaan Evans ATL DEF 54 DEF No Y Y Y Y Y Anthony Firkser ATL TE 86 Additional Depth No Y Y Y Y Y Grady Jarrett ATL DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Deion Jones ATL DEF 45 DEF No Y Y Y Y Y Younghoe Koo ATL K 7 Kickers No Y Y Y Y Y Marcus Mariota ATL QB 1 QB1 No Y Y Y Y Y Cordarrelle Patterson ATL RB 84 Skill Starters No Y Y Y Y Y Kyle Pitts ATL TE 8 Skill Starters No Y Y Y Y Y Auden Tate ATL WR 19 Skill Starters No Y Y Y Y Y AJ Terrell ATL DEF 24 DEF No Y Y Y Y Y Damien Williams ATL RB 6 Role Players No Y Y Y Y Y Olamide Zaccheaus ATL WR 17 Role Players No Y Y Y Y Y Mark Andrews BAL TE 89 Skill Starters No Y Y Y Y Y Rashod Bateman BAL WR 7 Skill Starters No Y Y Y Y Y Nick Boyle BAL TE 86 Additional Depth No Y Y Y Y Y Calais Campbell BAL DEF 93 DEF No Y Y Y Y Y Mike Davis BAL RB 28 Role Players No Y Y Y Y Y J.K. Dobbins BAL RB 27 Skill Starters No Y Y Y Y Y Devin Duvernay BAL WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Gus Edwards BAL RB 35 Role Players No Y Y Y Y Y Marlon Humphrey BAL DEF 44 DEF No Y Y Y Y Y Tyler Huntley BAL QB 2 Additional Depth No Y Y Y Y Y Lamar Jackson BAL QB 8 QB1 Yes Y Y Y Y Y Marcus Peters BAL DEF 24 DEF No Y Y Y Y Y Justin Tucker BAL K 9 Kickers No Y Y Y Y Y Marcus Williams BAL DEF 32 DEF No Y Y Y Y Y Josh Allen BUF QB 17 QB1 Yes Y Y Y Y Y Tyler Bass BUF K 2 Kickers No Y Y Y Y Y Jamison Crowder BUF WR 80 Role Players No Y Y Y Y Y Gabriel Davis BUF WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Stefon Diggs BUF WR 14 Skill Starters No Y Y Y Y Y O.J. Howard BUF TE 8 Additional Depth No Y Y Y Y Y Micah Hyde BUF DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Duke Johnson BUF RB 22 Role Players No Y Y Y Y Y Case Keenum BUF QB 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Dawson Knox BUF TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Isaiah McKenzie BUF WR 6 Additional Depth No Y Y Y Y Y Von Miller BUF DEF 40 DEF No Y Y Y Y Y Zack Moss BUF RB 20 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jordan Poyer BUF DEF 21 DEF No Y Y Y Y Y Devin Singletary BUF RB 26 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tre'Davious White BUF DEF 27 DEF No Y Y Y Y Y Robbie Anderson CAR WR 3 Skill Starters No Y Y Y Y Y Derrick Brown CAR DEF 95 DEF No Y Y Y Y Y Brian Burns CAR DEF 53 DEF No Y Y Y Y Y Sam Darnold CAR QB 14 QB1 No Y Y Y Y Y D'Onta Foreman CAR RB 33 Role Players No Y Y Y Y Y Zane Gonzalez CAR K 5 Kickers No Y Y Y Y Y Rashard Higgins CAR WR 17 Additional Depth No Y Y Y Y Y Chuba Hubbard CAR RB 30 Role Players No Y Y Y Y Y Donte Jackson CAR DEF 26 DEF No Y Y Y Y Y Terrace Marshall Jr. CAR WR 88 Role Players No Y Y Y Y Y Baker Mayfield CAR QB 6 QB1 No Y Y Y Y Y Christian McCaffrey CAR RB 22 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y DJ Moore CAR WR 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Ian Thomas CAR TE 80 Additional Depth No Y Y Y Y Y Tommy Tremble CAR TE 82 Skill Starters No Y Y Y Y Y P.J. Walker CAR QB 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Xavier Woods CAR DEF 20 DEF No Y Y Y Y Y Darrynton Evans CHI RB 21 Additional Depth No Y Y Y Y Y Justin Fields CHI QB 1 QB1 No Y Y Y Y Y Trevis Gipson CHI DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y N'Keal Harry CHI WR 8 Additional Depth No Y Y Y Y Y Khalil Herbert CHI RB 24 Role Players No Y Y Y Y Y Eddie Jackson CHI DEF 4 DEF No Y Y Y Y Y Cole Kmet CHI TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y David Montgomery CHI RB 32 Skill Starters No Y Y Y Y Y Darnell Mooney CHI WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y James O'Shaughnessy CHI TE 80 Additional Depth No Y Y Y Y Y Byron Pringle CHI WR 13 Role Players No Y Y Y Y Y Robert Quinn CHI DEF 94 DEF No Y Y Y Y Y Cairo Santos CHI K 2 Kickers No Y Y Y Y Y Trevor Siemian CHI QB 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y Roquan Smith CHI DEF 58 DEF No Y Y Y Y Y Equanimeous St. Brown CHI WR 19 Role Players No Y Y Y Y Y Brandon Allen CIN QB 8 Additional Depth No Y Y Y Y Y Chidobe Awuzie CIN DEF 22 DEF No Y Y Y Y Y Jessie Bates III CIN DEF 30 DEF No Y Y Y Y Y Vonn Bell CIN DEF 24 DEF No Y Y Y Y Y Tyler Boyd CIN WR 83 Role Players No Y Y Y Y Y Joe Burrow CIN QB 9 QB1 No Y Y Y Y Y Ja'Marr Chase CIN WR 1 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Chris Evans CIN RB 25 Additional Depth No Y Y Y Y Y Trey Hendrickson CIN DEF 91 DEF No Y Y Y Y Y Tee Higgins CIN WR 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Hayden Hurst CIN TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Evan McPherson CIN K 2 Kickers No Y Y Y Y Y Joe Mixon CIN RB 28 Skill Starters No Y Y Y Y Y Samaje Perine CIN RB 34 Additional Depth No Y Y Y Y Y Drew Sample CIN TE 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jacoby Brissett CLE QB 7 Additional Depth No Y Y Y Y Y Harrison Bryant CLE TE 88 Additional Depth No Y Y Y Y Y Nick Chubb CLE RB 24 Skill Starters No Y Y Y Y Y Amari Cooper CLE WR 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Myles Garrett CLE DEF 95 DEF No Y Y Y Y Y Jakeem Grant Sr. CLE WR 9 Additional Depth No Y Y Y Y Y Kareem Hunt CLE RB 27 Role Players No Y Y Y Y Y D'Ernest Johnson CLE RB 30 Additional Depth No Y Y Y Y Y John Johnson III CLE DEF 43 DEF No Y Y Y Y Y David Njoku CLE TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Donovan Peoples-Jones CLE WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Anthony Schwartz CLE WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Denzel Ward CLE DEF 21 DEF No Y Y Y Y Y Deshaun Watson CLE QB 4 QB1 No Y Y Y Y Y Chase Winovich CLE DEF 69 DEF No Y Y Y Y Y Trevon Diggs DAL DEF 7 DEF No Y Y Y Y Y Ezekiel Elliott DAL RB 21 Skill Starters No Y Y Y Y Y Michael Gallup DAL WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y CeeDee Lamb DAL WR 88 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y DeMarcus Lawrence DAL DEF 90 DEF No Y Y Y Y Y Micah Parsons DAL DEF 11 DEF No Y Y Y Y Y Tony Pollard DAL RB 20 Role Players No Y Y Y Y Y Dak Prescott DAL QB 4 QB1 No Y Y Y Y Y Cooper Rush DAL QB 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Dalton Schultz DAL TE 86 Skill Starters No Y Y Y Y Y Leighton Vander Esch DAL DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y James Washington DAL WR 83 Role Players No Y Y Y Y Y Bradley Chubb DEN DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Melvin Gordon III DEN RB 25 Role Players No Y Y Y Y Y Randy Gregory DEN DEF 5 DEF No Y Y Y Y Y KJ Hamler DEN WR 1 Role Players No Y Y Y Y Y Kareem Jackson DEN DEF 22 DEF No Y Y Y Y Y Jerry Jeudy DEN WR 10 Skill Starters No Y Y Y Y Y Brandon McManus DEN K 8 Kickers No Y Y Y Y Y Albert Okwuegbunam DEN TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tim Patrick DEN WR 81 Skill Starters No Y Y Y Y Y Justin Simmons DEN DEF 31 DEF No Y Y Y Y Y Courtland Sutton DEN WR 14 Skill Starters No Y Y Y Y Y Eric Tomlinson DEN TE 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y Javonte Williams DEN RB 33 Skill Starters No Y Y Y Y Y Seth Williams DEN WR 19 Additional Depth No Y Y Y Y Y Russell Wilson DEN QB 3 QB1 No Y Y Y Y Y Tim Boyle DET QB 12 Additional Depth No Y Y Y Y Y Quintez Cephus DET WR 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y DJ Chark Jr. DET WR 4 Skill Starters No Y Y Y Y Y DeShon Elliott DET DEF 5 DEF No Y Y Y Y Y Jared Goff DET QB 16 QB1 No Y Y Y Y Y T.J. Hockenson DET TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Mike Hughes DET DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Jermar Jefferson DET RB 28 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jeff Okudah DET DEF 1 DEF No Y Y Y Y Y Riley Patterson DET K 6 Kickers No Y Y Y Y Y Kalif Raymond DET WR 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Josh Reynolds DET WR 8 Additional Depth No Y Y Y Y Y Amon-Ra St. Brown DET WR 14 Skill Starters No Y Y Y Y Y D'Andre Swift DET RB 32 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tracy Walker DET DEF 21 DEF No Y Y Y Y Y Jamaal Williams DET RB 30 Role Players No Y Y Y Y Y Brock Wright DET TE 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jaire Alexander GB DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Adrian Amos GB DEF 31 DEF No Y Y Y Y Y Kenny Clark GB DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Randall Cobb GB WR 18 Role Players No Y Y Y Y Y Mason Crosby GB K 2 Kickers No Y Y Y Y Y AJ Dillon GB RB 28 Role Players No Y Y Y Y Y Kylin Hill GB RB 32 Additional Depth No Y Y Y Y Y Aaron Jones GB RB 33 Skill Starters No Y Y Y Y Y Allen Lazard GB WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Marcedes Lewis GB TE 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jordan Love GB QB 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Aaron Rodgers GB QB 12 QB1 Yes Y Y Y Y Y Amari Rodgers GB WR 8 Additional Depth No Y Y Y Y Y Darnell Savage GB DEF 26 DEF No Y Y Y Y Y Robert Tonyan GB TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Sammy Watkins GB WR 11 Role Players No Y Y Y Y Y Rex Burkhead HOU RB 28 Role Players No Y Y Y Y Y Maliek Collins HOU DEF 96 DEF No Y Y Y Y Y Nico Collins HOU WR 12 Skill Starters No Y Y Y Y Y Chris Conley HOU WR 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Brandin Cooks HOU WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Phillip Dorsett II HOU WR 4 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ka'imi Fairbairn HOU K 7 Kickers No Y Y Y Y Y Royce Freeman HOU RB 26 Additional Depth No Y Y Y Y Y Kamu Grugier-Hill HOU DEF 51 DEF No Y Y Y Y Y Brevin Jordan HOU TE 9 Skill Starters No Y Y Y Y Y Desmond King II HOU DEF 25 DEF No Y Y Y Y Y Christian Kirksey HOU DEF 58 DEF No Y Y Y Y Y Marlon Mack HOU RB 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Davis Mills HOU QB 10 QB1 No Y Y Y Y Y Dare Ogunbowale HOU RB 33 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mo Alie-Cox IND TE 81 Skill Starters No Y Y Y Y Y Rodrigo Blankenship IND K 3 Kickers No Y Y Y Y Y DeForest Buckner IND DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y Parris Campbell IND WR 1 Role Players No Y Y Y Y Y Keke Coutee IND WR 15 Role Players No Y Y Y Y Y Sam Ehlinger IND QB 4 Additional Depth No Y Y Y Y Y Stephon Gilmore IND DEF 5 DEF No Y Y Y Y Y Kylen Granson IND TE 83 Additional Depth No Y Y Y Y Y Nyheim Hines IND RB 21 Role Players No Y Y Y Y Y Darius Leonard IND DEF 53 DEF No Y Y Y Y Y Yannick Ngakoue IND DEF 91 DEF No Y Y Y Y Y Michael Pittman Jr. IND WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Matt Ryan IND QB 2 QB1 No Y Y Y Y Y Jonathan Taylor IND RB 28 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Josh Allen JAX DEF 41 DEF No Y Y Y Y Y Dan Arnold JAX TE 85 Additional Depth No Y Y Y Y Y C.J. Beathard JAX QB 3 Additional Depth No Y Y Y Y Y Malcom Brown JAX DEF 90 DEF No Y Y Y Y Y Tyson Campbell JAX DEF 32 DEF No Y Y Y Y Y Evan Engram JAX TE 17 Skill Starters No Y Y Y Y Y Travis Etienne Jr. JAX RB 1 Role Players No Y Y Y Y Y Shaquill Griffin JAX DEF 26 DEF No Y Y Y Y Y Zay Jones JAX WR 7 Role Players No Y Y Y Y Y Marvin Jones Jr. JAX WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Christian Kirk JAX WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Trevor Lawrence JAX QB 16 QB1 No Y Y Y Y Y James Robinson JAX RB 25 Skill Starters No Y Y Y Y Y Laviska Shenault Jr. JAX WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Laquon Treadwell JAX WR 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Blake Bell KC TE 81 Additional Depth No Y Y Y Y Y Harrison Butker KC K 7 Kickers No Y Y Y Y Y Frank Clark KC DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Clyde Edwards-Helaire KC RB 25 Skill Starters No Y Y Y Y Y Josh Gordon KC WR 12 Additional Depth No Y Y Y Y Y Derrick Gore KC RB 40 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mecole Hardman KC WR 17 Role Players No Y Y Y Y Y Chad Henne KC QB 4 Additional Depth No Y Y Y Y Y Chris Jones KC DEF 95 DEF No Y Y Y Y Y Ronald Jones II KC RB 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Travis Kelce KC TE 87 Skill Starters No Y Y Y Y Y Patrick Mahomes II KC QB 15 QB1 Yes Y Y Y Y Y Justin Reid KC DEF 20 DEF No Y Y Y Y Y JuJu Smith-Schuster KC WR 9 Skill Starters No Y Y Y Y Y L'Jarius Sneed KC DEF 38 DEF No Y Y Y Y Y Marquez Valdes-Scantling KC WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Keenan Allen LAC WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Joey Bosa LAC DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Chase Daniel LAC QB 4 Additional Depth No Y Y Y Y Y Austin Ekeler LAC RB 30 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Gerald Everett LAC TE 7 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jalen Guyton LAC WR 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y Justin Herbert LAC QB 10 QB1 Yes Y Y Y Y Y Dustin Hopkins LAC K 6 Kickers No Y Y Y Y Y J.C. Jackson LAC DEF 27 DEF No Y Y Y Y Y Derwin James Jr. LAC DEF 3 DEF No Y Y Y Y Y Joshua Kelley LAC RB 25 Role Players No Y Y Y Y Y Khalil Mack LAC DEF 52 DEF No Y Y Y Y Y Joshua Palmer LAC WR 5 Role Players No Y Y Y Y Y Donald Parham Jr. LAC TE 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mike Williams LAC WR 81 Skill Starters No Y Y Y Y Y Cam Akers LAR RB 3 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tutu Atwell LAR WR 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y Kendall Blanton LAR TE 86 Additional Depth No Y Y Y Y Y Aaron Donald LAR DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y Jordan Fuller LAR DEF 4 DEF No Y Y Y Y Y Matt Gay LAR K 8 Kickers No Y Y Y Y Y Darrell Henderson Jr. LAR RB 27 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tyler Higbee LAR TE 89 Skill Starters No Y Y Y Y Y Brycen Hopkins LAR TE 88 Additional Depth No Y Y Y Y Y Van Jefferson LAR WR 12 Role Players No Y Y Y Y Y Cooper Kupp LAR WR 10 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Jalen Ramsey LAR DEF 5 DEF No Y Y Y Y Y Allen Robinson II LAR WR 1 Skill Starters No Y Y Y Y Y Matthew Stafford LAR QB 9 QB1 No Y Y Y Y Y Bobby Wagner LAR DEF 45 DEF No Y Y Y Y Y John Wolford LAR QB 13 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ameer Abdullah LV RB 22 Additional Depth No Y Y Y Y Y Johnathan Abram LV DEF 24 DEF No Y Y Y Y Y Davante Adams LV WR 17 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Brandon Bolden LV RB 34 Additional Depth No Y Y Y Y Y Daniel Carlson LV K 2 Kickers No Y Y Y Y Y Derek Carr LV QB 4 QB1 No Y Y Y Y Y Maxx Crosby LV DEF 98 DEF No Y Y Y Y Y Kenyan Drake LV RB 23 Role Players No Y Y Y Y Y Mack Hollins LV WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jacob Hollister LV TE 88 Additional Depth No Y Y Y Y Y Josh Jacobs LV RB 28 Skill Starters No Y Y Y Y Y Chandler Jones LV DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Foster Moreau LV TE 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y Denzel Perryman LV DEF 52 DEF No Y Y Y Y Y Hunter Renfrow LV WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Demarcus Robinson LV WR 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jarrett Stidham LV QB 3 Additional Depth No Y Y Y Y Y Darren Waller LV TE 83 Skill Starters No Y Y Y Y Y Salvon Ahmed MIA RB 26 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jerome Baker MIA DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Teddy Bridgewater MIA QB 5 Additional Depth No Y Y Y Y Y Chase Edmonds MIA RB 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Myles Gaskin MIA RB 37 Role Players No Y Y Y Y Y Mike Gesicki MIA TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Tyreek Hill MIA WR 10 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jevon Holland MIA DEF 8 DEF No Y Y Y Y Y Xavien Howard MIA DEF 25 DEF No Y Y Y Y Y Hunter Long MIA TE 84 Additional Depth No Y Y Y Y Y Raheem Mostert MIA RB 31 Role Players No Y Y Y Y Y Jason Sanders MIA K 7 Kickers No Y Y Y Y Y Tua Tagovailoa MIA QB 1 QB1 No Y Y Y Y Y Jaylen Waddle MIA WR 17 Skill Starters No Y Y Y Y Y Christian Wilkins MIA DEF 94 DEF No Y Y Y Y Y Preston Williams MIA WR 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Cedrick Wilson Jr. MIA WR 11 Role Players No Y Y Y Y Y Dalvin Cook MIN RB 4 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Kirk Cousins MIN QB 8 QB1 No Y Y Y Y Y Cameron Dantzler MIN DEF 3 DEF No Y Y Y Y Y Justin Jefferson MIN WR 18 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Bisi Johnson MIN WR 81 Additional Depth No Y Y Y Y Y Greg Joseph MIN K 1 Kickers No Y Y Y Y Y Eric Kendricks MIN DEF 54 DEF No Y Y Y Y Y Alexander Mattison MIN RB 2 Role Players No Y Y Y Y Y Kellen Mond MIN QB 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y K.J. Osborn MIN WR 17 Role Players No Y Y Y Y Y Harrison Smith MIN DEF 22 DEF No Y Y Y Y Y Za'Darius Smith MIN DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Irv Smith Jr. MIN TE 84 Skill Starters No Y Y Y Y Y Adam Thielen MIN WR 19 Skill Starters No Y Y Y Y Y Nelson Agholor NE WR 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y Kendrick Bourne NE WR 84 Role Players No Y Y Y Y Y Malcolm Butler NE DEF 4 DEF No Y Y Y Y Y Kyle Dugger NE DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Nick Folk NE K 6 Kickers No Y Y Y Y Y Damien Harris NE RB 37 Skill Starters No Y Y Y Y Y Hunter Henry NE TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Brian Hoyer NE QB 5 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mac Jones NE QB 10 QB1 No Y Y Y Y Y Matthew Judon NE DEF 9 DEF No Y Y Y Y Y Devin McCourty NE DEF 32 DEF No Y Y Y Y Y Jakobi Meyers NE WR 16 Skill Starters No Y Y Y Y Y Ty Montgomery NE WR 14 Additional Depth No Y Y Y Y Y DeVante Parker NE WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jonnu Smith NE TE 81 Additional Depth No Y Y Y Y Y Rhamondre Stevenson NE RB 38 Role Players No Y Y Y Y Y James White NE RB 28 Role Players No Y Y Y Y Y Marquez Callaway NO WR 1 Role Players No Y Y Y Y Y Andy Dalton NO QB 14 Additional Depth No Y Y Y Y Y Demario Davis NO DEF 56 DEF No Y Y Y Y Y Deonte Harty NO WR 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Taysom Hill NO TE 7 Role Players No Y Y Y Y Y Mark Ingram II NO RB 5 Role Players No Y Y Y Y Y Tony Jones Jr. NO RB 34 Additional Depth No Y Y Y Y Y Cameron Jordan NO DEF 94 DEF No Y Y Y Y Y Alvin Kamara NO RB 41 Skill Starters No Y Y Y Y Y Marshon Lattimore NO DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Wil Lutz NO K 3 Kickers No Y Y Y Y Y Tyrann Mathieu NO DEF 0 DEF No Y Y Y Y Y Tre'Quan Smith NO WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Michael Thomas NO WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Adam Trautman NO TE 82 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jameis Winston NO QB 2 QB1 No Y Y Y Y Y Saquon Barkley NYG RB 26 Skill Starters No Y Y Y Y Y Matt Breida NYG RB 31 Role Players No Y Y Y Y Y Graham Gano NYG K 9 Kickers No Y Y Y Y Y Kenny Golladay NYG WR 19 Skill Starters No Y Y Y Y Y Adoree' Jackson NYG DEF 22 DEF No Y Y Y Y Y Richie James Jr. NYG WR 80 Skill Starters No Y Y Y Y Y Daniel Jones NYG QB 8 QB1 No Y Y Y Y Y Blake Martinez NYG DEF 54 DEF No Y Y Y Y Y Xavier McKinney NYG DEF 29 DEF No Y Y Y Y Y Ricky Seals-Jones NYG TE 83 Additional Depth No Y Y Y Y Y Sterling Shepard NYG WR 3 Role Players No Y Y Y Y Y Darius Slayton NYG WR 86 Additional Depth No Y Y Y Y Y Tyrod Taylor NYG QB 2 Additional Depth No Y Y Y Y Y Kadarius Toney NYG WR 89 Skill Starters No Y Y Y Y Y Leonard Williams NYG DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y Braxton Berrios NYJ WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Michael Carter NYJ RB 32 Role Players No Y Y Y Y Y Tevin Coleman NYJ RB 23 Role Players No Y Y Y Y Y Tyler Conklin NYJ TE 83 Additional Depth No Y Y Y Y Y Corey Davis NYJ WR 84 Skill Starters No Y Y Y Y Y Joe Flacco NYJ QB 19 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ty Johnson NYJ RB 25 Additional Depth No Y Y Y Y Y Lamarcus Joyner NYJ DEF 29 DEF No Y Y Y Y Y Carl Lawson NYJ DEF 58 DEF No Y Y Y Y Y Denzel Mims NYJ WR 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Elijah Moore NYJ WR 8 Skill Starters No Y Y Y Y Y C.J. Mosley NYJ DEF 57 DEF No Y Y Y Y Y C.J. Uzomah NYJ TE 87 Skill Starters No Y Y Y Y Y Mike White NYJ QB 5 Additional Depth No Y Y Y Y Y Quinnen Williams NYJ DEF 95 DEF No Y Y Y Y Y Zach Wilson NYJ QB 2 QB1 No Y Y Y Y Y Greg Zuerlein NYJ K 14 Kickers No Y Y Y Y Y A.J. Brown PHI WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Fletcher Cox PHI DEF 91 DEF No Y Y Y Y Y Jake Elliott PHI K 4 Kickers No Y Y Y Y Y Kenneth Gainwell PHI RB 14 Role Players No Y Y Y Y Y Dallas Goedert PHI TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Brandon Graham PHI DEF 55 DEF No Y Y Y Y Y Javon Hargrave PHI DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Jalen Hurts PHI QB 1 QB1 No Y Y Y Y Y Tyree Jackson PHI TE 80 Additional Depth No Y Y Y Y Y Gardner Minshew II PHI QB 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Zach Pascal PHI WR 3 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jalen Reagor PHI WR 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Miles Sanders PHI RB 26 Skill Starters No Y Y Y Y Y Boston Scott PHI RB 35 Additional Depth No Y Y Y Y Y Darius Slay Jr. PHI DEF 2 DEF No Y Y Y Y Y DeVonta Smith PHI WR 6 Skill Starters No Y Y Y Y Y Greg Ward Jr. PHI WR 84 Additional Depth No Y Y Y Y Y Quez Watkins PHI WR 16 Role Players No Y Y Y Y Y Chris Boswell PIT K 9 Kickers No Y Y Y Y Y Chase Claypool PIT WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Minkah Fitzpatrick PIT DEF 39 DEF No Y Y Y Y Y Pat Freiermuth PIT TE 88 Skill Starters No Y Y Y Y Y Zach Gentry PIT TE 81 Additional Depth No Y Y Y Y Y Najee Harris PIT RB 22 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Cameron Heyward PIT DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Myles Jack PIT DEF 51 DEF No Y Y Y Y Y Diontae Johnson PIT WR 18 Skill Starters No Y Y Y Y Y Anthony McFarland Jr. PIT RB 26 Additional Depth No Y Y Y Y Y Anthony Miller PIT WR 17 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mason Rudolph PIT QB 2 Additional Depth No Y Y Y Y Y Benny Snell Jr. PIT RB 24 Additional Depth No Y Y Y Y Y Mitch Trubisky PIT QB 10 QB1 No Y Y Y Y Y T.J. Watt PIT DEF 90 DEF No Y Y Y Y Y Jamal Adams SEA DEF 33 DEF No Y Y Y Y Y Jordyn Brooks SEA DEF 56 DEF No Y Y Y Y Y Chris Carson SEA RB 32 Role Players No Y Y Y Y Y DeeJay Dallas SEA RB 31 Additional Depth No Y Y Y Y Y Quandre Diggs SEA DEF 6 DEF No Y Y Y Y Y Will Dissly SEA TE 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jacob Eason SEA QB 17 Additional Depth No Y Y Y Y Y Dee Eskridge SEA WR 1 Additional Depth No Y Y Y Y Y Noah Fant SEA TE 87 Skill Starters No Y Y Y Y Y Travis Homer SEA RB 25 Additional Depth No Y Y Y Y Y Sidney Jones IV SEA DEF 23 DEF No Y Y Y Y Y Drew Lock SEA QB 2 QB1 No Y Y Y Y Y Tyler Lockett SEA WR 16 Skill Starters No Y Y Y Y Y DK Metcalf SEA WR 14 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jason Myers SEA K 5 Kickers No Y Y Y Y Y Rashaad Penny SEA RB 20 Skill Starters No Y Y Y Y Y Geno Smith SEA QB 7 Additional Depth No Y Y Y Y Y Freddie Swain SEA WR 18 Additional Depth No Y Y Y Y Y Brandon Aiyuk SF WR 11 Skill Starters No Y Y Y Y Y Arik Armstead SF DEF 91 DEF No Y Y Y Y Y Nick Bosa SF DEF 97 DEF No Y Y Y Y Y Ross Dwelley SF TE 82 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jimmy Garoppolo SF QB 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Robbie Gould SF K 9 Kickers No Y Y Y Y Y Dre Greenlaw SF DEF 57 DEF No Y Y Y Y Y JaMycal Hasty SF RB 23 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jauan Jennings SF WR 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y KeeSean Johnson SF WR 13 Additional Depth No Y Y Y Y Y George Kittle SF TE 85 Skill Starters No Y Y Y Y Y Trey Lance SF QB 5 QB1 No Y Y Y Y Y Ray-Ray McCloud III SF WR 3 Additional Depth No Y Y Y Y Y Eli Mitchell SF RB 25 Skill Starters No Y Y Y Y Y Deebo Samuel SF WR 19 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Trey Sermon SF RB 28 Additional Depth No Y Y Y Y Y Fred Warner SF DEF 54 DEF No Y Y Y Y Y Jeff Wilson Jr. SF RB 22 Additional Depth No Y Y Y Y Y Shaquil Barrett TB DEF 58 DEF No Y Y Y Y Y Giovani Bernard TB RB 25 Role Players No Y Y Y Y Y Tom Brady TB QB 12 QB1 No Y Y Y Y Y Cameron Brate TB TE 84 Skill Starters No Y Y Y Y Y Lavonte David TB DEF 54 DEF No Y Y Y Y Y Mike Evans TB WR 13 Skill Starters No Y Y Y Y Y Leonard Fournette TB RB 7 Skill Starters No Y Y Y Y Y Blaine Gabbert TB QB 11 Additional Depth No Y Y Y Y Y Russell Gage TB WR 17 Role Players No Y Y Y Y Y Chris Godwin TB WR 14 Skill Starters No Y Y Y Y Y Cyril Grayson TB WR 15 Additional Depth No Y Y Y Y Y Scotty Miller TB WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Breshad Perriman TB WR 16 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ryan Succop TB K 3 Kickers No Y Y Y Y Y Kyle Trask TB QB 2 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ke'Shawn Vaughn TB RB 21 Additional Depth No Y Y Y Y Y Devin White TB DEF 45 DEF No Y Y Y Y Y Antoine Winfield Jr. TB DEF 31 DEF No Y Y Y Y Y Randy Bullock TEN K 14 Kickers No Y Y Y Y Y Kevin Byard TEN DEF 31 DEF No Y Y Y Y Y Bud Dupree TEN DEF 48 DEF No Y Y Y Y Y Dez Fitzpatrick TEN WR 10 Additional Depth No Y Y Y Y Y Derrick Henry TEN RB 22 Skill Starters Yes Y Y Y Y Y Dontrell Hilliard TEN RB 40 Additional Depth No Y Y Y Y Y Austin Hooper TEN TE 81 Skill Starters No Y Y Y Y Y Harold Landry III TEN DEF 58 DEF No Y Y Y Y Y Jeffery Simmons TEN DEF 98 DEF No Y Y Y Y Y Geoff Swaim TEN TE 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y Ryan Tannehill TEN QB 17 QB1 No Y Y Y Y Y Nick Westbrook-Ikhine TEN WR 15 Role Players No Y Y Y Y Y Robert Woods TEN WR 2 Skill Starters No Y Y Y Y Y Logan Woodside TEN QB 5 Additional Depth No Y Y Y Y Y Jonathan Allen WAS DEF 93 DEF No Y Y Y Y Y John Bates WAS TE 87 Additional Depth No Y Y Y Y Y Dyami Brown WAS WR 2 Additional Depth No Y Y Y Y Y Antonio Gibson WAS RB 24 Skill Starters No Y Y Y Y Y Taylor Heinicke WAS QB 4 Additional Depth No Y Y Y Y Y J.D. McKissic WAS RB 23 Role Players No Y Y Y Y Y Terry McLaurin WAS WR 17 Skill Starters No Y Y Y Y Y Jaret Patterson WAS RB 32 Additional Depth No Y Y Y Y Y Daron Payne WAS DEF 94 DEF No Y Y Y Y Y Curtis Samuel WAS WR 10 Skill Starters No Y Y Y Y Y Cam Sims WAS WR 89 Additional Depth No Y Y Y Y Y Joey Slye WAS K 6 Kickers No Y Y Y Y Y Montez Sweat WAS DEF 90 DEF No Y Y Y Y Y Logan Thomas WAS TE 82 Skill Starters No Y Y Y Y Y Carson Wentz WAS QB 11 QB1 No Y Y Y Y Y Chase Young WAS DEF 99 DEF No Y Y Y Y Y

