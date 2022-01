NHL announces All-Star game rosters

The NHL has announced rosters for the 2022 All-Star Game, which will take place in Las Vegas at T-Mobile Arena on Feb. 4-5. There will be a four-team tournament featuring all the division: Metropolitan, Central, Pacific and Atlantic. A player from each NHL franchise must be represented during the weekend. Let’s take a look at a complete list of the rosters via Sportsnet.

Eastern Conference

Metropolitan Division

Head coach: Rod Brind’Amour, Carolina Hurricanes

Carolina Hurricanes — Frederik Andersen, Sebastian Aho, LMI: Andrei Svechnikov

Columbus Blue Jackets — Zachary Werenski, LMI: Jakub Voracek

New Jersey Devils — Jack Hughes, LMI: Jesper Bratt

New York Islanders — Adam Pelech, LMI: Mathew Barzal

New York Rangers — Adam Fox, Chris Kreider, LMI: Mika Zibanejad

Philadelphia Flyers — Claude Giroux, LMI: Cam Atkinson

Pittsburgh Penguins — Tristan Jarry, LMI: Jake Guentzel

Washington Capitals — Alexander Ovechkin, LMI: Evgeny Kuznetsov

Atlantic Division

Head Coach: Andrew Brunette, Florida Panthers

Boston Bruins — Patrice Bergeron, LMI: Charlie McAvoy

Buffalo Sabres — Rasmus Dahlin, LMI: Tage Thompson

Detroit Red Wings — Dylan Larkin, LMI: Lucas Raymond

Florida Panthers — Jonathan Huberdeau, LMI: Aleksander Barkov

Montreal Canadiens — Nick Suzuki, LMI: Tyler Toffoli

Ottawa Senators — Drake Batherson, LMI: Brady Tkachuk

Tampa Bay Lightning — Andrei Vasilevskiy, Victor Hedman, LMI: Steven Stamkos

Toronto Maple Leafs — Auston Matthews, Jack Campbell, LMI: John Tavares

Western Conference

Central Division

Head coach: Jared Bednar, Colorado Avalanche

Arizona Coyotes — Clayton Keller, LMI: Phil Kessel

Chicago Blackhawks — Alex DeBrincat, LMI: Seth Jones

Colorado Avalanche — Nathan MacKinnon, Cale Makar, LMI: Nazem Kadri

Dallas Stars — Joe Pavelski, LMI: Jason Robertson

Minnesota Wild — Kirill Kaprizov, Cam Talbot, LMI: Ryan Hartman

Nashville Predators — Jusse Saros, LMI: Roman Josi

St. Louis Blues — Jordan Kyrou, LMI: Robert Thomas

Winnipeg Jets — Kyle Connor, LMI: Mark Scheifele

Pacific Division

Head coach: Peter DeBoer, Vegas Golden Knights

Anaheim Ducks — John Gibson, LMI: Troy Terry

Calgary Flames — Johnny Gaudreau, LMI: Matthew Tkachuk

Edmonton Oilers — Connor McDavid, Leon Draisaitl, LMI: Darnell Nurse

Los Angeles Kings — Adrian Kempe, LMI: Drew Doughty

San Jose Sharks — Timo Meier, LMI: Logan Couture

Seattle Kraken — Jordan Eberle, LMI: Mark Giordano

Vancouver Canucks — Thatcher Demko, LMI: J.T. Miller

Vegas Golden Knights — Alex Pietrangelo, Mark Stone, LMI: Jonathan Marchessault